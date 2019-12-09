Российский депутат повесил на бомжей GPS-трекеры ради мониторинга экологии. Видео

Омский депутат Дмитрий Петренко прикрепил к нескольким бездомным GPS-маячки и с их помощью смог создать карту одной из крупнейших свалок под Омском, закрытой в 2015 г. Он хотел доказать, что свалка продолжала функционировать неофициально, и его теория получила подтверждение, а использованный им метод показал высокую эффективность.



Слежка в борьбе за экологию

Омский депутат Дмитрий Петренко провел исследование функционирования городской свалки при помощи бездомных, которых он оснастил GPS-трекерами. Его методика оказалась высокоэффективной и выявила ряд серьезных нарушений в работе Ленинского полигона накопления и складирования отходов.

Необычная инициатива депутата показала, что официально выведенный из эксплуатации еще в 2015 г. полигон не только функционирует в полную силу, но и работает со значительными нарушениями. По словам Дмитрия Петренко, мусор незаконно складируют прямо на землях естественного ландшафта, то есть на лугах и в лесу.

Суть эксперимента

В эксперименте приняли участие три человека, перемещение которых по территории свалки позволило выявить места скопления бездомных. Часть этих точек находились за границами полигона, что и позволило депутату сделать вывод о незаконном его функционировании.

Дмитрий Петренко

Как отметил Дмитрий Петренко, исследование территории свалки при помощи «местных» обитателей заняло три дня, и теперь в его распоряжении имеется подробная карта местности. «Я три дня следил за Ленинским полигоном – туда продолжают возить мусор. Я снял видео. Охранник обещал мне камеру сломать. Я получил карту зонирования и точно знаю, где участок Л7», – сообщил депутат. «Я нашел точки, где бомжи занимаются сортировкой. Бомжей снабдил GPS-трекерами, и они мне обрисовали территорию полигона. Там куча мусора лежит на землях естественного ландшафта. Я готов за это ответить. Если муниципальный земельный контроль не готов контролировать использование земель, то это коррупция в чистом виде», – добавил Петренко.

Дмитрий Петренко рассказывает о своей инициативе и ее целях

Видео, в котором депутат объясняет цель своего эксперимента, выложено на YouTube.

«Невидимые» помощники

О проведении своего исследования депутат Петренко рассказал в рамках заседания комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Омского горсовета. По его словам, на это его подтолкнуло то, что муниципальный земельный контроль словно не замечает столь серьезных и масштабных нарушений – депутат подчеркнул, что горы мусора на полигоне могут тягаться по высоте с 5-этажными домами.

Помощники омского депутата не имеют места жительства

Петренко отметил, что не мог сам или при помощи подчиненных и коллег исследовать территорию свалки – он бы гарантированно привлек внимание людей, находящихся на территории полигона. Чтобы избежать этого, он обратился за помощью к «местным», людям без определенного места жительства.

По словам депутата, его «помощники» были осведомлены об исследовании и изъявили согласие на ношение трекера. Однако, по данным омского информационного ресурса БК55, Петренко прикрепил к бездомным маячки без их ведома и разрешения.

Инициативу не оценили

В итоге, эксперимент Дмитрия Петренко доказал, что мусорный полигон, по всем бумагам закрытый много лет назад, разрастается ускоренными темпами и может стать причиной очередной экологической катастрофы. Тем не менее, несмотря на благие намерения, с которыми депутат провел свое исследование, некоторые его коллеги высказались решительно против.

В частности, председатель комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Омского горсовета Виталий Путинцев резко раскритиковал Петренко. «Там существует обваловка и траншея. В лес невозможно это вытолкать! Не все так у нас гладко… Работа земляного контроля может пройти вхолостую», – сказал он.

Однако нашлись и те, кто прислушался к Петренко – в их число вошел и глава департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских. Он заявил, что проверка полигона обязательно будет инициирована, если члены комитета оформят необходимое обращение. Этого будет вполне достаточно, отметил Подгорбунских, однако он сделал акцент на том, что при проведении проверки сотрудники департамента за рамки своих полномочий выходить не станут.

Google подал пример

Не исключено, что мысль подключить к исследованию незаконной свалки под Омском бездомных посетила Дмитрия Петренко на фоне того, как стало известно об аналогичной ситуации, в которой была замешана корпорация Google. Компания Randstad, один из официальных партнеров Google, участвующий в сборе данных для «обучения» нейросетей компании, искала бездомных людей для использования их в качестве «моделей». Они помогали нейронным сетям формировать алгоритмы распознавания лиц, но при этом не всегда знали, для чего их просили «кривляться» на камеру.

По данным издания, «моделям» зачастую вовсе не раскрывали причин, по которым сотрудники Randstad их просили сделать несколько селфи-снимков. За это они получали подарочные сертификаты на $5, которые они, из-за особенностей американского законодательства, не могли обналичить.