Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна

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Правительство отправило на «глубокую доработку» дорожные карты по блокчейну и квантовым сенсорам, разработанные «Ростехом». Другие пять дорожных карт по сквозным цифровым технологиям в целом были одобрены, но документы по искусственному интеллекту и 5G также потребуют доработки.

Дорожные карты по сквозным цифровым технологиям от госкорпорациям

Представители власти и бизнеса рассмотрели проекты дорожных карт по развитию сквозных цифровых технологий, разработанных госкорпорациями по соглашениям с Правительством России.

«Стресс-тесты» дорожных карт проходили на Форуме глобального технологического лидерства под руководством вице-премьера Максима Акимова и помощника Президента России Андрея Белоусова.

Соглашения по разработке документов были заключены летом 2019 г. Всего было запланировано восемь дорожных карт. «Ростех» взялся подготовить документы по системам распределенных реестров (блокчейн), квантовым сенсорам, интернету вещей и сотовой связи пятого поколения (5G). В разработке последнего из этих документов также принимал участие «Ростелеком».

Правительство отправило на «глубокую доработку» дорожные карты по блокчейну и квантовым сенсорам, разработанные «Ростехом»

«Росатом» должен был подготовить дорожные карты по квантовым вычислениям и новым производственным материалам, Сбербанк - по искусственному интеллекту, а «Российские железные дороги» (РЖД) - по квантовым коммуникациям.

Какие дорожные карты одобрили, а какие нет

Всего на Форуме рассматривалось семь дорожных карт. Восьмой документ, по новым производственным материалам, еще не готов в полной мере. Из рассмотренных документов два - по блокчейну и квантовым сенсорам - были отправлены на «глубокую доработку», рассказал Акимов. И организационные механизмы, и меры поддержки, заложенные в этих документах, оказались недостаточными.

Оставшиеся пять дорожных карт в целом были одобрены. Но две из них - по 5G и искусственному интеллекту - также в некоторой степени потребуют доработки, уточнил вице-премьер. Таким образом, из четырех дорожных карт, разработанных «Ростехом», в той или иной степени нужно будет доработать три.

В то же время Акимов отметил высокое качество дорожных карт по интернету вещей и квантовым вычислениям, подготовленных «Ростехом» и «Росатомом» соответственно. Далее все одобренные документы будут направлены на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий предпринимательской деятельности.

В России за последние несколько лет было сразу несколько волн написания дорожных карт по развитию различных направлений из сферы высоких технологий, в связи с чем возникает серьезная путаница. Спецпредставитель Президента России по цифровому развитию, руководитель проекта «Национальной технологической инициативы» (НТИ) Дмитрий Песков разделил соответствующие дорожные карты на три поколения.

Три поколения дорожных карт по развитию высоких технологий

Дорожные карты первого поколения писались в рамках НТИ и относятся к ряду перспективных рынков: «Аэронет» (беспилотная авиация), «Автонет» (беспилотный транспорт»), «Маринет» (цифровая морская навигация и беспилотный водный транспорт), «Нейронет» (развитие возможностей человеческого мозга, Web 4.0), «Энерджинет» (высокотехнологичная энергетика), «Хелснет» (высокотехнологичная медицина) и «Технет» (новые производственные технологии). С учетом еще одного документа по развитию Кружкового движения таких карт было одобрено восемь.

Второе поколение дорожных карт - это документы по развитию прорывных направлений федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Всего их планировалось девять штук, из которых четыре должны были написать структуры «Ростеха».

Соответствующие дорожные карты были представлены летом 2019 г. и, как и в этот раз, с документами от «Ростеха» возникли сложности. Две дорожные карты - по промышленному интернету и большим данным - сразу были отвергнуты, и от их развития было решено отказаться.

Еще один документ - по беспроводной связи - был отправлен на переработку. В рамках второго поколения дорожной карты всего было принято семь дорожных карт. Помимо упомянутой беспроводной связи, это искусственный интеллект, блокчейн, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), квантовые технологии, роботехника и новые производственные технологии.

Еще до утверждения данных документов в Правительстве появилась идея о написании дорожных карт третьего поколения, которые сейчас и были рассмотрены. Две из них – искусственный интеллект и блокчейн – тождественны дорожным картам второго поколения. Причем совпадают и авторы – это Сбербанк и «Ростех» соответственно.

Еще две карты из второго поколения в третьем поколении трансформировались в пять отдельных дорожных карт. Беспроводная связь была разделена на 5G и интернет вещей. А квантовые технологии разделили на квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовую сенсорику.

Одиннадцать прорывных направлений сквозных технологий

В третьем поколении дорожных карт появилось новое направление – новые производственные материалы. В то же время во втором поколении дорожных есть три направления, которые не охвачены документами третьего поколения – VR/AR, роботехника и новые производственные технологии.

Таким образом, как подытожил Максим Акимов, сейчас в России выделено 11 прорывных направлений сквозных технологий. Данные направления будут охвачены вторым и третьим поколением дорожных карт.