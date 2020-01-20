Уволен пресс-секретарь Роскомнадзора, которого обвиняли в мошенничестве

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Новый пресс-секретарь Роскомнадзора

Роскомнадзор сообщил о назначении нового пресс-секретаря — помощника руководителя ведомства по связям с общественностью. Эту позицию заняла Елена Прохорова, которая имеет многолетний опыт работы в пиаре.

В 2000-2006 гг. Прохорова работала в «Русском алюминии», а затем, до 2015 г. — в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»). В том числе в период с 2010 по 2015 гг. Прохорова руководила в компании службой по связям с общественностью.

Уголовное дело бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора

Ранее, с 2013 г. пресс-секретарем Роскомнадзора работал Вадим Ампелонский. В том числе именно ему приходилось отвечать на многочисленные вопросы представителей СМИ и общественности относительно блокировок ведомством разного рода интернет-ресурсов, число которых неуклонно возрастало.

Вадим Ампелонский уходит из Роскомнадзора

В конце 2017 г. Ампелонский неожиданно стал фигурантом уголовного дела о растратах в Роскомнадзоре. Вместе с ним по делу проходили начальник правового управления ведомства Борис Единин и советник подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) Александр Весельчаков. Ампелонский проходил по статье 159, ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...).

Новая руководитель пресс-службы Роскомнадзора Елена Прохорова

Утверждалось, что сотрудники Роскомнадзора получали «двойную» зарплату путем оформления фиктивных контрактов с ГРЧЦ. Следствие ходатайствовало о заключении указанных лиц под стражу, но суд санкционировал только домашний арест. Осенью 2018 г. все фигуранты дела вышли на свободу, дело было прекращено, а Ампелонский продолжил работать пресс-секретарем ведомства.

Александр Жаров сохранит пост главы Рсокомнадзора

Вадим Ампелонский сообщил агентству ТАСС, что покидает ведомство. О его дальнейшей судьбе не сообщается. Между тем, сейчас в России формируется новый состав Правительства — вместо Дмитрия Медведева пост премьер-министра занял экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

В то же время агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранит свой пост.