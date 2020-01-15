Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля

18 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».

18 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».

Искусственный интеллект уверенно проникает во все сферы жизни. Российский рынок искусственного интеллекта растет в разы ежегодно. Влияют на его рост, прежде всего, финансовая сфера, сегмент розничной торговли, промышленность. Рост производительности «железа» и увеличение объема больших данных благоприятно сказываются на развитии систем машинного обучения и нейросетей.

Бизнес готов делегировать таким системам все более сложные, интеллектуальные задачи. Участники конференции поделятся собственным опытом разработки и внедрения решений на базе ИИ, результатами и дальнейшими планами, представят лучшие продукты для работы с искусственным интеллектом.

Рынок систем искусственного интеллекта в России

Рынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты.

Как оценить готовность бизнеса к внедрению систем на базе искусственного интеллекта.

Первопроходцы и последователи: какую стратегию внедрения ИИ выбрать.

Перспективы ИИ в госсекторе.

Что тормозит появление новых проектов?

Риски и выгоды

Этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта в бизнесе.

Готов ли бизнес доверить системам ИИ действительно интеллектуальные задачи, а не рутину?

Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта?

Как посчитать возврат инвестиций от внедрения решений на базе машинного обучения?

Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта.

Технологии

Готовые платформы для внедрения решений на базе ИИ.

ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше.

Как выбрать хранилище данных для систем ИИ?

Облачные платформы машинного обучения.

Машинное зрение и видеоаналитика.

Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».

Отраслевые решения

ИИ в медицине: постановка диагнозов.

ИИ в финансовом секторе: как бороться с мошенничеством.

ИИ в HR: как доверить роботу подбор персонала.

ИИ в транспортной сфере: первые результаты.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Юрий Сирота, руководитель департамента Искусственного интеллекта и анализа данных, «Уралсиб»;

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;

Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения, ДИТ Москвы;

Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий;

Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, «Росатом»;

Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ, Уральский банк реконструкции и развития;

Павел Шингарев, начальник центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;

Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;

Полина Полунина, ведущий Data Scientist, лид направлений HR и финансы «М.Видео-Эльдорадо»;

Борис Зингерман, генеральный директор, ассоциация «НБМЗ»;

Светлана Погребняк, руководитель стрима по противодействию мошенничеству с BIG DATA, ведущий специалист по анализу данных, Райффайзенбанк;

Таня Милек, Менеджер по методологии и унификации, ГК «Русагро»;

Представитель компании «КонсультантПлюс».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.