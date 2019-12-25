Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя

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В поисках путей спасения «Т-платформ», чей основатель находится под следствием, власти России за один из рабочих вариантов приняли сценарий консолидации всех акций компании (включая мажоритарную долю арестанта) в «дочке» ВЭБа — юной зеленоградской компании, возглавляемой экс-главой обанкротившегося «Ангстрема-Т».

Спасение «Т-платформ»

Как стало известно CNews, власти России обратили внимание на бедственное положение суперкомпьютерной компании «Т-платформы» и начали искать пути спасения этой организации, на которую завязаны многочисленные многомиллиардные технологические проекты с госучастием.

Напомним, 19 декабря 2019 г. CNews писал, что редакции стало известно о массовом исходе (около 80%) сотрудников компании на фоне ее многочисленных проблем, в частности, вылившихся в задержки зарплат.

Сегодня, 25 декабря 2019 г. от сотрудников «Т-платформ» стало известно, что двумя днями ранее, 23 декабря на площадке Правительства России прошло совещание руководителей профильных департаментов Правительства, ВЭБ.РФ и Минпромторга, а также представителей «Т-платформы», на котором обсуждались меры финансового оздоровления компании.

На совещании Правительством и Минпромторгом была подчеркнута стратегическая важность деятельности «Т-платформ» и рассмотрено несколько сценариев оказания поддержки компании, включая возможность изменения акционерного состава с передачей 100% акций компании в дочку ВЭБ.РФ — «НМ-тех».

В процессе спасения «Т-платформ» Всеволод Опанасенко может лишиться доли в компании

Такой вариант, по сути, означает, что своей мажоритарной доли в компании лишится ее основатель и неизменный (за исключением последних месяцев) гендиректор Всеволод Опанасенко, который с марта 2019 г. находится под следствием.

По последним публичным официальным данным от 30 июня 2017 г., Опанасенко принадлежит 75% в уставном капитале «Т-платформ», а ВЭБу (Внешэкономбанку) — 25%. Разумеется, за два с половиной года расклад мог несколько измениться. Однако во всех официальных сообщениях компании последнего времени Опанасенко назывался основным акционером из двух (хоть и без уточнения доли), поэтому за ним к настоящему моменту должно оставаться никак не меньше 50% (+1) акций.

Что касается вышеупомянутой «дочки» ВЭБа, «НМ-тех», то эта организация в виде общества с ограниченной ответственностью была зарегистрирована в Зеленограде 7 мая 2019 г. Ее гендиректором заявлен Алексей Соколов — экс-глава обанкротившегося зеленоградского предприятия «Ангстрем-Т».

В ВЭБе не стали опровергать сообщенные сотрудниками «Т-платформ» сведения о стремлении властей спасти компанию. «Обсуждаются различные варианты разрешения ситуации вокруг компании "Т-платформы", окончательное решение пока не принято», — отметили собеседники CNews.

Проблемы «Т-платформ»

Всеволода Опанасенко, как ранее сообщал CNews, арестовали в марте 2019 г. Его обвинили в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данное нарушение (не подстрекательство к нему) наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Позже стало известно, что арест был связан с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. В реализации проекта возник ряд трудностей, в частности, поставка значительной части ПК не была осуществлена в срок. Вследствие этого МВД отказалось от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Однако через некоторое время тендер был запущен вновь, и «Т-платформы» снова одержали победу в нем, после чего поставка все же была завершена.

Изначально Всеволод Опанасенко был арестован на два месяца, однако в мае 2019 г. он не был отпущен на свободу. В конце июля 2019 г. Московский городской суд в очередной раз продлил срок ареста – на этот раз еще на три месяца, до 25 октября 2019 г. А затем Басманный суд Москвы оставил Опанасенко за решеткой до 25 января 2020 г.

Незадолго до последних судебных слушаний стало известно, что уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал Владимира Путина проверить законность и обоснованность заведения уголовного дела против Опанасенко. Какого-либо эффекта это не возымело.

Кроме того, в середине сентября 2019 г. CNews сообщал, что «Т-платформы» оказались под угрозой банкротства. Обанкротить компанию решила Федеральная налоговая служба (ФНС), обратившаяся с иском о признании ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд еще в конце августа 2019 г. 16 сентября 2019 г. суд принял заявление о признании должника банкротом к производству. Ближайшее заседание по делу, по данным CNews, намечено на конец января 2020 г.

В завершении описания набора проблем организации добавим, что 16 декабря 2019 г. в ее офисе прошли обыски МВД и налоговой инспекции с выемкой документов и изучением данных на компьютерах.