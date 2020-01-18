Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга

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Министры связи и экономического развития Константин Носков и Максим Орешкин могут не войти в новый состав Правительства. Среди кандидатов на пост министра связи называются экс-глава ИТ-комитета Санкт-Петербурга Денис Чамара и топ-менеджер «Ростелекома» Максут Шадаев.

Министр связи прощается с Белым домом

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, вероятно, не войдет в новый состав Правительства. Об этом CNews рассказали три источника на рынке. Об этом же сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Носкову.

Напомним, 15 января 2019 г. Правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. После этого Президент Владимир Путин предложил в качестве нового премьер-министра Михаила Мишустина, который до той поры возглавлял Федеральную налоговую службу (ФНС).

Госдума уже 16 января оперативно утвердила кандидатуру Мишустина. Теперь ожидается формирование нового состава Правительства — все действующие министры и вице-премьеры пока носят приставку «и. о.». По словам одного из источников CNews, у ФНС и Константина Носкова были напряженные отношения, что может быть причиной для смены министра связи.

Один из кандидатов на пост министра связи — Денис Чамара

По информации другого источника CNews на телекоммуникационном рынке, новым министром связи может стать Денис Чамара. Он выпускник Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича. С 2000 г. он работал в Комитете по информатизации и связи (КИС) Санкт-Петербурга.

Вероятный кандидат на пост министра связи Денис Чамара

В 2016 г. он возглавил КИС. В конце 2019 г. покинул КИС и перешел на должность советника министра связи. Собеседник CNews считает, что этот шаг был подготовкой к назначению Дениса Чамары на пост министра связи.

Денис Чамара в ответ на вопрос CNews о его возможном назначении ответил: «Можно я не буду комментировать?»

Другие кандидаты — Максут Шадаев и Леонид Левин

Впрочем, РБК называет других кандидатов: главу комитета по информационной политике, ИТ и связи Госдумы Леонида Левина и главу компании «РТ-лабс» («дочка» «Ростелекома») Максута Шадаева. В последнее время Госдума приняла большое число законов, регулирующих сферу интернета и телекоммуникаций, которые проходили через комитета Левина.

Шадаев уже работал в Министерстве связи в середине 2000-х, когда ведомство возглавлял Леонид Рейман. Шадаев был сначала советником Реймана, потом главой департамента.

В 2008 г., после ухода Реймана на пост советника Президента, Шадаев перешел в Администрацию Президента на пост советника ее руководителя Сергея Нарышкина. Затем, когда в 2012 г. Нарышкин стал спикером Госдумы, Шадаев занял пост его советника и в этой должности.

В 2014 г. Шадаев стал министром государственного управления, информационных технологий и связи Московском области. В 2017 г. он занял пост вице-президента «Ростелекома», позднее он также возглавил «РТ-лабс». Параллельно Шадаев стал советником на общественных началах замглавы Администрации Президента Сергея Нарышкина по социальным сетям.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков назвал информацию о возможной смене министра связи слухами, отметив, что никаких решений пока не принято.

Основная претензия к Министерству цифрового развития

Константин Носков возглавил Министерство связи и массовых коммуникаций при формировании нового состава Правительства в середине 2018 г. Тогда к названию министерства было добавлено словосочетание «цифрового развития» — одной из главных задач ведомства стало реализация национальной программы «Цифровая экономика».

До своего назначения на пост министра связи Носков возглавлял Аналитический центр при Правительстве (АЦ), который выполняет функцию проектного офиса для программы «Цифровая экономика». Двумя заместителями Носкова в министерстве стали его подчиненные по АЦ — Евгений Кисляков и Олег Войтенко.

Носков пришел в Правительство одновременно с назначением вице-премьером Максима Акимова, который стал курировать направления транспорта, связи и цифрового развития. Во многом будущее Носкова будет зависеть от того, останется ли Акимов в Правительстве, отмечает один из собеседников CNews.

Основной претензией к ведомству Носкова было низкое исполнение нацпрограммы «Цифровая экономика». По данным Счетной палаты, на наконец 2019 г. было израсходовано лишь 53% из запланированных на программу в федеральном бюджете 108 млрд руб. Это самый низкий показатель среди всех нацпроектов.

Максим Орешкин может перейти в Администрацию Президента

По информации агентства Bloomberg, своего поста может лишиться и министр эконмоического развития Максим Орешкин. Он может стать помощником Президента. Эту информацию CNews подтвердил источник, близкий к Правительству.