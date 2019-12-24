В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств

Минздрав запустил платформу для мониторинга госзакупок лекарств, на которой представлен единый справочник лекарственных препаратов, включающий сведения об их взаимозаменяемости. Платформа должна положить конец формированию заявок под конкретного поставщика и разбросу цен на одни и те же препараты в регионах. Изначально систему планировалось запустить к январю 2018 г.



Новая платформа

В России заработала единая цифровая платформа для госзакупок лекарств. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Запуск платформы был осуществлен Минздравом. Ее назначение — борьба с завышением стоимости закупок и недобросовестной конкуренцией.

По словам Скворцовой, которые цитирует ТАСС, платформа представляет собой «понятное и прозрачное» цифровое пространство в сфере закупок лекарств. Наличие единого портала для осуществления закупок в этой сфере позволит представить информацию о них в структурированном виде. Это даст возможность делать разнообразные аналитические срезы в масштабах всей страны.

Платформа была разработана ООО «НЦЭМ», которое является частью структуры «РТ — проектные технологии» госкорпорации «Ростех». Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарственных препаратов является частью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которую «Ростех» разрабатывает для Минздрава.

Каталог лекарств

В ходе разработки платформы пришлось унифицировать описание лекарственных препаратов как объектов закупки. В результате был создан единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП), в котором покупатели и производители могут найти необходимую информацию о зарегистрированных лекарствах.

Минздрав запустил платформу для госзакупок лекарственных препаратов

Сейчас в справочнике представлена информация по более чем 140 тыс. уникальных товарных позиций, сообщает на своем сайте «Ростех». Данные берутся из Государственного реестра лекарственных средств. Пройдя авторизацию, пользователи могут оставлять комментарии о препаратах. По словам заместителя гендиректора «Ростеха» Александра Назарова, данные из ЕСКЛП поступают в Систему маркировки движения лекарственных препаратов, где на их основе формируется перечень препаратов для маркировки.

Как поясняет Скворцова, некоторые заказчики описывают объекты закупки таким образом, что эти описания подходят только под товар конкретного поставщика. С этой практикой можно будет бороться с помощью ЕСКЛП, где есть сведения о взаимозаменяемости препаратов.

История вопроса

Поручение создать единую цифровую платформу для госзакупок лекарств было дано Президентом России Владимиром Путиным в августе 2016 г. Исполнителями поручения были назначены Минздрав, Минэкономразвития, другие заинтересованные ведомства и «Ростех». Согласно поручению, запуск платформы должен был состояться уже к январю 2018 г. К моменту публикации настоящего материала в Минздраве не смогли ответить на вопрос CNews, с чем связана почти двухлетняя задержка запуска.

Платформу планировали связать с Единой информационной системой в сфере закупок (zakupki.gov.ru), с ЕГИСЗ, где будут содержаться медицинские данные граждан, а также с госреестром лекарств.

Предпосылкой к созданию платформы стал разброс закупочных цен на одни и те же препараты в разных регионах России. Разница в ценах вызвана тем, что муниципальные и региональные больницы закупают лекарства по отдельности. Мониторинг закупок, который можно будет проводить через новую платформу, должен помочь выровнять цены.

Опрошенные «Ведомостями» в 2016 г. эксперты отмечали, что новая платформа действительно будет полезна с точки зрения мониторинга закупок лекарств, поскольку данные на портале zakupki.gov.ru очень разнородные, что затрудняет процесс их сравнения. Другие эксперты наоборот говорили, что возможностей портала госзакупок вполне достаточно для проведения мониторинга и новая платформа не нужна.