Госкомпании будут тратить на российское ПО по 150 млрд в год

Траты российских госкомпаний на российское ПО по итогам 2019 г. составят 100 млрд руб., но уже в 2021 г. вырастут до 150 млрд руб. Власти поясняют, что таких результатов удалось добиться благодаря импортозамещению.



Прогноз Акимова

Расходы российских государственных компаний на покупку отечественного ПО могут в ближайшие два года вырасти в полтора раза до 150 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова. Заявление Акимова прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам вице-премьера, в 2019 г. госкомпании потратили на закупку российского ПО более 10 млрд руб., причем добиться такого показателя удалось благодаря политике импортозамещения. Правительство поставило цель увеличить эту сумму до 82 млрд руб. в 2020 г., а затем до 150 млрд руб. в 2021 г.

Акимов сообщил, что в 2019 г. российские госорганы закупили 220 тыс. отечественных офисных пакетов и 520 тыс. антивирусных приложений. Общая стоимость этих товаров превысила 1 млрд руб.

Телекоммуникационное оборудование

Вице-премьер также отметил положительное влияние импортозамещения на объемы продаж российского телеком-оборудования. «Особо отмечу, что все контракты по созданию инфраструктуры включают требования по использованию отечественной продукции. Это позволило в этом году дать нашей промышленности в части телекоммуникационного оборудования заказов более чем на 4 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в мае правительство приняло постановление, согласно которому средства накопления информации, которые российские правоохранители используют для прослушки линий связи в ходе расследования, должны быть российского происхождения. Таким образом власти рассчитывают обезопасить системы от хакерских атак через уязвимости в иностранном оборудовании и поддержать отечественного производителя.

Власти оценили объем расходов госкомпаний на российский софт

В августе CNews писал, что производители систем прослушки (СОРМ) многократно увеличили выручку после вступления в силу «закона Яровой». Напомним, «закон Яровой» предписывает операторам связи хранить записи звонков и SMS-сообщения абонентов в течение полугода, а интернет-трафик — в течение 30 дней, расширяя при этом хранилища на 15% ежегодно. Кроме того, все лицензированные операторы связи должны за собственный счет установить в своих системах СОРМ.

Также в начале мая Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон об автономном Рунете, согласно которому операторы связи и владельцы сетей должны устанавливать специальное оборудование для противодействия технологическим угрозам. Данным оборудованием будет управлять Роскомнадзор, для указанных лиц оно будет устанавливаться бесплатно.

В ноябре 2019 г. власти навязали «Ростелекому» российское оборудование для подключения школ к интернету, определив компанию единственным исполнителем соответствующих работ.

Импортозамещение ПО

Напомним, закон, предусматривающий ввод ограничений на использование зарубежного ПО в органах власти, Путин подписал в июне 2015 г. В ноябре 2015 г. правительство утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г. В декабре 2017 г. в него были допущены программные продукты из стран-участниц Евразийского экономического союза.

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности. На сегодняшний день в реестре насчитывается более 6 тыс. позиций. Из них более 200 — это офисные программы.

В начале декабря Путин подписал закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и smart-TV, предназначенных для продажи в России, предустанавливать на них российское ПО. За неподчинение на продавцов техники будут налагаться штрафы.