Компания интернет-омбудсмена «захватила» исторические палаты XVIII века «без договора и согласия собственника»

Наказание для компании Мариничева

Как выяснил CNews, власти России посчитали, что ИТ-компания интернет-омбудсмена России Дмитрия Мариничева «Радиус груп» неправомерно занимает историческое здание в центре Москвы — объект культурного наследия «Дом Долгоруковых, середина XVIII в., с палатами XVII в.». В наказание на компанию был наложен административный штраф в 20 тыс. руб.

Решение об этом в середине января 2020 г. принял Арбитражный суд Москвы, в который с иском к ООО «Радиус груп» 28 ноября 2019 г. обратилась Басманная межрайонная прокуратура столичного Центрального административного округа. Служители Фемиды посчитали, что офис компании размещается в здании без надлежаще оформленных документов: «без правовых оснований в отсутствие договора аренды, без согласия собственника (Росимущества), без проведения конкурса на право заключения договора аренды федерального имущества».

Росимущество (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) на момент публикации этого материала не смогло ответить на вопрос CNews, как в принципе могло получиться, что частная компания занимает объект культурного наследия без его ведома.

Палаты князей Долгоруких в Колпачном переулке

Дмитрий Мариничев в разговоре с CNews сообщил, что его компания не была осведомлена о судебном процессе и не участвовала в нем. Сложившуюся ситуацию он склонен связывать с формализмом прокуратуры, а судебное решение планирует обжаловать. «Разберемся. Это ерунда», — уверен он.

Некоторые подробности

Как отмечается в судебных документах, проблемное здание имеет площадь порядка 2 тыс. кв. м, и «Радиус груп» занимает в нем 1,66 тыс. кв. м.

«На размещение «Радиус груп» в здании объекта культурного наследия не получены согласие Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры как правообладателя здания, а также согласия Росимущества, осуществляющих полномочия собственника, что… образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ». По закону для юрлиц такое нарушение влечет за собой штраф в размере от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. То есть «Радиус груп» подвергся минимальному наказанию.

Многовековые проблемы арендуемого особняка

По данным сайта московской мэрии, двухэтажный дом Долгоруковых, располагающийся по адресу Колпачный переулок, дом 6, строение 2, менее чем в полутора километрах от Красной площади, является частью некогда обширного владения этой известной семьи. Оно граничило с Покровкой, Колпачным и Старосадским переулками.

Дом Долгоруковых представляет собой двухэтажное каменное здание, особняк, выстроенный на палатах XVII в. В истории этого владения фигурируют и другие известнейшие фамилии: Стрешневы и Нарышкины. Капитан Бутырского пехотного полка князь Алексей Долгоруков в середине 1700-х годов приобрел старые палаты и два участка по соседству и возвел дворец в стиле барокко с роскошными интерьерами и садом с прудом.

«Неудивительно, что после его смерти наследники долго судились за право владеть усадьбой, — говорится в описании. — Во время Отечественной войны 1812 г. и пребывания Наполеона в Москве здесь квартировала французская полиция под предводительством Виллерса и Пюжо, судившая московских поджигателей. Когда французы покинули город, тяжба за имущество Долгорукова продолжилась. После смерти последнего из потомков князя особняк переходил из рук в руки и использовался по большей части для хозяйственных и торговых нужд».

Несколько фактов о Дмитрии Мариничеве и «Радиус груп»

Дмитрий Мариничев родился в 1975 г. В настоящий момент является предпринимателем, интернет-омбудсменом, членом экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России».

Принадлежащая ему на 100% и возглавляемая им компания «Радиус груп» выступает системным интегратором и оператором ЦОДов в особой экономической зоне «Технополис Москва».

По данным «Контур.фокус», по итогам 2018 г. компания продемонстрировала выручку в 2,2 млрд руб. с ростом этого показателя на 198% по сравнению с предыдущим годом и чистой прибылью на уровне 149,6 млн руб.