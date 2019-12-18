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Власти запретили вносить в реестр российского ПО офисный софт для iPhone и Android

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Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Мобильному офисному ПО, чтобы быть включенным в Реестр российского ПО, теперь не обязательно уметь работать под управлением iOS и Android. Вместо этого нужно, чтобы оно могло работать с российской мобильной ОС.

Изменения в методике

Минкомсвязи изменило требования к офисным программам для мобильных устройств, которые вносятся в Реестр российского ПО. Раньше от них требовалось, чтобы они в обязательном порядке могли работать в среде операционных систем iOS и Android. Данное требование было упразднено, и вместо этого офисное ПО теперь должно быть совместимо с мобильной ОС российского происхождения. Соответствующий приказ Минкомсвязи был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Приказ вносит изменения в методику подтверждения соответствия программ из Реестра дополнительным требованиям, которые были утверждены постановлением правительства в марте 2017 г. Один из пунктов методики устанавливает требования к среде функционирования офисного ПО.

До сегодняшнего дня это было сформулировано следующим образом: «Офисное программное обеспечение, за исключением операционных систем, должно работать под управлением следующих операционных систем: — для абонентских устройств радиоподвижной связи — под управлением операционных систем Android, iOS».

Согласно приказу Минкомсвязи, слова «Android, iOS» были вычеркнуты и заменены на слова «мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского программного обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите информации».

В Реестре российского ПО есть только одна мобильная ОС — Sailfish Mobile OS RUS, включенная в него в сентябре 2016 г. Разработчиком ОС выступает ООО «Открытая мобильная платформа». В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил 75% компании-разработчика, что сделало его владельцем этой ОС. В октябре 2019 г. Sailfish Mobile OS RUS была переименована в «Аврору».

Требования для другой техники

Требования к среде для офисного ПО для других устройств, которые прописаны в методике, остались без изменений. Офисные программы для ПК и терминалов по-прежнему должны работать под управлением не менее двух различных ОС, сведения о которых включены в Реестр российского ПО, а также Microsoft Windows версии 7 и выше, сертифицированных в соответствии с требованиями российского законодательства о защите информации.

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Власти обязали российское офисное ПО работать с российской мобильной ОС

Офисные программы для серверного оборудования, как и ранее, должны работать под управлением не менее двух ОС, сведения о которых включены в Реестр, и Microsoft Windows Server версии 2008 и выше. При этом для обеспечения работы офисного ПО под управлением серверных ОС могут быть использованы средства виртуализации.

Реестр российского ПО

В ноябре 2015 г. правительство утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г. В декабре 2017 г. в реестр были допущены программные продукты из стран-участниц Евразийского экономического союза.

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности. На сегодняшний день в реестре насчитывается более 6 тыс. позиций. Из них более 200 — это офисные программы.

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