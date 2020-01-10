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Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля

Бизнес Интернет Интеграция ИТ в госсекторе Конференции

11 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами».

11 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами».

Цифровизация бизнеса влечет за собой автоматизацию большого числа бизнес-процессов, как ключевых, так и вспомогательных. И эта тенденция становится определяющим фактором на рынке BPM-решений. Системы автоматизации бизнес-процессов охватывают не только корпоративный сегмент, но постепенно проникают в средний бизнес, находят применение в госструктурах. Большое влияние на рост рынка BPM оказывает и растущая популярность процессного подхода, сквозного управления бизнесом. О том, какие тренды определят развитие рынка BPM в ближайшие годы и как трансформируется функциональность, обсудят в ходе конференции эксперты отрасли.

Рынок BPM в России сегодня и завтра

  • Стратегия и тактика автоматизации бизнес-процессов.
  • Как госсектор переходит на интеллектуальное управление бизнес-процессами?
  • BPM-инструменты для среднего бизнеса: особенности внедрения и перспективы развития.
  • Как процессный подход меняет стратегию цифровой трансформации бизнеса?
  • Почему интеллектуальное управление процессами становится основой цифровой трансформации?

Управления бизнес-процессами как основа цифровизации предприятия

  • Как и зачем оценивать готовность предприятия к внедрению BPM-решений?
  • Какие компетенции необходимы для перехода к интеллектуальному управлению процессами?
  • Меняем все: какие организационные преобразования ждут компанию при внедрении BPM-инструментов?
  • Место BPM в адаптивном кейс-менеджменте.

Роботы и искусственный интеллект

  • BPM, RPA, IPA - что дальше? Разбираемся в инструментах и прогнозируем будущее.
  • IPA: как научить робота имитировать человеческий интеллект.
  • Какие перемены на кадровом рынке влечет массовая роботизация?

Цифровое предприятие: опыт использования BPM-систем

  • Когда BPM заменят CRM?
  • Как интегрировать данные в процесс принятия решений с помощью BPM?
  • BPM как инструмент оптимизации процессов.

С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПЯТ:

Андрей Коптелов, модератор конференции, вице-президент, ABPMP Russia;
Иван Стыщенко, руководитель департамента информационных технологий, «ЕВРАЗ Металл Инпром»;
Максим Тарасов, руководитель направления по развитию портальных решений, «Норникель»;
Владимир Дёмкин, Директор по развитию информационных систем и бизнес-технологий, AB InBev Efes;
Ольга Рогозина, руководитель аналитического департамента, Московский кредитный банк;
Светлана Чаплинская, заместитель начальника управления автоматизации внутрибанковских процессов, банк «ФК Открытие»;
Олеся Смирнова, начальник управления технологий сквозных процессов, «Росгосстрах»;
Александра Невмержицкая, директор управления цифровизации операционных процессов, «Росгосстрах»;
Сергей Волков, директор управления бизнес-архитектуры, «Росгосстрах».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-отделов различных сфер бизнеса, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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