Госдума заморозила законопроект по сбору биометрии в банках

2519

Принятие законопроекта об обязательном сборе биометрических данных в банках и передаче их в единую биометрическую систему было отложено на неопределенный срок. Документ был принят Госдумой в первом чтении в июле 2019 г., и на этом его продвижение было приостановлено.

Законопроект не принимают

Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрических данных россиян-клиентов банков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в 2020 г. власти не будут принимать кардинальных решений по вопросу использования биометрии. Он также подчеркнул, что Банк России настаивал на скорейшем принятии данного законопроекта.

В то же время, по данным «Ведомостей», Аксаков сообщил, что депутаты рассчитывают принять законопроект о биометрии в феврале 2020 г. Он также отметил, что при подготовке документа ко второму чтению он вызвал ряд вопросов у силовых структур и у бизнеса, в частности, у банков, которых обязывают использовать биометрию для оказания услуг и нести расходы на закупку оборудования.

Клиенты банков не спешат сдавать свои биометрические данные

«Мы приостановили принятие законопроекта в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов. Известно, что и финансирование цифрового направления в национальных проектах идет медленнее, чем в других направлениях, и многие законопроекты медленнее принимаются. Это связанно с тем, что тема непростая, прежде всего связана с защитой прав граждан, защитой персональных данных, и с защитой бизнеса тоже», – сказал Аксаков.

Суть законопроекта

Документ, принятие которого было отложено на неопределенный срок, представляет собой поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Его авторами являются группа депутатов и членов Совета Федерации, и в их число входит сам Анатолий Аксаков.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 16 июля 2019 г., и на момент публикации материала его рассмотрение остановилось на этом этапе.

Предложенные поправки к закону предусматривают сбор биометрии непосредственно при открытии счетов и вкладов в банках и их филиалах. Также в законопроекте говорится о необходимости конкретизации внутренних подразделений банка, в которых банки будут обязаны обеспечить сбор биометрии.

В дополнение к этому законопроект предоставляет банкам право пользования информацией о биометрических данных клиентов, полученных из единой биометрической системы (ЕБС) для проведения любых банковских операций и сделок с клиентами-физлицами.

Единая биометрическая система

Создание ЕБС, с которой, согласно законопроекту, должны работать все российские банки, началось в 2016 г. Система нужна для удаленной идентификации клиентов банков – к примеру, после регистрации на портале госуслуг и сдачи биометрических данных (изображение лица и образца голоса) в отделении банка, россиянин получит возможность удаленно получать банковские услуги. В частности, он сможет открывать счета, получать кредиты и делать переводы.

Тестирование системы, как сообщал CNews, началось в декабре 2017 г., и затраты на ее создание оценивались на тот момент в 247,6 млн руб., не считая расходов самих банков на оборудование. По всей России система начала работать с 30 июня 2018 г., поскольку для этого необходимо было внести поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, касающиеся идентификации клиентов в банках. Оператором ЕБС был назначен «Ростелеком».

Для идентификации пользователей изначально использовалось два биометрических показателя: изображение лица и образцы голоса. В будущем не исключалось подключение других биометрий, в частности, радужной оболочки глаз и рисунков вен. В мае 2019 г. Минкомсвязи предложило дополнительно вносить систему информацию о номере телефона и электронной почте россиян. В сентябре 2019 г. власти присвоили номерам мобильников и электронным адресам статус официальных идентификаторов россиян.

Актуальность сбора биометрии и утечки данных

По словам Анатолия Аксакова, в России по состоянию на январь 2020 г. сбор биометрии нельзя назвать массовым. Среди россиян-клиентов банков данная услуга не очень востребована, что подтверждает и статистика сбора таких данных. По информации Центробанка, на 1 декабря 2019 г. сбор биометрических данных осуществлялся менее чем в 40% отделений кредитных организаций.

По статистике «Ростелекома», на начало января 2020 г. в ЕБС было зарегистрировано около 110 тыс. человек.

Аксаков подчеркнул, что обязательный сбор биометрии может оказаться дорогостоящим для банков. По его мнению, банки с базовой лицензией стоит освободить от этой обязанности, как и системообразующие банки, «если это не приведет к благу для граждан, которые будут пользоваться данной услугой».

Отметим, что банки не всегда могут обеспечить надежную защиту от утечки биометрических данных. Так, в конце октября 2019 г. в интернете был обнаружен архив, содержащий, помимо прочей персональной информации, еще записи разговоров клиентов Сбербанка с техподдержкой банка, а это, фактически, образцы их голоса. Сбербанк отрицал факт утечки, но подлинность части содержащейся в архиве информации была подтверждена сотрудниками РБК.