Операторам могут отдать самые ценные 5G-частоты, если они купят российское «железо»

«Ростех» и «Ростелеком» подготовили предложения по развитию сетей 5G

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты развития сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленный госкорпорацией «Ростех» совместно с «Ростелекомом» в рамках соответствующего соглашения с Правительством России. Документ получил принципиальное одобрение на совещании под руководством вице-премьера Максима Акимова, при этом дорожная карта потребует дальнейшей доработки.

Данный документ относится к так называемым дорожным картам третьего поколения. Дорожные карты предыдущего второго поколения были подготовлены летом 2019 г. В числе прочего «Ростех» отвечал за подготовку документа по технологиям беспроводной связи, к числу которых относится и 5G.

В прошлый раз «Ростелеком» высказал замечание к предложенному «Ростехом» документ из-за отсутствия в нем проработки частот. Теперь этот момент был исправлен.

Почему для сетей 5G нужен именно диапазон 3,4-3,8 ГГц

Основным для внедрения сетей 5G в крупных городах является диапазон 3,4-3,8 ГГц. Однако в России данный диапазон занят различными службами, в особенности, спутниковой связью. Спутниковая связь в этом диапазоне используется как гражданскими потребителями (в частности, для ретрансляции сигналов федеральных каналов), так и спецслужбами: Минобороны и Федеральной службой охраны (ФСО).

«Ростех» и «Ростелеком» предлагают отдать сотовым операторам самый ценный диапазон 3,4-3,8 ГГц,

если они будут использовать исключительно отечественное оборудование

В подготовленной «Ростехом» и «Ростелекомом» дорожной карте, что диапазон 3,4-3,8 ГГц все-таки необходим для запуска сетей 5G. Использование альтернативного диапазона 4,4-4,9 ГГц, который в России является менее загруженным, авторам документа представляется менее перспективным. Из-за несовместимости с абонентским оборудованием сроки запуска сетей 5G в России будут сдвинуты на два-три года.

Операторам связи придется поддерживать линейки базовых станций, функционирующих в разных диапазонах, что может привести к росту затрат на строительству сетей 5G и снижению их экономической эффективности. Кроме того, чтобы российское телекоммуникационное оборудование обладало экспортным потенциалом, оно должно работать именно в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, говорится в документе.

Частоты в обмен на обязательное использование отечественного оборудования

Авторы дорожной карты предлагают разрешить использовать диапазон 3,4-3,8 ГГц при условии использования операторами связи только отечественного оборудования. Данная норма должна быть закреплена в указе Президента России и постановлении Правительства. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани следует открыть тестовые зоны в данном диапазоне, в Законе «О бюджете» следует прописать конверсию обозначенного диапазона.

Согласно прогнозу авторов документа, к 2023 г. расходы российских сотовых операторов на инфраструктурное оборудование для сетей 5G достигнут 400-800 млрд руб. Это составит примерно 30% от балансовой стоимости всего оборудования российских операторов – 2-2,6 трлн руб. Если будет поставлено условие об обязательном условии использовании только отечественного оборудования для сетей 5G, то эти средства достанутся только российским производителям.

Мнения экспертов

Впрочем, эксперты сомневаются, что данный сценарий поможет решить проблему с частотами. «Частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц не выдают не из-за происхождения оборудования, а из-за того, что они используются военными, - говорит председатель совета Ассоциации электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова. – Причем военные в данном диапазоне работают со спутниковыми сетями в режиме downlink со слабым сигналом. Соответственно, у будущих сетей 5G будут серьезные ограничения в этом диапазоне».

Источник в крупном телекоммуникационном операторе, напротив, считает, что силовые структуры могли бы пойти на уступки. «У ФСО менее 1 тыс. абонентов, нелогично, что при таком количестве пользователей ведомство занимает так много частотного ресурса, - поясняет собеседник CNews. - Кроме того, военные станции спутниковой связи, работающие в данном диапазоне, имеет крайне ограниченные возможности: такая станция обеспечивают скорость передачи данных до 1 Мбит/с при условии, что в радиусе 100 км других таких станций не будет».