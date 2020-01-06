Замеченная за антиимпортозамещением «дочка» «Газпрома» серьезно потратилась на российское ПО

Созданная в 2015 г. под строительство «Силы Сибири» дочерняя структура «Газпрома», менее месяца назад скандально продемонстрировавшая все признаки остановки процесса импортозамещения ПО, в предпоследний день ушедшего 2019 г. массово закупила отечественный проектировочный софт почти на 280 млн руб.

Российское ПО для «дочки» Газпрома

Как выяснил CNews, инжиниринговая «дочка» «Газпрома», «Газпром проектирование» под занавес ушедшего года безальтернативно закупила российские программные продукты на общую сумму в 278,6 млн руб.

В частности, в один день, 30 декабря 2019 г. компания приобрела права на использование ПО «Комплекс трубопровод» и «Система трубопровод 2012» за 39,5 млн руб., nanoCAD Plus за 35,4 млн руб., TDMS за 153,7 млн руб., а также «CADLib веб-сервер», «CADLib модель и архив» и Model Studio CS «Корпоративная лицензия» за 50 млн руб.

Во всех случаях формальные тендеры были оформлены в формате закупок у единственно возможных поставщиков, что представляется вполне логичным, потому что договоры поставки в итоге были подписаны с разработчиками и правообладателями соответствующих программ.

В первом случае речь идет о компании «Юнис-юг», во втором — «Нанософт», в третьем и четвертом — «Сисофт девелопмент». Большая часть софта включена в реестр отечественного ПО при «Минкомсвязи», на который госорганы (но не компании с госучастием, к которым относится «Газпром») обязаны ориентироваться при закупках ПО.

«Газпром проектирование» на фоне недавнего своего отказа от развития импортонезависимого ПО потратил 280 млн руб. на отечественный проектировочный софт

Примечательно, что совсем недавно, в начале декабря 2019 г. CNews обнаружил, что невзирая на приказы Минкомсвязи и директиву Правительства о переходе российских госкомпаний преимущественно на отечественный софт, «Газпром проектирование» по всем признакам остановил активно до этого развивавшийся процесс импортозамещения и внедрения «санкционно независимых» продуктов и закупил серверное и офисное зарубежное ПО на 290 млн руб. (позже сумма контракта была уменьшена примерно на 100 млн руб.). При этом на этапе подготовки этой закупки работы лишился ряд сотрудников организации, занимавшихся внедрением импортонезависимых решений и разработкой собственного софта на базе свободных программных продуктов.

Что за софт был закуплен

Как следует из описаний закупленных программных решений на сайтах их разработчиков, в случае с «Комплексом трубопровод» и «Системой трубопровод 2012» «Юнис-юга» речь идет о ПО для проектирования магистральных и промысловых нефте- и газопроводов.

Продукт nanoCAD Plus компании «Нанософт» представляет собой САПР-платформу, содержащую набор инструментов базового проектирования инженерных систем.

TDMS (Technical Data Management System) «Сисофта» позиционируется как система, предназначенная для управления информационными потоками и электронной документацией проектных, конструкторских, производственных, управляющих и эксплуатационных организаций, а также любых других предприятий, в работе которых используются технические данные и создаваемые на их основе документы: чертежи, планы, схемы, спецификации, ведомости и т. п.

Что касается «CADLib модель и архив» «Сисофта», то она описана как информационная система для поддержки жизненного цикла объектов капитального строительства и технологического оборудования промышленных предприятий, которая обеспечивает управление процессом проектирования, проверку 3D-моделей, информационную поддержку в процессе строительства и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования.

В этой связи напомним, что еще в марте 2016 г. компания «Газпром проектирование», которая была сформирована за год до этого под проектные работы для строительства трубопровода «Сила Сибири», выделила свыше 200 млн руб. на проектировочное инженерное ПО американской компании Autodesk. Правда после публикации CNews закупка была отменена.

Несколько фактов о «Газпром проектировании»

В ЕГРЮЛ запись о возникновении ООО «Газпром проектирование» появилась 30 марта 2015 г. Сам «Газпром» о создании новой структуры сообщил в начале того же месяца.

«Реализация „Газпромом“ новых масштабных проектов предъявляет повышенные требования к качеству и срокам проектирования, а главное — требует выведения этой работы на более высокий уровень, — заявил председатель правления компании Алексей Миллер. — Именно на этапе проектирования закладываются не только технические решения наших будущих строек, но и в значительной степени определяются их стоимостные характеристики. Консолидация проектных активов „Газпрома“ обеспечит единые стандарты проектной деятельности, значительно повысит эффективность работы».

«Газпром проектирование» объединяет в себе проектные институты «Газпром промгаз», «Гипроспецгаз», «Гипрогазцентр», «ВНИПИгаздобыча», «Тюменьниигипрогаз», «Севкавнипигаз», ЦКБН, «Подземгидроминерал НПЦ».

По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, сказанным в тот момент, консолидация общего проектного пула была продиктована инвестпроектом «Сила Сибири» — строящегося магистрального газопровода для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, совместного проекта «Газпрома» и Китая, бюджет которого оценивается в сотни миллиардов рублей.

Также тогда упоминалось ведущееся проектирование ряда заводских мощностей. «А на повестке стоит еще и западный коридор поставок газа в Китай, который тоже надо проектировать», — говорил Голубев.