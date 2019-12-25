Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта

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CNews проанализировал декларации региональных руководителей, отвечающими за информатизацию, в рамках антикоррупционного законодательства. Самые высокие доходы у ИТ-директора Ярославской области, больше всего недвижимости у ИТ-руководителя Новосибирской области. Доходы «самого богатого» регионального ИТ-чиновника больше доходов «самого бедного» примерно в 55 раз.



Доходы региональных ИТ-руководителей

В ходе исследования были проанализированы размещенные на сайтах региональных органов исполнительной власти сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции».

Отметим, что в 15 регионах до настоящего времени не существует профильного ведомства, отвечающего за вопросы цифровизации и внедрения ИТ, – этими вопросами занимаются подразделения, созданные внутри министерств или при администрации губернатора. В целом, в ходе исследования не удалось обнаружить данные о доходах ИТ-руководителей примерно половины регионов.

Инфо Региональные ИТ-чиновники с самыми высокими доходами Подготовлено CNews Analytics 1 Александр Догадин директор департамента информатизации и связи,

Ярославская область 2 Мария Рудзевич директор департамента информатизации,

Тюменская область 3 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи,

Московская область 4 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ,

Чукотский АО 5 Сергей Ефимов министр ИТ, связи и средств массовой информации,

Нижегородская область 6 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития,

Ханты-Мансийский АО - Югра 7 Станислав Корниенко начальник управления информатизации Администрации,

Липецкая область 8 Инга Леонтьева руководитель агентства по информатизации и связи,

Камчатский край 9 Николай Родичев министр связи и ИТ,

Архангельская область 10 Дмитрий Мажарин министр цифрового развития и связи,

Сахалинская область

Больше всех в 2018 г. заработал Александр Догадин, директор департамента информатизации и связи Ярославской области – его доходы составили ₽25,2 млн, а с учетом заработка супруги – ₽25,4 млн. Он был назначен на эту должность в декабре 2018 г., а до этого возглавлял филиалы Ростелекома в Костромской и Ярославской областях.

Как показали результаты исследования, средние доходы региональных ИТ-руководителей в 2018 г. составили ₽3,1 млн, то есть около ₽260 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) составили ₽3,7 млн (₽308 тыс. в месяц). Доходы «самого богатого» регионального ИТ-руководителя больше доходов «самого бедного» примерно в 55 раз.

Интерактивная инфографика: доходы региональных ИТ-руководителей



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Чем владеют региональные ИТ-чиновники

Недвижимость региональных ИТ-руководителей в основном расположена в России – о наличии домов за ее переделами заявил лишь Алексей Кайдалов, министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия, который имеет квартиру площадью 155,5 кв.м в Испании. В основном, у региональных ИТ-чиновников относительно небольшие квартиры площадью около 80 кв.м. У каждого третьего есть земельный участок, а у каждого пятого – жилой дом.

Площадь самого маленького дома – 17,5 кв.м, его владелец Кристина Майнина, начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Администрации Республики Коми. Самый большой дом площадью 295 кв.м. у Станислава Казарина, заместителя председателя правительства – руководителя департамента ИТ и связи Самарской области. Среди задекларированных объектов недвижимости есть гараж площадью 100,4 кв.м – им владеет Анатолий Дюбанов, руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. У жены Николая Родичева, министра связи и ИТ Архангельской области, в собственности нежилое помещение 3,7 кв. м. А у Тимура Меджитова, министра информатизации и связи Республики Удмуртия, – кладовая 11 кв.м.

Автомобиль – не роскошь

Собственные автомобили есть всего у трети региональных ИТ-руководителей. Это, в основном, автомобили эконом-класса. В числе самых дорогих Lexus RX 350 – на нем ездит Дмитрий Проскурин, руководитель департамента цифрового развития Воронежской области, BMW X1 XDrive 20i – он принадлежит Юрию Палюху, министру ИТ и связи Кировской области, и Lexus ES250 – у Сергея Ефимова, министра ИТ, связи и средств массовой информации Нижегородской области. Среди ИТ-чиновников есть также любители ВАЗ 2106 – его владелец Мурат Аргунов, министр промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики. Денис Матвеев, начальник управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области выбрал ВАЗ 210740. Станислав Корниенко, начальник управления информатизации Администрации Липецкой области предпочитает UAZ Patriot, а Дмитрий Мироненко, руководитель департамента ИТ Магаданской области – Toyota Land Cruiser 77, 1989 г.в. Правда, к последним, как правило, прилагается прицеп и снегоболотоход.

К своим супругам региональные ИТ-чиновники относятся более бережно. Так, Максим Балацкий, первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым, приобрел для жены Porsche Cayenne и Audi A8. Супруга Игоря Никитина, министра информационного развития и связи Пермского края, передвигается на Infiniti FX37, а Игоря Вольфсона, министра информатизации и связи Республики Мордовия, – на Audi Q3. На ВАЗ 2106 никто из них не ездит.



Доходы и имущество региональных ИТ-руководителей в 2018 г.

