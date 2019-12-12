Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
17 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации».
Основные темы мероприятия
ИТ-стратегия во многом определяет успешность, востребованность и конкурентоспособность бизнеса. Понятные и удобные ИТ-решения необходимы как самому бизнесу, так и его потребителям. Компании массово цифровизируют все - от внутренних бизнес-процессов до каналов продвижения продуктов и взаимодействия с пользователем.
Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифровизацию процессов, как быстро ориентироваться в новых технологиях и оперативно подстраиваться под требования государства, пользователей и партнеров по рынку? Актуальные вопросы цифровизации бизнеса обсудим на конференции с экспертами рынка.
Цифровизация: больше, чем внедрение ИТ
- Стратегия цифровизации: как технологии формируют новые возможности бизнеса.
- Кадровый рынок в ИТ: какие требования предъявляет цифровой бизнес к ИТ-специалистам.
- Цифровизация взаимодействия: как современные технологии оптимизируют коммуникацию с пользователем.
- Импортозамещение: драйвер или барьер цифровизации?
ИТ-стратегия современного бизнеса
- Как разработать долгосрочную ИТ-стратегия на постоянно меняющемся рынке: кейсы.
- Как меняется роль ИТ-подразделения в компаниях?.
- ИТ-стратегия: разрабатывать самим или привлекать консультантов?.
- Экосистемы: новая глобальная ИТ-стратегия на рынке.
- Управление изменениями — ключевая задача любой ИТ-стратегии.
Оценка эффективности
- Автоматизация обслуживания ИТ-систем как способ сократить расходы на цифровизацию предприятия.
- Как просчитать экономический эффект от внедрения инновационных решений. Кейсы.
- Пилотные проекты как необходимая часть современной стратегии цифровизации.
- Как контролировать ресурсы при внедрении новых ИТ-решений.
Технологии
- Когда импортозамещение станет частью ИТ-стратегии для бизнеса.
- Безопасность данных как основной риск цифровизации.
- Стратегии сбора и обработки данных в бизнесе.
- Поможет ли импортозамещение снижению затрат на ИТ.
Приглашены для выступления:
Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;
Вадим Урьяс, заместитель генерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания»;
Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД;
Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям, «М.Видео Эльдорадо»;
Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, «Росатом»;
Максим Халматов, руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация», МТС;
Алла Антонова, ВРИО ИТ-директора, директору по архитектуре, X5 Retail Group;
Владимир Ямщиков, директор по ИТ, «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;
Валерий Дьяченко, директор по информационным технологиям, «Мечел»;
Михаил Сапунов, директор департамента информационных технологий «Объединенной авиастроительной корпорации»;
Илья Зырянов, руководитель по информационным системам и цифровой трансформации, компания «Фармстандарт»;
Юрий Шеховцов, директор по информационным технологиям, «Норильский никель»;
Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO;
Дмитрий Кереже, директор по информационным технологиям, «Трансконтейнер»;
Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Аэрофлот»;
Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг»;
Карина Погосова, старший вице-президент по развитию, информационным технологиям и франчайзингу, «Макдоналдс»;
Дмитрий Богомазов, начальник Департамента информационных технологий, «Федеральная грузовая компания»;
Владимир Муравьев, директор по информационным технологиям, «Альфастрахование»;
Владимир Савкин, генеральный директор «Сибур ИТ»;
Евгений Ягнятинский, директор по ИТ, Члену совета директоров Procter&Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии;
Андрей Тихонравов, директор по ИТ «Сибирской генерирующей компании»;
Сергей Поляков, руководитель блока ИТ, Альфа-Банк;
Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям Тинькофф банка;
Алексей Мирошниченко, заместитель Председателя Внешэкономбанка;
Алексей Панферов, заместитель Председателя Правления Совкомбанка;
Дмитрий Щеглов, управляющий директор по операционной деятельности Московской биржи ;
Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и информационным технологиям, НЛМК;
Рустам Абдрахманов, директор по ИТ, Группа ЧТПЗ;
Алексей Тимченко, директору по информационным технологиям ПАО «Юнипро»;
Вадим Феоктистов, директор ММК «Информсервис»;
Павел Дрейгер, руководитель управления по информационным технологиям, «Группа компаний «Русагро»;
Юрий Огурцов, заместитель генерального директора по ИТ, «Трубная металлургическая компания».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.