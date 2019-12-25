Электронная переписка госорганов с гражданами станет юридически значимой

Минкомсвязи разработало законопроект, согласно которому электронная переписка госорганов с юрлицами и физлицами станет юридически значимой. Такой же статус можно придать переписке между двумя лицами, если они предварительно об этом договорились. Сообщения можно будет отправлять через портал госуслуг и систему «Почты России».



Законопроект Минкомсвязи

Электронная переписка госорганов с гражданами станет в России юридически значимой. Соответствующий законопроект Минкомсвязи был опубликован на портале regulation.gov.ru. Он находится на общественном обсуждении до 7 января 2020 г. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Законопроект предусматривает возможность для госорганов и органов местного самоуправления отправлять юридически значимые сообщения юрлицам, индивидуальным предпринимателем и физлицам, равно как и получать такие же сообщения от них. Для этого стороны должны состоять в публично-правовых отношениях.

Обмениваться юридически значимыми сообщениями в электронной форме можно будет только в том случае, если лица дали на это согласие. Юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица могут обмениваться такими сообщениями и между собой, а не только с госорганами, но тогда подобный способ коммуникации должен быть предусмотрен заключенной между ними сделкой.

Технические особенности

Юридически значимыми сообщениями можно будет обмениваться через единый портал госуслуг, через информационную систему «Почты России» или через другие ИКТ, предусмотренные законодательством или определенные правительством. Порядок осуществления переписки должно будет установить Минкомсвязи.

Электронная переписка госорганов с гражданами станет юридически значимой

Выбрать технологию, с помощью которой участники переписки желают обмениваться сообщениями, можно будет с помощью единого централизованного технологического ресурса. Требования к этому ресурсу и его оператора определит правительство.

Сообщение считается доставленным адресату через семь дней после отправки, но в договоре между сторонами может быть прописано и другое количество дней. Авторство сообщения необходимо будет подтверждать, для самих сообщений должны быть обеспечены целостность и подлинность.

Зачем это нужно

Как поясняют авторы документа, в настоящий момент в России наблюдается противоречивый подход к вопросу, каковы должны быть последствия действий, совершаемых в электронной форме. Это же касается признания юридической значимости последствий таких действий для гражданских, налоговых и иных административных отношений.

Такие выводы авторы законопроекта делают из существующей правоприменительной практики по спорам между участниками налоговых и валютных правоотношений, а также же практики рассмотрения уголовных дел. Одновременно в судах принимаются электронные доказательства, которые приравниваются к письменным. В итоге налицо отставание законодательства от правоприменительной практики, которое и должен устранить законопроект.