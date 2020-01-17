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Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
СМАРТС просит грант из федерального бюджета на строительство магистральной сети защищенной квантовой связи в Самарской области. Согласно программе «Цифровая экономика», на указанные цели должно быть выделено 500 млн руб. СМАРТС - обладатель мирового рекорда по дальности передачи квантовой информации.

Магистральная квантовая сеть от СМАРТС

Компания СМАРТС готова создать в Самарской области пилотную зону для тестирования устройств раздачи квантовых ключей защиты данных. Как сообщило агентство «Интерфакс», проект получил название «Магистральная квантовая сеть» и включает в себя строительство квантовой сети между Самарой, Тольятти и Сызранью.

Реализация этого проекта позволит создать географически распределенную доверенную среду для интеллектуальных транспортных систем и обеспечить наивысший уровень безопасности для сбора и обработки данных, а также бесперебойное функционирование систем управления беспилотным транспортом. При этом уже построенная компанией инфраструктура полностью готова для пилотирования квантовых сетей и отработки принципов управления сетью.

Мировой рекорд по дальности передачи квантовой информации

СМАРТС совместно с петербургским университетом ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информатики, точной механики и оптики) 9 декабря 2019 г. поставил мировой рекорд по дальности передачи квантовой информации на волоконно-оптических сетях (ВОЛС) - 207 км. Рекорд был поставлен на базе автодорожной волоконно-оптической сети связи.

Какое финансирование запланировано из федерального бюджета

СМАРТС подал заявку на получения гранта из федерального бюджета на реализацию проекта магистральной квантовой сети, обязуясь более 50% из его стоимости профинансировать из собственных средств. Гендиректор СМАРТС Елена Бибикова сообщала газете «Коммерсант», что грант в размере 87 млн руб. от подведомственного Минкомсвязи Российского фонда развития информационных технологий уже получен.

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СМАРТС просит грант из федерального бюджета на строительство магистральной сети защищенной квантовой связи

Но общая сумма финансирования проекта СМАРТС из федерального бюджета может быть больше. Мероприятие по обеспечению информационной безопасности национальных волоконно-оптических сетей связи с применением квантовых технологий включено в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Он предполагает создание испытательных лабораторий для квантовых технологий защиты.

Кураторами мероприятия являются ФСБ и Минкомсвязи, исполнителями - Московский Государственный университет, ИТМО и СМАРТС. В 2019-2021 гг. федеральный бюджет должен выделить на указанные цели 506 млн руб., в том числе 88 млн руб. в 2019 г. (этот грант уже был выделен), 175 млн руб. в 2020 г. и 243 млн руб. в 2021 г.

Как СМАРТС пережил второе рождение

Компания СМАРТС была создана в 1990-х годах и занималась развитием сотовой связи в Самарской области и еще в нескольких регионов. В 2015-2017 гг. компания распродала все свои сотовые активы и занялась другой сферой деятельности - строительством ВОЛС вдоль автомобильных магистралей. Проект получил поддержку от Агентства стратегических инициатив.

В настоящее время ведутся работы по прокладке ВОЛС вдоль неукрепленных обочин на региональных автодорогах в Самарской област, вдоль федеральной трассы М-5 (также в Самарской области) и в укрепленной полосе платной федеральной трассы М3 в Калужской области вдоль трассы М3.

Всего СМАРТС готов проложить ВОЛС вдоль всех автомобильных дорог в России общей протяженностью 150 тым км, из которых 40 тыс км приходится на федеральные трассы. Проект можно реализовать за 7- 8 лет, для этого потребуются инвестиции в размере 250 млрд руб.

Также СМАРТС занялась разработками в области умных городов, распределенных систем управления распределенными ЦОДами и защищенных квантовых коммуникаций. В числе прочего, в начале 2019 г. СМАРТС приобрел за 100 млн руб. 50% долю в компании «Кванттелеком», созданной малым инновационным предприятием Университета ИТМО. «Кванттелеком» реализует оборудование и системы квантового шифрования для оптических волокон, обеспечивающих «высочайший» уровень защиты данных.



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