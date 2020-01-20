Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Александр Вальнер, NetApp: В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках

Спецпроекты

Уволен пресс-секретарь Роскомнадзора, которого обвиняли в мошенничестве

3229
Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, выступавший обвиняемым в уголовном деле о растрате, покинул свое место. Новым пресс-секретарем Роскомнадзора стала бывшая PR-директор «Вымпелкома» Елена Прохорова.

Новый пресс-секретарь Роскомнадзора

Роскомнадзор сообщил о назначении нового пресс-секретаря — помощника руководителя ведомства по связям с общественностью. Эту позицию заняла Елена Прохорова, которая имеет многолетний опыт работы в пиаре.

В 2000-2006 гг. Прохорова работала в «Русском алюминии», а затем, до 2015 г. — в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»). В том числе в период с 2010 по 2015 гг. Прохорова руководила в компании службой по связям с общественностью.

Уголовное дело бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора

Ранее, с 2013 г. пресс-секретарем Роскомнадзора работал Вадим Ампелонский. В том числе именно ему приходилось отвечать на многочисленные вопросы представителей СМИ и общественности относительно блокировок ведомством разного рода интернет-ресурсов, число которых неуклонно возрастало.

ampel500.jpg
Вадим Ампелонский уходит из Роскомнадзора

В конце 2017 г. Ампелонский неожиданно стал фигурантом уголовного дела о растратах в Роскомнадзоре. Вместе с ним по делу проходили начальник правового управления ведомства Борис Единин и советник подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) Александр Весельчаков. Ампелонский проходил по статье 159, ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...).

roskom600.jpg
Новая руководитель пресс-службы Роскомнадзора Елена Прохорова

Утверждалось, что сотрудники Роскомнадзора получали «двойную» зарплату путем оформления фиктивных контрактов с ГРЧЦ. Следствие ходатайствовало о заключении указанных лиц под стражу, но суд санкционировал только домашний арест. Осенью 2018 г. все фигуранты дела вышли на свободу, дело было прекращено, а Ампелонский продолжил работать пресс-секретарем ведомства.

Александр Жаров сохранит пост главы Рсокомнадзора

Вадим Ампелонский сообщил агентству ТАСС, что покидает ведомство. О его дальнейшей судьбе не сообщается. Между тем, сейчас в России формируется новый состав Правительства — вместо Дмитрия Медведева пост премьер-министра занял экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

В то же время агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранит свой пост.

Другие материалы рубрики

На «Госуслугах» утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей

НИИ «Восход» будет строить госплатформу интернета вещей за 240 миллионов

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3

Компания интернет-омбудсмена «захватила» исторические палаты XVIII века «без договора и согласия собственника»

Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда

Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга

Техника

Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей!

Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?
Показать еще
Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний