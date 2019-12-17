Путин распорядился перевести россиян на электронные трудовые книжки

Владимир Путин подписал закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. Изменения вступят в силу в начале 2020 г., и с января 2021 г. работодатели начнут оформлять на новых работников исключительно электронные трудовые. По подсчетам Минтруда, это снизит затраты бизнеса на работу отдела кадров в три раза.

«Зеленый свет» для нового закона

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании электронных трудовых книжек вместо классических бумажных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила, вносящие изменения в Трудовой кодекс России, вступят в силу через две недели, 1 января 2020 г. Переход на электронные трудовые книжки не обязателен – все россияне, у которых есть хотя бы минимальный стаж работы, могут сделать это на добровольной основе или продолжить использовать «аналоговую» книжку.

Как это работает

После вступления подписанного Путиным закона в силу работодатели по всей России должны будут в обязательном порядке уведомить своих сотрудников о новых правилах не позднее 30 июня 2020 г. Заявление на отказ от бумажной трудовой книжки в пользу электронной работники смогут подать по своему желанию до 31 декабря 2020 г.

В ближайшие годы бумажные трудовые книжки станут историей

В случае выбора работником электронной версии книжки работодатель будет обязан выдать ему бумажную трудовую. Тем самым он полностью снимет с себя всю ответственность за ее хранение и переложит ее непосредственно на работника. Электронная книга будет храниться в Пенсионном фонде России (ПФР). Получить электронную трудовую книжку можно будет на последнем (актуальном) месте работы, а также в многофункциональном центре (МФЦ), ПФР или на портале госуслуг.

Для тех, кто устраивается на работу впервые, бумажные трудовые книжки будут выдаваться в течение всего 2020 г. С 1 января 2021 г. их выдача новым работникам будет окончательно прекращена.

Как отслеживать электронные трудовые

Каждый россиянин, сделавший выбор в пользу электронной трудовой, сможет самостоятельно контролировать все вносимые в нее данные. Для этого необходимо быть зарегистрированном на сайте ПФР – отслеживание происходит через личный кабинет.

По новым правилам работодатель будет обязан отправлять информацию о каждом своем работнике в ПФР на ежемесячной основе, чтобы поддерживать ее актуальность.

Экономическая выгода цифровизации

По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения, вносимые в трудовую деятельность россиян, затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Он также отметил, что российское бизнес-сообщество «давно ждет выхода этого закона». По его словам, этот закон даст возможность бизнесу «освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме».

Согласно подсчетам Министерства труда России, с каждого 1 руб. затраченного на работу отдела кадров, после перехода на электронные трудовые книжки работодатель сможет экономить 72 коп.

«Молниеносный» законопроект

Инициатива о переходе на электронные трудовые книжки была одобрена российскими властями сравнительно быстро. Финальная стадия подготовки законодательной базы к переходу на электронные трудовые книжки началась в июле 2019 г, когда законопроект №748684-7 после был внесен на рассмотрение в Госдуму. Первое чтение состоялось 17 сентября 2019 г. по результатам которого в документ было предложено внести дополнительные поправки. Ко второму чтению, прошедшему 21 ноября 2019 г., необходимые изменения были сделаны. Третье и последнее чтение в Госдуме прошло 3 декабря 2019 г., после чего документ был передан на рассмотрение в Совет Федерации. Спустя еще две недели законопроект получил подпись главы государства.

Следует отметить, что трудовые книжки всех работающих россиян, на самом деле, были оцифрованы задолго до подписания необходимого закона Президентом России. Более того, это было сделано за несколько месяцев до поступления документа на рассмотрение в Госдуму – по данным Известий, Пенсионный фонд России завершил работу по цифровизации трудовых книжек в мае 2019 г.

Предварительная подготовка

Внесению законопроекта №748684-7 в Госдуму предшествовало еще несколько этапов подготовки к цифровизации трудовых книжек. Власти впервые заговорили об этом в начале лета 2018 г., когда Правительство России опубликовало решение о разработке системы учета данных о трудовой деятельности работников в России. Минтруду, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и прочим заинтересованным государственным органам поручено в срок до 29 октября 2018 г. внести в правительство проекты федеральных законов, регламентирующих формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Также переработке должно было подвергнуться и архивное законодательство с учетом внедрения электронной трудовой книжки.

Первый вариант законопроекта, как сообщал CNews, был готов к 19 июля 2018 г. Авторство документа принадлежало тематической группе «Трудовое законодательство» центра компетенций программы «Цифровая экономика». К дому моменту законопроект был рассмотрен в Минэкономразвития представителями Минюста, Минкомсвязи, Сбербанка, Газпромбанка, фонда «Сколково», компаний «Яндекс», «1С», МТС, «Пепеляев групп», Ассоциации Финтех и МГУ.

В дальнейшем документ еще несколько раз дорабатывался прежде, чем его отправили в Госдуму. Фактически, на это потребовался ровно год.