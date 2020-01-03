Правительство одобрило выплаты сотен миллионов школьникам, проявившим себя в ИТ

Правительство России поддержало идею выплачивать по 125 тыс. руб. школьникам и учащимся профтехучилищ, отличившихся в олимпиадах и конкурсах по линии математики, информатики и цифровых технологий.

Деньги для юных ИТ-шников

Глава Правительства России Дмитрий Медведев утвердил порядок предоставления грантов учащимся общеобразовательных учреждений, проявившим высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Текст соответствующего постановления от 27 декабря 2019 г. №1873 за его подписью опубликован на правительственном сайте.

Текст документа был разработан Минпросвещения. Гранты будут предоставляться в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Деньги станут выплачиваться получателям единовременно в размере 125 тыс. руб. на одного человека. В наступившем 2020 г. предполагается предоставить гранты 850 обучающимся, к 2021 г. — 3550, к 2022 г. — 13,5 тыс. (накопительным итогом). Таким образом, можно посчитать, что всего Правительство за три года готово выплатить порядка 1,69 млрд руб.

Российские школьники получат по 125 тыс. руб. за заслуги в ИТ

В пояснении к постановлению сообщается, что принятое решение позволит обеспечить дополнительную поддержку молодежи, «проявившей выдающиеся способности в изучении важных для развития цифровой экономики учебных предметов».

Некоторые подробности

Согласно утвержденным правилам претендентами на получение грантов являются подростки в возрасте до 18 лет, получавшие основное общее или среднее общее образование в общеобразовательных организациях в учебном году, предшествовавшем выплате гранта. Их выдающиеся достижения в учебе должны быть подтверждены дипломами победителей или призеров олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, мероприятий, «направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской деятельности, а также на пропаганду научных знаний по профильным направлениям грантов».

Среди критериев отбора претендентов на получение грантов перечисляются ранговое место по итогам олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, уровни мероприятий, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности, имеющие прикладной характер и практическое применение.

Гранты будут предоставляться в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг в разделе «Мое образование». Для обеспечения возможности подачи через него заявок от претендентов Минкомсвязи необходимо будет доработать ресурс.

Кадры для цифровой экономики

Напомним, что федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», в рамках которого предполагается выплата грантов учащимся, направлен не только на поощрение продвинутых детей, но и на обучение по программам компетенций цифровой экономики за счет государства широкого круга людей — без каких бы то ни было текущих достижений.

В частности, в начале декабря 2019 г. CNews писал о старте приема заявок на обучение и последующее получение персональных цифровых сертификатов в пяти пилотных регионах России: Башкортостане, Якутии, Татарстане, Ростовской и Тульской областях.

Люди смогут освоить компетенции в таких сквозных технологических направлениях как искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, интернет вещей и промышленный интернет, большие данные, распределенные и облачные вычисления, технологии управления свойствами биологических объектов.