Путин пообещал «бесплатный» Рунет и анонсировал перевод нацпроектов на отечественное ПО

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Владимир Путин обратился к Федеральному посланию с предложением по обеспечению полностью бесплатного доступа к социально значимым отечественным веб-ресурсам. Также он отметил необходимость реализации нацпроектов главным образом на базе российского ПО.

Грядущие изменения в ИТ-сфере России

Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил внести существенные изменения в работу интернета в России и реализацию национальных проектов. В дополнение к этому он поручил принять так называемый «технологический законодательный пакет» с целью обеспечения российским исследователям, инженерам и предпринимателям свободы для работы, а также для научного, инновационного поиска.

«Бесплатный» Рунет

Изменения в функционировании российского интернета должны быть реализованы в рамках проекта «Доступный интернет», который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. Владимир Путин сделал акцент на том, что подключение к таким веб-сайтам будет бесплатным для пользователей, то есть им больше не придется оплачивать трафик за пользование этими ресурсами. С высокой долей вероятности, речь шла о российском мобильном интернете – большинство современных тарифов имеют ограниченный объем предоплаченного трафика.

По словам Президента, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом России. Она позволит создать широкие возможности для образования, творчества, общения, а также для реализации социальных и культурных проектов и для участия людей в жизни России.

Владимир Путин предложил сделать бесплатными многие российские веб-ресурсы

Какие именно отечественные сайты и сервисы будут отнесены к социально значимым ресурсам, Владимир Путин не уточнил. В то же время он отметил, что Россия – «одна из немногих стран в мире, где есть отечественные социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы и другие национальные ресурсы».

Национальные проекты на российском ПО

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что национальные проекты в России должны в основном осуществляться на основе программных продуктов отечественной разработки. «Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт, и расширять спрос на инновации внутри самой страны. В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства», – отметил Президент России.

Перечень программных продуктов, необходимых для реализации нацпроектов, в обращении Президента к Федеральному собранию озвучен не был. Владимир Путин также не уточнил оптимальные доли российского и иностранного ПО в существующих и будущих нацпроектах.

Новый механизм правовых режимов

Отдельное внимание в рамках послания к Федеральному собранию Владимир Путин необходимости запуска в России механизма правовых режимов для разработки новых технологий. Он обратился к правительству и депутатам Госдумы с просьбой ускорить рассмотрение так называемого «технологического законодательного пакета». «Нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных на основе лучших мировых стандартов, следует настроить механизмы государственной поддержки, инструменты прямого и венчурного финансирования», – сказал Путин.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения свободы исследователям, инженерам и предпринимателям со стороны властей страны для работы, научного и инновационного поиска. «У технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала бы нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием», – сказал Владимир Путин.

Президент России дополнительно призвал обеспечить такие правовые и финансовые условия, которые позволят «как можно большему числу стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями». Он также отметил, что необходимо поддерживать высокотехнологичный экспорт и спрос на инновации на внутреннем рынке России.