Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов

Правительство России отметило премиями в области науки и техники разработки двух групп отечественных ИТ-специалистов. Первая предназначена для повышения качества работы ЖД-перевозок, а вторая позволяет улучшить точность навигации и качество 5G-сетей.

Достижения высочайшего уровня

Правительство России распределило 14 премий в области науки и техники за 2019 г. Две из них, отмечено в распоряжении №2846-р от 29 ноября 2019 г., были присуждены за работы в сфере информационных технологий.

В общей сложности звание «Лауреат премии Правительства России в области науки и техники» в 2019 г. получил 131 соискатель. В их число входят 64 доктора наук, 11 академиков и пять членов-корреспондентов Российской академии наук, а также 26 кандидатов наук.

Премии Правительства в области науки и техники присуждаются на ежегодной основе, начиная с 2014 г. Это закреплено в постановлении Правительства России №954 от 24 октября 2013 г. Согласно документу, размер каждой премии составляет 2 млн руб.

Премия за автоматизированный комплекс управления движением поездов

Первая премия Правительства России в области науки и техники в ИТ-сфере в 2019 г. была присуждена группе специалистов за разработку и внедрение автоматизированного комплекса управления движением поездов с интеллектуальной системой интервального регулирования. Комплекс основан на бессветофорной технологии с подвижными блок-участками и внедрен на Московском центральном кольце.

Премия присуждена группе специалистов из десяти человек, включая генерального директора АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» Игоря Розенберга. Вместе с ним ее получил первый заместитель гендиректора Ефим Розенберг, а также она была присуждена профессорам Владимиру Матюхину и Владимиру Уманскому, докторам технических наук Владимиру Воронину, Инне Гургенидзе и Павлу Попову. В список лауреатов премии вошли также Илья Самбурский, Александр Шабунин и Елена Шухина, работники того же акционерного общества.

Скоростной электропоезд «Ласточка» на Московском центральном кольце

Комплекс, отмеченный Правительством России, обладает двумя режимами работы, первый из которых – это бессветофорная сигнализация с подвижными блок-участками, предназначенная для ускоренного движения пассажирских поездов с возможностью выхода на интервал попутного следования до 3-4 минут. Второй режим – это светофорная сигнализация для движения грузовых поездов установленной массы и длины. За счет использования данного комплекса был достигнут рекордный пассажиропоток – ежесуточно электропоезда «Ласточка» перевозят более 400 тыс. пассажиров.

Премия за высокоточный комплекс квантовых эталонов времени и частоты

Вторую премию Правительства России в области ИТ получили специалисты, разработавшие особый высокоточный комплекс квантовых эталонов времени и частоты для перспективных навигационных, геодезических и цифровых технологий. Как и в первом случае, группа специалистов-лауреатов состоит из десяти человек.

В их число входит генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» Сергей Донченко, руководитель работы Игорь Блинов и два заместителя генерального директора – Олег Денисенко и Андрей Щипунов.

В список лауреатов премии вошли главный научный сотрудник Юрий Домнин, доктор технических наук Сергей Слюсарев, начальник центра Виталий Пальчиков и доктор физико-математических наук Вячеслав Барышев. Также премия была присуждена академику РАН Сергею Багаеву и гендиректору ЗАО «Время-Ч» Александру Беляеву.

Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты рубидиевый

Свою разработку, сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты рубидиевый, лауреаты премии продемонстрировали в мае 2019 г. Прибор был разработан и изготовлен в России, и он нужен для генерации высокостабильных сигналов частоты – он позволит вывести на новый сверхточный уровень технологии для развития навигационных систем, сетей 5G и безопасного беспилотного транспорта. Одно из преимуществ данной разработки – сверхкомпактные размеры. Они не превышают габариты спичечного коробка, а это в 4 раза меньше размеров существующих стандартов.

Прочие разработки, отмеченные правительством

Первую из оставшихся 12 премий получили специалисты за разработку, освоение серийного выпуска и внедрение в промышленное производство по разделению изотопов урана принципиально новой газовой центрифуги поколения 9+. Второй премией Правительство отметило создание и внедрение комплекса передовых технологий, обеспечивающих механическую целостность трубопроводных систем.

Третью премию лауреаты получили за разработку и реализацию механизмов структурной перестройки и технологического развития российской угольной промышленности в период с 1994 по 2018 гг. Четвертая премия была выдана за разработку новых импортозамещающих технологий производства катализаторов риформинга и их промышленное освоение на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Пятая группа лауреатов заслужила премию за разработку физико-химических основ и внедрение новой высокоэффективной экологически чистой технологии композиционных

материалов для металлургии с применением синтеза горением при высоких давлениях и освоение с их использованием производства новых марок стали, титановых сплавов и огнеупоров. Шестая группа – за разработку и внедрение в производство отечественных инновационных средств, технологий и методов защиты здоровья животных, обеспечивающих увеличение производства животноводческой продукции и биологическую безопасность страны.

Седьмая премия присуждена за научное обоснование и разработку новых инновационных текстильных материалов, спецодежды, униформы и современных технологий их изготовления для решения задач импортозамещения. Восьмая – за разработку и внедрение в клиническую практику инновационных микрохирургических, эндоскопических, эндоваскулярных и реконструктивных операций в нейрохирургии при патологических процессах основания черепа.

Девятая премия досталась лауреатам за разработку технологии и освоение промышленного производства крупных нефтегазовых комплексов для континентального шельфа России, а десятую премию Правительство России выдало за разработку и внедрение в производство технологии сборки и электроннолучевой сварки валов роторов турбокомпрессоров дизель-генераторов тепловозов из конструкционной стали с дисками из жаропрочных сплавов на никелевой основе, изготовленных с применением высокоэффективной изотермической деформации на воздухе.

Оставшиеся две премии были присуждены за разработку и внедрение высокоэффективной технологии строительства линейных объектов метрополитена, а также за определение характеристик ледяных образований морей российской Арктики и практическую реализацию технологических решений по снижению рисков их негативного воздействия на морские нефтегазовые сооружения при освоении континентального шельфа.