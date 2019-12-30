ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов

Осенью 2019 г. во Владивостоке прошел очередной ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ), на котором специализированная площадка организаторов «Территория инноваций» приняла два конкурса, в рамках одного из которых инвестиционная структура ВЭБа впервые обкатала новый алгоритм представления проектов зарубежным инвесторам.

Особая подготовка стартапов

На прошедшем осенью 2019 г. во Владивостоке на острове Русский V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) инвестиционная структура ВЭБа (Внешэкономбанка), поддерживающая высокотехнологичные проекты, VEB Ventures (ранее известная как «ВЭБ инновации») обкатала новую методику адаптации проектных команд к презентации их проектов перед зарубежными инвесторами.

В разговоре с CNews гендиректор VEB Ventures Олег Теплов отметил, что его организация в 2019 г. приняла участие в ВЭФ второй раз, считая, что этот форум хорошо помогает развивать инновационную экосистему — совместно со «Сколково», «Российской венчурной компанией» (РВК), фондом «Росконгресс» (организатор ВЭФ) и его площадкой «Территория инноваций».

«Для того чтобы осуществить инвестиции, компании нужно найти и вырастить, — говорит Теплов. — И мне отрадно признавать, что формат работы, предложенный нами в прошлом году как конкурс Eastbound.Camp, за год стал неотъемлемой частью всех форумов “Росконгресса”, проходящих также в Санкт-Петербурге и Сочи».

«В 2019 г. во Владивостоке мы впервые опробовали новый формат презентаций, — продолжает Теплов. — Мы не просто провели конкурс стартапов и представили их иностранным инвесторам, с которыми работаем. Мы, основываясь на опыте предыдущих конкурсов, поняли, что не всегда наши предприниматели готовы сразу идти лоб в лоб к иностранным инвесторам; иногда им нужна определенная подготовка. Поэтому в первый день форума мы провели наши предварительные питч-сессии».

Олег Теплов: Не всегда наши предприниматели готовы сразу идти лоб в лоб к иностранным инвесторам; иногда им нужна определенная подготовка

С точки зрения Теплова, такая предакселерация крайне полезна. Она не только дает командам возможность посмотреть на себя со стороны, но и позволяет им продумать свое выступление, исходя из понимания специфики собеседника. «Одно дело, мы общаемся с нашими соотечественниками, когда мы думаем боле или менее одинаково, — рассуждает Теплов. — Другое дело, мы общаемся с иностранными инвесторами, у которых ценностные показатели могут отличаться, и стандартная питч-презентация, которая зайдет “на ура” отечественным инвесторам, совершенно может оказаться провальной для иностранных».

Топ-менеджер полагает, что результат не заставил себя ждать. «Компании в финале выступили ярко, понравились нашим партнерам и зарубежным инвесторам. Преимущественно участвовали компании нашего партнера — технопарка "Русский". Это и есть та Мекка на Дальнем Востоке, в Приморье, где происходит наибольшая акселерация команд. Победитель должен был быть один. Но пришлось дать три награды, потому что жюри не могло принять решение в отношении какого-то одного лидера».

Победителями Eastbound.Camp из числа семи финалистов, отобранных из 19 участников, стали конструктор систем продаж на основе искусственного интеллекта «Айгер» (бизнес-инструмент для создания продающих сайтов с прогнозируемой эффективностью), конструктор умных ботов для бизнеса (голосовых и текстовых) Tomoru и инновационный нагревательный элемент Flame Lab.

Они получили возможность представить свои проекты на саммите бизнес-ангелов в Москве, который собирает свыше 300 представителей этой среды со всего мира. «То есть, выиграв у нас конкурс, стартапы получили прямой доступ к инвестициям той стадии, на которой они сейчас находятся: предпосевной и посевной, — говорит Олег Теплов. — Наиболее эффективный способ в них инвестировать — это как раз бизнес-ангельское сообщество. Когда они выйдут на более высокий уровень развития, там мы уже подключимся со своим финансированием на стадиях «А» и выше, что заложено у нас в мандате».

«Территория инноваций» и перспективы ИТ на Дальнем Востоке

Eastbound.Camp стал одним из двух технологических конкурсов, проведенных на ВЭФ 2019 г. под эгидой «Территории инноваций». Руководитель дирекции по работе с инновационными проектами «Росконгресса» Дмитрий Срывков в разговоре с CNews поясняет, что «Территория инноваций» — это проект его фонда, который впервые увидел свет на предыдущем ВЭФе — осенью 2018 г. «Это некая площадка, зона, пространство, которое собирает представителей инновационных компаний, спикеров, молодые умы, стартапы, инвесторов, венчурные фонды, — поясняет он. — Это площадка для диалога. На ней участники мероприятий “Росконгресса” могут поделиться своим опытом, презентовать проекты».

По заверению Срывкова, в «Росконгрессе» в рамках этого проекта стремились создать нестандартное пространство. «Мы хотим привнести в обычные форумы новые форматы мероприятий, — отмечает он. — Разбавить обычную деловую программу различными пичингами, конкурсами».

Презентация проекта на «Территории инноваций»

В 2019 г. на ВЭФе «Территория инноваций», помимо Eastbound.Camp, приняла конкурс Business Priority, который был организован совместно «Росконгрессом», Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком «Русский». В нем приняли участие не только стартапы, но и состоявшиеся компании, однако среди семи инновационных финалистов ни одной ИТ-компании не оказалось.

Последнее обстоятельство стало поводом поднять тему того, насколько Дальний Восток России активен с точки зрения информационных технологий. На площадке можно было услышать мнение о том, что ИТ в этом регионе не слишком развиты, потому что перспективные умы утекают в Москву.

С этой точкой зрения оказался категорически не согласен Олег Теплов. «Я считаю, что наших успешных ИТ-предпринимателей нельзя свести в один хаб, которым является Москва или Новосибирск, — считает он. — Мы много ездим по регионам, общаемся с представителями различного рода проектов. Иногда даже собственник завода становится ИТ-предпринимателем, потому что он видит необходимость создания собственной CRM-системы или системы повышения производительности труда и нанимает команду, чтобы их разработать. Я видел реальный пример: система не уступает по качеству аналогичным продуктам гигантов. В отношении Дальнего Востока можно сказать что, здесь сформировался большой и активный кластер, связанный с цифровыми технологиями и ИТ-решениями».