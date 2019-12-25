Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия

Учет с подробной историей каждого ствола

В Росгвардии работают над созданием единой электронной информационной базы по всему гражданскому огнестрельному оружию, которое находится на руках у населения, сообщила «Российская газета» со ссылкой на слова официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Создание электронной базы обсуждалось на заседании Координационного совета по вопросам совершенствования механизма учета оружия и контроля за его оборотом на территории России. Председателем заседания был заместитель директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев. В Координационный совет входят представители органов исполнительной власти, общественных организаций, спортивных федераций.

В сентябре 2019 г. CNews сообщал о том, что Росгвардия получит на разработку системы управления охранными услугами с 3,365 млрд руб., при этом сумма будет распределена поровну на 2020 и 2021 гг.

Представитель Росгвардии заявил, что электронная система ведомства для контроля оборота гражданского огнестрельного оружия и управления охранными услугами будет создана «на базе отечественных технологий», но не уточнил, кто именно займется созданием цифровой информационной базы для ведомства.

«Цифровизация нужна не только для контроля, но и для быстрого и качественного оказания услуг гражданам – как владельцам оружия, так и частным охранникам», – отметил Валерий Грибакин. Он уточнил, что уже сейчас подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии оказывает 25 услуг, которые можно получить через интернет. В их число входит выдача различных справок, регистрация оружия, уведомление о месте хранения и перемещении стволов, лицензирование частной охранной и детективной деятельности.

Сосчитают и частников, и юридических лиц

По данным «Российской газеты», работать с электронной базой огнестрельного оружия будут подразделения Росгвардии, уполномоченные вести государственный контроль и лицензионно-разрешительную работу.

Ожидается, что в единый электронный банк данных будет собрана вся информация о каждом стволе, включая его полную историю – от изготовления на заводе до продажи в специализированном магазине, и далее – с каждым фактом его продажи, дарения или сдачи в аренду.

Список критериев учета также будет включать данные о том, был ли ствол утерян/украден, обнаружен полицией или сдан в полицию за ненадобностью и выставлен на комиссионную продажу.

В системе Росгвардии будут собраны вся данные о каждом стволе

Наряду с данными о всех владельцах ружья, карабина или пистолета, также предполагается вести подробный учет географии перемещений огнестрельного оружия – куда именно ствол уехал на постоянное хранение, по какому адресу был зарегистрирован и перерегистрирован.

Помимо данных о каждой единице огнестрельного оружия у гражданских лиц, электронная база Росгвардии будет включать подробную информацию по частным охранным организациям (ранее ЧОПам), включая состав и численность, наличие лицензий, список охраняемых объектов, все данные о вооружении и имеющихся нарушениях. По словам представителя Росгвардии, такой банк данных о частных охранных структурах не имеет аналогов в мире.

С холодным оружием все сложнее

По данным Росгвардии, в настоящее время в России насчитывается 4,34 млн владельцев огнестрельного гражданского оружия, которые в сумме имеют 6,6 млн зарегистрированных стреляющих единиц. В их число входит 4,4 млн гладкоствольных охотничьих ружей, 909 тыс. травматических пистолетов и 886 тыс. нарезных стволов.

Перспективы ведения базы для учета холодного оружия пока туманны, поскольку слишком размыта граница между оружием и схожими бытовыми и производственными предметами. Кроме того, в настоящее время холодное оружие вообще не регистрируется даже у охотников – нет такой записи ни в карточке разрешения на оружие, ни в охотничьем билете.

По закону к холодному оружию относятся сабли, шашки, ножи, кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Они могут быть колющими, колюще-режущими, рубящими, раздробляющими и т.д.

В законе определение «холодного оружия» сформулировано следующим образом: «Холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения».

И здесь же есть «лазейка» для обхода этих требований: к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения – то есть, перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и т.п., конструктивно сходные с холодным оружием.

Роль Росгвардии в «Цифровой экономике»

Помимо создания электронной базы данных для контроля оборота гражданского огнестрельного оружия и управления охранными услугами, федеральный проект «Цифровая экономика» предусматривает ряд других мероприятий с участием Росгвардии. Так, согласно решению Совета безопасности, ведомство получит 2,35 млрд руб. на закупку отечественного ПО.

Согласно другому федеральному проекту нацпрограммы «Цифровая экономика» — «Информационная инфраструктура», подразделения Росгвардии вместе с другими категориями социально-значимых объектов должны быть подключены к широкополосному доступу в интернет.

В местах, где проводное подключение будет неэффективным, предполагается использовать сотовые сети четвертого поколения (4G) стандарта LTE, работающие, в частности, в диапазоне 450 МГц. В связи с ограниченным спектром абонентского оборудования для сетей LTE-450 Совет безопасности решил выделить 9 млрд руб. на обеспечение Росгвардии, МЧС и МВД доверенным отечественным оборудованием для этого стандарта.