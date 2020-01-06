Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы»

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ПФР продолжает экспериментировать с переводом сервисов на программно-аппаратную платформу «Эльбрус», выделив свыше 20 млн руб. на доработку ПО, касающегося лицевых счетов.

Лицевые счета ПФР — на «Эльбрусы»

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) выделил 21,6 млн руб. на развитие ПО для электронных сервисов и баз данных на имеющейся в его распоряжении программно-аппаратной платформе «Эльбрус» — на одноименных процессорах и ОС.

Данная сумма указана в качестве начальной максимальной цены контракта в запущенном ПФР тендере в формате электронного конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 30 января 2020 г. Рассмотрение окончательных предложений от соискателей, прошедших предварительный фильтр, намечено на 5 февраля. Исполнение контракта продлится до конца 2020 г.

Непосредственным заказчиком работ выступает Межрегиональный информационный центр фонда (МИЦ ПФР). Основными целями выполнения работ заявлены включение программно-аппаратного комплекса «Эльбрус» в состав автоматизированной информсистемы ПФР нового поколения (АИС ПФР-2) в рамках программы импортозамещения, а также сопровождение серверов на платформе «Эльбрус». «Объектом автоматизации является деятельность ПФР по предоставлению сведений застрахованным лицам, сторонним организациям для реализации госуслуг», — говорится в техзадании.

Некоторые подробности фронта работ

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в рамках вышеупомянутого развития ПО от исполнителя потребуется создать на «Эльбрусе» платформу функционирования электронных сервисов обработки данных лицевых счетов, обеспечить процесс сбора и хранения данных лицевых счетов, участвующих в процедурах объединения/разделения лицевых счетов с региональных серверов АИС ПФР, а также сведения форм, подаваемых в рамках сдачи единой отчетности, хранящихся в АИС ПФР-2.

ПФР продолжает переезд на «Эльбрусы»

Также на платформе «Эльбрус» необходимо запустить процесс реорганизации данных лицевых счетов, хранящихся в формате программно-технического комплекса системы персонифицированного учета (ПТК СПУ), сервис реорганизации данных лицевых счетов в подсистеме СПУ АИС ПФР-2, процесс укладки данных лицевых счетов, хранящихся в формате ПТК СПУ на центральный и региональные серверы ПТК СПУ, сервис реорганизации данных специальной части лицевых счетов, хранящихся в программно-техническом комплексе контроля инвестиционных процессов (ПТК КИП).

Дорабатываемое программное обеспечение должно быть совместимо с применяющимися в ПФР специализированными средствами защиты информации: программным комплексом «Панцирь-К», средствами защиты от вредоносных программ «Доктор веб» и «Антивирус Касперского», средствами криптографической защиты информации ViPNet.

«Эльбрусы» в ПФР

Напомним, о том, что ПФР начал апробацию технических решений на отечественной программно-аппаратной платформе «Эльбрус», CNews стало известно в октябре 2016 г. Тогда в ходе эксперимента данные с серверов IBM iSeries под управлением СУБД IBM DB2 были перенесены на серверы, использующие процессоры и ОС «Эльбрус», под управлением СУБД PostgerSQL и с применением web-сервера Apache и сервера приложений Tomcat.

В тестировании принимали участие два сервера на платформе «Эльбрус» с четырьмя четырехядерными процессорами с тактовой частотой 750 МГц, 96 ГБ оперативной памяти стандарта ЕСС DDR3 1066 MHz, шестью жесткими дисками Toshiba DT01ACA300 емкостью 3 ТБ каждый. С тех по, как отмечает сейчас Константин Янкин, ПФР успел докупить еще десять серверов на «Эльбрусах».

После того, как эксперимент был признан успешным, в 2017 г. ПФР приступил к полноценному использованию платформы «Эльбрус» в АИС ПФР-2.

Подрядчиком на этих этапах выступала компания «Лантана текнолоджи», оба раза побеждавшая на открытых конкурсах компанию «Капс интеграция». Сумма первого контракта составила 19,7 млн руб., сумма второго — 19,9 млн руб.

Позже, в июне 2018 г. CNews писал, что ПФР вложит в развитие и сопровождение ПО, задействованного им на программно-аппаратной платформе «Эльбрус», порядка 20 млн руб. Именно за эту сумму соответствующие работы снова должна была выполнить «Лантана текнолоджи», ставшая победителем открытого конкурса в борьбе опять же с «Капс интеграцией».