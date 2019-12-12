В Китае срочно создают «национальную ОС». Какой она будет

2538

Два крупных китайских разработчика ПО совместно приступили к созданию новой национальной операционной системы Китая. ОС может стать полноценной заменой Windows как в госучреждениях, так и в частных компаниях и на домашних ПК.



Китайский ответ Windows

Компании China Standard Software (CS2C) и Tianjin Kylin Information (TKC), китайские разработчики операционных систем, совместно создают новую китайскую ОС. Об этом в рамках пресс-конференции сообщили топ-менеджеры компанй. По информации ресурса ZDNet, CS2C и TKC – входят в число крупнейших китайских разработчиков ПО, и имеют связи с властями Китая. Саму ОС эксперты ZDNet назвали «отечественной» (domestic).

В руководстве CS2C уверены в срочной необходимости создания отечественной китайской ОС. «Необходимо как можно скорее создать независимую операционную систему с единой технической системой и экосистемой для обеспечения большего удобства в использовании», – отметил финансовый директор компании.

В Китае создадут еще одну национальную ОС

Подробностей о самой системе пока нет, но она может быть связана с имеющимися разработками обеих компаний – они обе продвигают операционные системы на базе Linux, использующиеся как на домашних ПК, так и в различных государственных сферах.

Наработки компаний

Компания TKC в настоящее время занимается разработкой и развитием серверной операционной системы Kylin – первой отечественной китайской ОС. Она существует с 2001 г., и поначалу ее создавали специалисты Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Система названа в честь мифического существа Цилинь (Qilin), известного в китайской культуре и включаемого в перечень четырех благородных животных наряду с китайскими драконом, фениксом и черепахой. Цилинь символизирует долгую жизнь, празднество, великолепие, радость, знаменитых потомков и мудрость.

Kylin OS

Изначально Kylin основывалась на FreeBSD, но эта версия системы была признана неудачной и развития, как и широкого распространения, не получила. Она использовалась лишь в нескольких китайских военных сетях. Сейчас в основе системы лежит ядро Linux, и по состоянию на 2019 г. она обновлена до версии 6.0. Kylin распространяется бесплатно, и, по заверениям TKC, ежегодное количество ее скачиваний превышает 24 млн.

CS2C, в свою очередь, работает над пользовательской ОС NeoKylin Linux, «китайским клоном» Windows XP. Интерфейс системы практически полностью скопирован с оригинальной оболочки детища Microsoft, включая дизайн окон и стартового меню, а также названия базовых разделов – «Мой компьютер», «Мои документы», «Корзина», «Панель управления» и т. д. В основе системы лежит дистрибутив Fedora.

NeoKylin Linux

Разработка NeoKylin Linux, тоже названной в честь существа Цилинь, ведется с разрешения Оборонного научно-технического университета НОАК, с которым CS2C подписала необходимое соглашение в 2010 г. Система имеет существенно более широкое распространение и сферы применения – так, по информации американской компании Dell, в 2015 г. из всех проданных ею на территории КНР персональных компьютеров 42% работали именно на NeoKylin Linux. Также под управлением этой системы работают китайские суперкомпьютеры Tianhe-1 и Tianhe-2, входящие в рейтинг Топ-500 (модификация Tianhe-2А занимает четвертое место в рейтинге за ноябрь 2019 г.)

Операционные системы обеих компаний устанавливаются не только на домашние компьютеры. Они работают в различных компаниях из финансовой и транспортной сфер Китая, а также в системах здравоохранения и энергетики страны.

Другие китайские ОС

С начала XXI века Китай разработал несколько отечественных операционных систем. Помимо NeoKylin Linux и серверной Kylin у него есть Deepin – дистрибутив Linux, который в настоящее время используется компанией Huawei для установки на свои ноутбуки вместо Windows.

Существует и операционная система Ubuntu Kylin – национальная китайская ОС, основанная на дистрибутиве Ubuntu Linux и созданная в рамках сотрудничества с компанией Canonical (она занимается развитием Ubuntu). Первая версия системы вышла весной 2013 г.

DeepIn Linux

Китайский техногигант Huawei владеет собственной операционной системой Harmony OS, дебютировавшей в августе 2019 г. В отличие от многочисленных вариаций Kylin, ориентированных на серверы, настольные ПК, ноутбуки и встраиваемые системы и заменяющих Windows, Harmony OS позиционируется как замена Android, и в 2020 г. Huawei собирается выпустить первые смартфоны на базе нее.

Отказ от иностранного ПО

В начале декабря 2019 г., как сообщал CNews, власти Китая приняли решение полностью отказаться от использования иностранного программного обеспечения в госучреждениях. Стратегия отказа разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение в данной области должно быть 100-процентным.

Главным кандидатом «на вылет» стала компания Microsoft – через три года ее ОС Windows всех версий полностью заменят на какую-либо из существующих китайских систем. Вместе с ней из госкомпаний КНР выдворят компании HP и Dell, так как власти Китая хотят отказаться не только от иностранного программного, но и от аппаратного обеспечения.