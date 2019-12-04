«Росатом» начнет «трендовое» импортозамещение в 2020 году

Невзирая на объективную неготовность полностью отказаться от зарубежного ПО, «Росатом» все же берет курс на импортозамещение и преимущественную ориентацию на отечественные продукты, которые становятся для госкорпорации общим трендом. О текущей ситуации и планах на этом направлении на CNews FORUM 2019 рассказал директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов.

Импортозамещение на низком старте

Несмотря на то, что у «Росатома» есть опыт внедрения и использования российских софтверных систем, полноценный процесс импортозамещения в области ПО, как его оценивают в госкорпорации, начнется в ней лишь в следующем году. Об этом на прошедшем в ноябре 2019 г. в Москве CNews FORUM сообщил директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов.

«Мы надеемся, и уже есть конкретные планы, что в 2020 г. у нас стартует процесс импортозамещения, касающийся нашей инфраструктуры и рабочих мест, и процесс импортозамещения, связанный с рядом корпоративных систем, которые на сегодняшний момент реализованы на зарубежном ПО», — отметил он. В контексте этих планов в апреле 2019 г. в «Росатоме» был создан отраслевой центр исследования, тестирования и апробации импортонезависимых решений — на базе дочерней структуры госкорпорации, «Гринатома». На данный момент он выполняет методологическую и техническую функции на указанном направлении.

«Надо отметить, что для нас эта задача не новая. Например, мы строили довольно большие системы на продукции одного из известных российских вендоров», — говорит Абакумов, по всей видимости, подразумевая «1С»: на предприятиях «Росатома» в разные годы внедрялись «1С:бухгалтерия», «1С:предприятие 8.0», «1С:ERP управление предприятием 2.0», «1С:консолидация».

Однако Абакумов признается, что общим трендом это не было. «Сейчас мы рамочку поставили для всех инициатив в области информационных технологий, и практически ни одна задача не может быть решена без анализа имеющихся российских решений», — поясняет он.

Евгений Абакумов: Теперь ни одна ИТ-задача в «Росатоме» не может быть решена без анализа имеющихся российских решений

Отметим, что по имеющимся открытым данным, в последние годы в контуре «Росатома» осуществлялись различные ИТ-проекты, связанные с софтверными решениями таких зарубежных вендоров как SAP(управление мастер-данными, HRM, BI, СУБД, СХД), Microsoft (ОС, Офисные приложения, СУБД), IBM (SaaS, корпоративные порталы) и др.

Некоторые нюансы

Евгений Абакумов отдает себе отчет в том, что с иностранными разработчиками зачастую взаимодействовать проще. «Иногда интересно прийти на выставку или конференцию, которую организует зарубежный вендор, и получить дорожную карту развития инфраструктуры на 10 лет вперед, понимая, что тебе нужно только определенные модули внедрить за какой-то период, и дальше все будет хорошо, — рассуждает он. — Сейчас парадигма меняется. Мы должны, с одной стороны, менять задачу цифровизации нашего бизнеса и его цифровой трансформации. С другой стороны, мы должны понимать, в каком объеме применять комплексные решения и делать их из продуктов российских поставщиков. И в этом плане требования к нашим сотрудникам, к нашим архитекторам становятся более серьезными. Люди должны понимать гораздо больше продуктов и технологий для того, чтобы построить правильную информационную инфраструктуры».

Презентация Евгения Абакумова (нажмите для пролистывания)

Полностью отказаться от зарубежных решений «Росатом» пока не готов — в силу того, что часть его бизнеса иногда от их применения зависит напрямую, например, когда речь идет о зарубежных заказчиках с их конкретными требованиями.

«Но, тем не менее, мы в этом направлении точно движемся, — рассуждает топ-менеджер об импортозамещении. — Понимая, что рынок меняется, интеграторы тоже строят определенные модели взаимодействия, меняются вендоры, а российские вендоры поднимают голову, извините за такое сравнение».

«Мы очень внимательно смотрим на рынок отечественного программного обеспечения, который, я надеюсь, позволит нам решить задачи на самом перспективном, на самом передовом краю науки и техники», — завершил Абакумов свое выступление на CNews FORUM 2019.

Выступление Евгения Абакумова



Подробности о других прозвучавших в его докладе темах, связанных с описанием общей цифровой стратегии «Росатома» и деталей конкретных ИТ-проектов, вы можете узнать из презентации Евгения Абакумова и видеозаписи его выступления.

Как прошел CNews FORUM 2019

В 2019 г. крупнейшая независимая площадка CNews FORUM для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 1,5 тыс. гостей. На форуме прозвучало порядка 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Информационная безопасность», «Банки», «Большие данные и бизнес-аналитика», «Розница», «Облачные технологии».

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

На форуме кроме Евгения Абакумова выступили ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Василий Слышкин, директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев и многие другие.