Российское посольство в Америке два года не может развернуть сеть: США не впускают в страну ИТ-шников

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Российское посольство в США два года не может добиться развертывания компьютерной сети – на фоне санкций американские власти усложнили процедуру получения виз для российских техспециалистов. Для решения проблемы специалистам, выезжающим за границу по госконтракту, будет выдаваться специальный служебный паспорт

Посольство и антироссийские санкции

В российском посольстве в США на протяжении двух лет не работает компьютерная сеть из-за американских санкций. Как сообщил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов во время своего выступления в Госдуме, американская сторона не выдает специалистам по настройке сетей визы, вследствие чего они не могут прибыть на территорию США.

Иванов уточнил, что все необходимое для создания сети, включая компьютеры, закуплено. Проблема в развертывании заключается именно в препятствии со стороны США. По его словам, из-за санкций не могут быть настроены и системы безопасности в посольстве.

Замглавы российского МИД сказал, что в течение последних 20 лет российские технические специалисты выезжали за границу по своим обычным загранпаспортам, и никаких проблем с визами у них не возникало. Иванов прямым текстом заявил, что сейчас ряд государств, включая страны ЕС, Великобританию, Канаду и США, усложняют процедуру по выдаче им виз именно на фоне антироссийских санкций.

Решение найдено

Министерство иностранных дел (МИД) России, по данным «Интерфакса», нашло решение сложившейся проблемы. Оно заключается в выдаче служебного паспорта, в частности, специалистам, использующим и содержащим федеральную недвижимость, расположенную за пределами границ России. Сюда входит, в том числе, и имущество посольств страны в других государствах. Он будет выдаваться также сотрудникам подрядных организаций, выезжающим из страны для работ по контрактам в диппредставительствах и консульских учреждениях, официальных представительствах России при международных организациях и на других объектах России за рубежом.

Посольство России в США

Служебный паспорт относится к числу основных документов, удостоверяющих личность гражданина России. Введен в эксплуатацию в 1996 г. после вступления в силу закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». По нему россияне могут выезжать за границу. В настоящее время служебные паспорта выдаются госслужащим, административно-техническим служащим, членам администрации при Президенте России, Служащим Совета Федерации и Госдумы, правительственным работникам, служащим Конституционного, Верховного и Арбитражного судов, работникам государственных корпораций и Центробанка, а также военнослужащим, несущим службу за границей, штатным служащим дипломатических ведомств, консульств России за рубежом, представителям международных организаций России в других странах. Кроме того, такой паспорт полагается членам семьи обладателя служебного паспорта, если срок его командировки превышает один год.

Новый законопроект

Для ввода в эксплуатацию служебного паспорта для перечисленных специалистов МИД России подготовило законопроект о выдаче этого документа перечисленным специалистам. Он был внесен на рассмотрение в Госдуму 3 декабря 2019 г. и получил номер 850738-7.

Законопроект предлагает внести изменения в ст. 12 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 16 декабря 2019 г. был рассмотрен Советом Госдумы, а 14 января 2020 г. ответственный комитет Госдумы предложил принять законопроект в первом чтении. Предварительная дата рассмотрения законопроекта – 11 февраля 2020 г., требуемые правки к тексту законопроекта рекомендуется предоставить не позднее 5 февраля 2020 г.

После принятия поправок к федеральному закону служебные паспорта будут выдаваться специалистам на период действия их госконтракта. Максимальный срок действия таких паспортов – пять лет со дня выдачи.

Отказы в американской визе российским делегатам

США отказывают в предоставлении визы не только российским техническим специалистам. 24 сентября 2019 г. стало известно, что Штаты отказали в этом некоторым членам российской делегации на 74 Генассамблее ООН. Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам всемирной организации». Захарова подчеркнула, что все необходимые для получения американской визы документы были поданы в требуемые сроки.

25 сентября 2019 г. ситуация повторилась с российской делегацией, отправлявшейся на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В этот же день, по информации РИА Новости, сенатор Совета Федерации Олег Морозов предложил ввести санкции в отношении представителей США в качестве ответной меры за невыдачу виз российским делегатам для участия в заседании Генассамблее ООН. 26 сентября 2019 г. глава российского МИД Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» высказал предположение, что американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) и госсекретарь Майкл Помпео (Michael Pompeo) могли не знать о невыдаче виз российским делегатам для участия в 74 сессии Генассамблеи ООН. По его мнению, к этому могли быть причастны американские чиновники среднего звена.