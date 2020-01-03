ВЭБ выставил «Ангстрему» счет в 90 миллиардов

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ВЭБа к зеленоградскому «Ангстрему» на сумму в 91,7 млрд руб. Не исключено, что разбирательство имеет отношение к долгам обанкротившегося в 2019 г. предприятия «Ангстрем-Т».

Многомиллиардные претензии к «Ангстрему»

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ранее Внешэкономбанк) предъявила зеленоградскому микроэлектронному предприятию «Ангстрем» претензии на 91,7 млрд руб. С иском к компании на данную сумму ВЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы 27 декабря 2019 г.

В настоящий момент иск еще официально не принят к производству, и какие-либо подробности предстоящего разбирательства в публичном доступе не представлены.

В пресс-службах ВЭБа и «Ангстрема» на момент публикации данного материала прокомментировать CNewsситуацию не смогли. Как показывает многолетняя практика редакции мониторинга судебных решений, если участники процесса не захотят делиться с общественностью его аспектами, то полностью прояснит ситуацию только итоговый вердикт служителей Фемиды, который появится не раньше, чем через несколько месяцев (по упрощенной ускоренной схеме столь масштабные иски, как правило, не рассматриваются).

Возможная подоплека

В рассматриваемом иске в качестве третьего лица заявлено АО «Ангтрем-Т» — еще одно зеленоградское микроэлектронное предприятие, бенефициаром которого был экс-министр связи России Леонид Рейман, считающийся бенефициаром также и самого «Ангстрема». Оба этих «Ангстрема» ранее входили в единую одноименную группу, хотя уже в июле 2018 г. представители просто «Ангстрема» заверяли «Ведомости» в том, что эта организация с «Ангстремом-Т» юридически никак не связана.

ВЭБ намерен взыскать с «Ангстрема» колоссальную сумму

«Ангстрем-Т» был обанкрочен в конце октября 2019 г. Заявление о признании завода несостоятельным 9 января 2019 г. подал «ВЭБ.РФ», практически сразу после получения им полного контроля над проблемным предприятием (29 декабря 2018 г.).

Агентство экономической информации «Прайм» обращает внимание на то, что сумма свежего иска ВЭБа к «Ангстрему» совпадает с размером задолженности «Ангстрема-Т» перед ВЭБом по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 г.

«Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве “Ангстрем-Т” в июне 2019 г. установил, что по состоянию на момент введения в компании наблюдения ее долг перед ВЭБом составлял более 1,3 млрд евро, включая 815 млн евро основного долга, а также проценты и неустойки. По курсу на тот момент — около 97,5 млрд руб., — напоминает “Прайм”. — Эта сумма была включена в реестр требований кредиторов "Ангстрем-Т". По текущему курсу 1,3 млрд евро эквивалентны 91,7 млрд руб.».

Проблемы владельцев «Ангстрема»

Напомним, 11 ноября 2019 г. CNews писал, что Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Ангстрем-инвест», владеющую 25% акций «Ангстрема». Истцом выступило ООО «Хорайзон глобал консалтинг», принадлежащее некому Андрею Боксеру.

«Ангстрем-инвест» заключило с истцом договор об оценке принадлежащей ей доли в «Ангстреме» и проведении предпродажной подготовки. Работы были выполнены, но «Ангстрем-инвест» не смог заплатить за них оговоренную сумму в 1 млн руб., в связи с чем и было инициировано банкротство.

До этого Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца других 25% акций «Ангстрема» — компанию «Контрактфинансгрупп». Его история чрезвычайно похожа на историю с банкротством «Ангстрем-инвест». «Контрактфинансгрупп» заключила консалтинговое соглашение с «Хорайзон глобал конслатинг» на аналогичную сумму 1 млн руб. и также не смогла его оплатить. Таким образом, владельцы 50% акций АО «Ангстрем» стали банкротом из-за совокупного долга всего в 2 млн руб.

Несколько фактов об «Ангстреме»

Базирующееся в Зеленограде АО «Ангстрем» позиционирует себя как российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий — от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Компания считает, что обладает одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий: 10 полноценных дизайн-центров, более 1 тыс. сотрудников, две производственные линии.