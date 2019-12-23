В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт

Импортозамещение в измерительной технике

Специалистами Пензенского научно-исследовательского института электронно-механических приборов (НИИЭМП), который входит в государственный холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех, разработан новый прибор для измерения сопротивления изоляции конденсаторов на производстве микросборок

Новый прибор предназначен для проверки качества электронных компонентов и позиционируется как одно из устройств для системы менеджмента качества. Новинка на отечественном рынке пришла на смену тераомметру ТО-6М, который ранее использовался для измерения сопротивления изоляции на производстве микросборок и выпускался еще со времен СССР, но недавно был исключен из Госреестра средств измерения.

«Отечественные производители электронно-компонентной базы вынуждены были закупать иностранное оборудование, — отмечает генеральный директор НИИЭМП Александр Акимов. — Новый прибор, обладая высокими точностными характеристиками, сможет заместить зарубежные аналоги».

Запуск серии новых приборов, как сообщили CNews в Росэлектронике, запланирован на II кв. 2020 г.



Особенности новинки

Как отмечают в НИИЭМП, тераомметр нового поколения будет востребован российскими предприятиями, на которых выпускаются конденсаторы различных типов, а также отечественными центрами стандартизации и метрологии.

Как пояснили CNews в «Росэлектронике», особенностью нового тераомметра является наличие режима предварительного заряда и выдержки конденсатора под испытательным напряжением, который реализован разработчиками в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 28885-90 «Конденсаторы. Методы измерений и испытаний». В дополнение, новый прибор получил режимы точного и быстрого (оценочного) измерения, что позволяет проводить допусковый контроль по значению измеряемого сопротивления.



НИИЭМП является единственным предприятием в России и странах СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов. С помощью тераомметра нового поколения доступно измерение сопротивлений в пределах до 1012 Ом – то есть, до тысячи гигаом (ГОм), или одного тераома (ТОм). Для справки: сопротивление изоляции между выводами микросборки, согласно нормативам, не должно быть менее 10 ГОм.

В России появится новый отечественный тераомметр для микроэлектронных фабрик

Новый тераомметр поддерживает измерение сопротивления изоляции и разбраковку по сопротивлению изоляции при напряжении постоянного тока на измеряемом образце в пределах 1-10, 50, 100 и 500 В.

Для сравнения: тераомметр ТО-6М поддерживал значения испытательных напряжений 10, 50, 100 и 500 В, при этом пределы измеряемых сопротивлений составляли от 0,3 до 107 МОм при напряжении 10 В, или от 0,3 до 108 МОм для напряжений 50, 100 и 500 В. Предельное значение емкости измеряемых конденсаторов может достигать 200 мкФ.

Сложности на российском полупроводниковом рынке

В уходящем 2019 г. ряд российских предприятий по производству полупроводников и электронных компонентов испытал серьезные сложности в работе. Так, в конце октября CNews сообщал о том, что в конкурсе Минпромторга на право получения федеральных субсидий на разработку базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры оказались заблокированы все проекты, где в явном виде было отмечено использование отечественных микропроцессоров.

За бортом конкурса оказались пять заявок «Числовой механики» — дочернего предприятия «Т-платформы», чья другая дочерняя структура, «Байкал электроникс», разрабатывает процессоры «Байкал». Участию в конкурсе также было отказано «РСК технологиям», чьи высокопроизводительные решения на процессорах Intel используются в ряде топовых суперкомпьютеров России, хотя в рамках конкурса компания предлагала разработку и подготовку производства серверной платформы для ЦОДов и суперЭВМ петафлопсной производительности на процессорах «Эльбрус» и x86.

Омскому предприятию «Промобит» конкурсная комиссия отказала в поддержке проекта по созданию высокоскоростных подключаемых блок-накопителей данных стандарта NVMe over Fabtic на «Эльбрусах» и российском интерконнекте «Ангара».

«Инпро технолоджис» было отказано в господдержке разработки интеллектуальной вычислительно-коммуникационной платформы на «Эльбрусах» с непосредственным жидкостным охлаждением.

НПО «Сатурн» осталось без поддержки создания диспетчерского терминала на базе «Байкалов». «Аладдин Р. Д.» осталась без поддержки разработки платформы управления жизненным циклом конечных устройств для интернета вещей и систем межмашинного взаимодействия на базе доверенного российского чипа MC-IoT-1.

В начале декабря, в рамках повторного многомиллиардного конкурса Минпромторга министерство оказалось более благосклонным. На этот раз были выделены средства для пяти заявок на общую сумму 953 млн руб. из 14 заявок на 3,5 млрд руб.



В конце октября CNews также сообщал о факте официального банкротства завода «Ангстрем-Т». Причиной банкротства стал колоссальный долг предприятия перед госкорпорацией «ВЭБ.РФ» в размере 815 млн евро. Деньги были выданы «Ангстрем-Т» в виде кредита ВЭБ в 2008 г. под 8,5% годовых на строительство фабрики по выпуску 130- и 110-нанометровой продукции с последующим развитием до 65 нм и закупку необходимого оборудования у AMD.

Первая партия 90-нанометровых микроконтроллеров для смарт-карт была выпущена заводом только в 2016 г., после срыва всех сроков по выплатам. В дополнение, предприятие также попало под экономические санкции США.

Хронические неурядицы экономического и юридического характера также преследуют суперкомпьютерную компанию «Т-платформы». В начале декабря CNews стало известно о том, что помимо многочисленных проблем с госорганами, компания столкнулась с массовыми увольнениями, масштабы которых, по данным источников, достигли «80% от исходного размера штата или больше».

В пресс-службе компании ситуацию с увольнением сотрудников связали с арестом основного акционера и генерального директора «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, а также с отсутствием поддержки от акционера компании «ВЭБ.РФ», что вылилось в задержки с выплатами зарплат.