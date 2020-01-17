Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России

По итогам 2019 г. компания «Базальт СПО» констатирует поставки 12 тыс. своих ОС «Альт образование» примерно в 600 российских школ, вузов, профучилищ и учреждений допобразования.

Образовательные поставки «Базальт СПО»

Как стало известно CNews, в течение 2019 г. на компьютерах в российских учебных заведениях было внедрено около 12 тыс. дистрибутивов отечественных операционных систем «Альт», разработанных компанией «Базальт СПО». В результате общее число ОС этой компании в школах, вузах, училищах и учреждениях допобразования достигло примерно 60 тыс.

Речь в первую очередь идет об ОС «Альт образование», которую можно устанавливать как на ПК, так и на серверы. Этот дистрибутив способен работать на компьютерах «Эльбрус 801-РС/801-К» (архитектура и процессор разработаны российской компанией МЦСТ), а также на вычислительной технике со стандартными процессорами архитектуры x86 (32- и 64-битными) и Arch64 (Jetson Nano, Raspberry Pi 3). В целом семейство ОС «Альт» работает на компьютерах восьми разных аппаратных архитектур. Разработчики гордятся, что с ОС «Альт» совместимо значительное число прикладных программ разного назначения, включенных в Единый реестр российского ПО при Минкомсвязи.

При этом в «Альт образование» помимо собственно ОС уже включен набор русифицированных прикладных программ для повседневной работы учащихся и преподавателей — средства для изучения технических, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин и организации учебного процесса. В «Базальте СПО» среди них выделяют продукты для обучения программированию и разработки на языках «Кумир», С/С++, Pascal и Python, образовательные программы по математике, химии, астрономии, физике, приложения для работы с графикой и 3D-моделированием, а также серверные компоненты, позволяющие организовать управление электронным обучением (в том числе дистанционным), совместную работу учебной группы, коллективный доступ к файлам и принтерам.

Около 60 тыс. ПК в школах и вузах страны работает на российской ОС «Альт»

Поставки дистрибутивов в образовательные учреждения «Базальт СПО» выполняет в сотрудничестве с партнерами, среди которых Softline, Axoft, MONT, «Русньютек», «Софтехно» («1С»), «Техцентр баланс», «Русские программы».

В «Базальте СПО» уверены, что переход на отечественное ПО — это знаковый процесс для системы образования, который сейчас отражает курс государства на подготовку разработчиков и пользователей российских ИТ мирового уровня. В конце 2019 г. состоялась первая поставка в образовательные учреждения российских компьютеров «Эльбрус» с операционными системами «Альт». Свои аудитории оснастили МТУСИ и детские технопарки «Кванториум» в Вологде, Астрахани и Сколково. «Эльбрус 801-РС» под управлением ОС «Альт образование» позволяет развернуть на одном компьютере до трех рабочих мест, что снижает стоимость внедрения и администрирования одного пользовательского места.

География поставок

Продажи дистрибутивов под маркой «Базальт СПО» стартовали в 2017 г. В компании отмечают, что на данный момент крупнейшим регионом-пользователем по линии образования является Московская область. В ее районные администрации было передано около 40 тыс. дистрибутивов. «Насколько нам известно, эти дистрибутивы поставили во все школы и другие образовательные учреждения Московской области — порядка 2 тыс.», — отметили представители «Базальт СПО» в разговоре с CNews.

Помимо этого ОС «Альт» внедрены и поддерживаются в других регионах по всей России: от Калининградской области до Приморского края. Среди образовательных учреждений — инновационный центр «Сколково», ЛЭТИ, МЭИ, Балтийский, Пермский, Красноярский, Уфимский госуниверситеты. Крупные поставки были выполнены в школы Ростовской, Ульяновской, Тульской, Ивановской областей и Ямало-Ненецкого округа.

Дополнительная работа со сферой образования

Сотрудничество «Базальта СПО» с образовательными организациями не ограничено поставками дистрибутивов. В компании отмечают, что вместе с вузами она формирует центры компетенций по своей продукции и авторизованные учебные центры, создает учебные курсы по разработке и внедрению российского и свободного ПО, проводит сертификацию преподавателей. На базе репозитория «Сизиф» ее специалисты и участники сообщества разработчиков свободного ПО ALT Linux Team, среди которых есть и представители учебных заведений, развивают семейство российских операционных систем.

В помощь пользователям, осваивающим ОС семейства «Альт», в том числе и «Альт образование», а также прикладные программы для построения образовательного процесса в школе и вузе, компанией был создан специальный портал дистанционной поддержки kurs.basealt.ru. На портале размещаются учебно-методические материалы, видеокурсы, работает форум. Бесплатные учебные материалы выложены в библиотеке books.altlinux.org.

Особенности ОС «Альт»

Линейка ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) была создана российским разработчиком «Базальт СПО» в 2017 г. Линейка основывается на российском репозитории «Сизиф», который развивается и контролируется лицами из России, без иностранного влияния. «Сизиф» позволяет создавать, модернизировать и осуществлять поддержку ОС. Его зарубежными аналогами являются Debian, Red Hat и SUSE. Поскольку «Сизиф» независим от других репозиториев, ОС «Альт» предположительно должны избежать проблем с непрерывностью жизненного цикла, которые возникают, например, при нестыковке во времени выхода новых версий и внесения в них последних изменений.

Другим преимуществом является то, что в состав ОС «Альт» входят свободные компоненты, аналогичные службам каталогов Microsoft Active Directory и средствам организации совместной работы Microsoft Exchange, таким как Samba DC/Free IPA и SoGo. Это способствует упрощению миграции на отечественное ПО, отмечают разработчики.