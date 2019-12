Китай полностью запрещает американское «железо» и ПО в госучреждениях

Китай переведет все госучреждения на китайские компьютеры и программы. В качестве основного поставщика «импортозамещающей» техники называется компания Lenovo, но окончательное решение еще не принято. Новая стратегия КНР рассчитана на три года, и «под прицелом» окажутся компьютеры Dell и HP, а также ПО Microsoft.



Импортозамещение по-китайски

Власти Китая разработали план по полному отказу от американских компьютеров, ноутбуков, а также от американского ПО в госучреждениях страны в пользу отечественных аналогов Стратегия разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение в данной области должно быть 100-процентным.

В первую очередь, по данным Financial Times. новый план китайских властей отразится на компаниях HP, Dell и Microsoft. Следует отметить, что Dell и Microsoft еще в июне 2019 г. были предупреждены о возможных санкциях Китая в ответ на третирование компании Huawei. Как сообщал CNews, власти КНР прямым текстом угрожали этим компаниям «проблемами», если те не снизят давление на китайского техногиганта.

Главный кандидат на замену

В качестве альтернативы компьютерной технике Dell и HP власти Китая, пишет The Guardian, могут выбрать продукцию компании Lenovo. Она на протяжении нескольких лет была лидером в сегменте настольных компьютеров и одним из основных игроков на рынке ноутбуков.

Китайское правительство распрощается с американским ПО в госучреждениях

Стоит отметить, что своим компьютерным бизнесом Lenovo напрямую обязана США – его развитие началось со сделки с компанией IBM, совершенной в 2005 г. По ее условиям, все компьютерное направление деятельности IBM перешло в собственность Lenovo. Позже, в 2014 г., она выкупила у IBM еще и серверный бизнес.

Что касается Microsoft и ее операционной системы Windows 10 вместе с офисным ПО Office, то здесь у Китая пока нет определенной альтернативы. Однако в качестве замены КНР может использовать Deepin – дистрибутив Linux, разработка которого изначально (с 2004 г.) велась китайскими специалистами.

Deepin Linux все еще существует и продолжает развиваться. Компания Huawei, в течение определенного времени лишенная возможности поставлять обновления Windows владельцам своих ноутбуков из-за санкций Microsoft, осенью 2019 г. выпустила ноутбуки линейки MateBook именно на базе Deepin Linux. На момент публикации материала мобильные ПК были доступны в свободной продаже на территории Китая.

Huawei MateBook на базе Deepin Linux

Стоит уточнить, что, несмотря на то, что продукция Lenovo официально китайская и подходит под новую стратегию КНР, в ее ноутбуках и ПК присутствует достаточное количество компонентов, произведенных американскими вендорами. Как власти Поднебесной планируют решать этот вопрос, на момент публикации материала известно не было.

Постепенный, но быстрый отказ

Стратегия китайских властей, рассчитанная на три года, получила условное название «3-5-2», по одной цифре на каждый год. Так, в 2020 г. план предполагает замену 30% оборудования, в 2021 г. – еще 50%.

Оставшиеся 20% американской техники, применяемой в госучреждениях КНР, будут заменены на отечественные аналоги в течение 2022 г. В общей сложности замене подлежит, по разным источникам, в пределах от 20 до 30 млн единиц техники.

Политика государства, пишет Finacial Times, с высокой долей вероятности не затронет китайские частные компании и предприятия, по крайней мере, в обозримом будущем. В первую очередь это связано с высокой стоимостью замены одной техники на другую, а также закупки нового программного обеспечения и необходимости обучения персонала работе с ним.

Отказ от американских комплектующих

В то время как Lenovo использует в своей технике американские комплектующие, в первую очередь центральные процессоры AMD и Intel, компания Huawei взяла курс на полный отказ от комплектующих из США в своих устройствах. Первыми гаджетами без таких компонентов стали смартфоны линейки Mate 30, те самые, что работают на Android и не поддерживают сервисы Google. К слову, с ноября 2019 г. они доступны в России.

Huawei Mate 30 Pro, смартфон без американских комплектующих

Из смартфонов Mate 30, по информации The Wall Street Journal, исчезли чипы компании Qorvo Inc. (Северная Каролина) для подключения смартфонов к вышкам сотовой связи, Broadcom Inc. (Сан-Хосе, модули Bluetooth и Wi-Fi), а также Cirrus Logic Inc. (Техас, аудиочипы). Последние заменили на продукцию голландской компании NXP Semiconductors NV, усилители мощности сотовой сети для этих смартфонов поставляет HiSilicon («дочка» самой Huawei), а прочие компоненты китайский техногигант заказывает у тайваньской MediaTek и японской Murata.

Напомним, что именно с Huawei, вернее с обвинений ее в слежке в 2018 г. президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) началось противостояние США и Китая, известное как «торговая война». На 9 декабря 2019 г. американская сторона не предоставила ни одного доказательства вины Huawei в слежке за американскими чиновниками и гражданами.