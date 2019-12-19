Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК

Для фонда перспективных образовательных технологий не смогли выбрать управляющего

Совет директоров «Российской венчурной компании» (РВК) принял решение о завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для перспективных образовательных технологий. Согласно протоколу заседания совета, опубликованному на сайте РВК, победитель данного отбора не был выбран.

Для чего нужен будущий фонд

Создание фонда перспективных образовательных технологий предусмотрено федеральным проектом «Кадры и образование» национальной программы «Цифровая экономика». Фонд будет действовать 10 лет, а инвестиционный период составит пять лет. Объем фонда составит 7 млрд руб., соответствующие средства РВК выделил федеральный бюджет в виде взноса в уставной капитал компании.

К 2021 г. фонд должен будет сформировать пул не менее, чем из 200 перспективных образовательных проектов для цифровой экономики. Фонд будет инвестировать в российские проекта акселерационной стадии, ранее стадии, стадий A, B и pre-IPO, а также зарубежные проекты в целях трансфера самых перспективных технологий в Россию или организацию экспансии российских инновационных компаний за рубеж.

Конкурс без победителя

Конкурсный отбор управляющего товарищества фонд прошел в конце августа 2019 г. На него было подано пять заявок от групп физических лиц, которые в случае победы организовали бы управляющие товарищества. Все заявки были допущены к конкурсу.

Согласно протоколу, размещенному на сайте РВК, первое место заняла команда, сформированная директором образовательного акселератора ED@ EdTech Натальей Царевской-Дякиной и сотрудником «ВТБ-Капитала» Валерием Дорониным. Второе место с незначительным отрывом по числу баллов заняла команда совладельцев компании «Глобальные образовательные технологии» - Марией Марьясовой, Александром Петраковским и Андреем Яценко.

Далее началась процедура проверки финалистов конкурса (due diligence), для проведения которой РВК заключила отдельный контракт с компанией «О2 Консалтинг». Как ранее говорил CNews источник в конкурсной комиссии, ко всем финалистам возникли серьезные вопросы. «Государство не нашло достойных для выполнения возложенных на них задач», - пояснял собеседник издания.

Пресс-служба РВК пояснила, что, в соответствии с процедурой открытого отбора, в отношении трех заявок, набравших максимальное количество баллов по итогам первых двух этапов, была проведена процедура due diligence. «По результатам проверки в каждой из заявок был выявлен ряд рисков, которые не позволили определить победителя», - уточнили в РВК.

Кто в итоге будет управлять фондом

Источник CNews, знакомый с ходом процесса, говорит, что теперь РВК создаст отдельное дочернее предприятие, которое и займется управлением фондом перспективных образовательных технологий.

Совет директоров РВК принял решение о выборе управляющих через специальную процедуру, уточнили в пресс-службе компании. «В рамках ее независимой комиссией в следующем году будет осуществлен поиск и привлечение управляющих, и после их утверждения 100% управляющей компании будет передано сформированной команде, - утверждают в компании. - До этого времени каких-либо инвестиций или отчислений осуществляться не будет. Таким образом, по итогам процедуры фонд будет управляться рыночной командой на стандартных для рынка условиях».

Один из участников конкурса сожалеет, что РВК обещала провести открытый отбор. «В итоге же, получив пять предложений с перечнем профильных проектов, подходящих под требования фонда, стратегией выходов, точками развития и перечнем активных проектов, РВК будет управлять фондом самостоятельно», - говорит собеседник издания.