№ ФИО Должность Регион Доходы, руб Доходы супруга, руб Доходы семьи, руб Автомобиль Квартира в собственности, кв.м 1 Александр Догадин директор департамента информатизации и связи Ярославская область 25 159 644 190 391 25 350 035 Volkswagen Teramont 42,2; 112,3; 1/4 в 45,2 2 Мария Рудзевич директор департамента информатизации Тюменская область 5 060 222 2 267 480 7 327 702 123,6 3 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 3 578 797 2 781 512 6 360 310 Chevrolet Tahoe GMT 900 2008 г., Nissan Qashqai Tekna, 1,6 2008 г. 1/2 в 42,8; 1/2 в 58,2; 1/2 в 29,9; 1/2 в 61,3 4 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ Чукотский АО 2 326 157 3 635 025 5 961 182 Nissan Patrol, 2002 г.в. 75,7 5 Сергей Ефимов министр ИТ, связи и средств массовой информации Нижегородская область 3 250 165 2 710 637 5 960 802 Lexus ES250 6 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО - Югра 4 361 114 1 069 061 5 430 175 Nissan Murano 50 7 Станислав Корниенко начальник управления информатизации Администрации Липецкая область 4 920 488 – 4 920 488 UAZ Patriot 121,7; 48,3; 44 8 Инга Леонтьева руководитель агентства по информатизации и связи Камчатский край 3 181 966 1 518 796 4 700 762 55,1 9 Николай Родичев министр связи и ИТ Архангельская область 3 232 082 1 274 431 4 506 513 Lexus NX200T 55,0; 42,2 10 Дмитрий Мажарин министр цифрового развития и связи Сахалинская область 4 044 724 37 348 4 082 072 47,6 11 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 3 521 420 245 074 3 766 494 Mitsubishi Outlander XL, 2007 г. 78,1; 1/3 в 40,6 12 Кирилл Берман министр ИТ и связи (с февраля 2019 г.) Хабаровский край 2 821 092 877 800 3 698 892 66,8 13 Александр Козлов министр ИТ и связи Челябинская область 3 202 138 402 675 3 604 813 83,2; 137,10 14 Тимур Лапин председатель комитета по развитию ИТ и связи Мурманская область 2 696 771 738 235 3 435 006 Toyota 44,7 15 Игорь Вольфсон министр информатизации и связи Республика Мордовия 3 285 517 96 574 3 382 091 Toyota Highlander 80,8 16 Виктория Кузнецова председатель комитета цифрового развития Ленинградская область 2 579 272 788 816 3 368 087 1/4 в 74,0; 38,7 17 Дмитрий Проскурин руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 3 289 792 37 500 3 327 292 Toyota Lexus RX 350 63,4 18 Дмитрий Мироненко руководитель департамента ИТ Магаданская область 2 296 631 897 326 3 193 958 Toyota Land Cruiser 77, 1989 г.в. 68,1 19 Станислав Казарин заместитель председателя правительства – руководитель департамента ИТ и связи Самарская область 2 954 883 – 2 954 883 Ford Explorer 1/5 в 76,9 20 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республика Саха (Якутия) 2 877 724 – 2 877 724 72,5 21 Герман Лопаткин министр ИТ и связи Ростовская область 2 432 040 443 975 2 876 016 Audi A6 75,6 22 Игорь Никитин министр информационного развития и связи Пермский край 2 856 309 10 2 856 319 Land Rover Discovery 1/2 в 114,4 23 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 2 226 965 626 158 2 853 122 Suzuki Grand Vitara 75,5; 1/2 в 41,2 24 Анатолий Дюбанов руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирская область 2 683 260 – 2 683 260 Toyota Highlander 25 Денис Матвеев начальник управления цифрового развития и связи Администрации Псковская область 1 531 642 1 090 661 2 622 303 ZAZ Chance, Ford Focus, ВАЗ 210740 43,6 26 Валерий Иващенко начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 1 482 598 1 134 722 2 617 320 Honda Civic 4D, Land Rover II Freelander 1/3 в 61,4 27 Александр Курдюков начальник управления информатизации Амурская область 1 881 320 690 671 2 571 991 65,4 28 Евгений Мирошников начальник департамента цифрового развития Белгородская область 1 716 754 748 466 2 465 220 Nissan Murano 29 Алексей Кайдалов министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республика Карелия 2 241 765 139 147 2 380 912 50 30 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 2 224 908 153 965 2 378 873 Peugeot 4008, Mitsubishi Pajero Sport 80,3 31 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 2 232 239 93 561 2 325 800 59,7; 1/3 в 68,8 32 Денис Чамара председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербург 2 138 935 129 368 2 268 302 186/526 в 99,7 33 Сергей Зырянов министр внутренней политики, информации и связи Республика Крым 1 731 188 242 593 1 973 781 34 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика 1 618 366 335 615 1 953 981 Mitsubishi Outlander 36,3; 1/2 в 84,4 35 Кристина Майнина начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Администрации Республика Коми 1 389 739 337 880 1 727 620 36 Владимир Болотоков заместитель председателя правительства - министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика 1 092 239 612 249 1 704 488 103,9 37 Алексей Игнатенко министр цифровых технологий и связи Калининградская область 1 570 805 59 577 1 630 382 38 Максим Балацкий первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи (с марта 2019 г.) Республика Крым 1 358 038 5 088 1 363 126 39 Юрий Гущин руководитель департамента информатизации и связи Свердловская область 1 346 599 – 1 346 599 68,9 40 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 1 339 693 – 1 339 693 Chevrolet Niva 41 Юрий Палюх министр ИТ и связи Кировская область 1 212 258 – 1 212 258 Skoda Rapid , 2015 г.в, BMW X1 XDRIVE 20i 2016 г.в. 63,6 42 Светлана Кованева председатель комитета ИТ и связи Еврейская АО 1 057 048 – 1 057 048 45 43 Михаил Клименко председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций. Владимирская область 777 981 230 678 1 008 658 Nissan Murano, Land Rover Discovery 4 72,7 44 Дмитрий Диденко начальник управления цифрового развития Администрации Костромская область 861 765 124 671 986 436 Toyota Ipsum 84 45 Мурат Аргунов министр промышленности и торговли Карачаево-Черкесская Республика 681 421 280 468 961 889 ВАЗ 2106 46 Ислам Оздоев председатель комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Республика Ингушетия 460 113 – 460 113