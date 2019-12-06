«Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны

Облачная платформа судебных веб-конференций

В России запланировано создание облачных платформ веб-конференций, обеспечивающих возможность дистанционного участия граждан и организаций в судебных заседаниях как в судебных, так и во внесудебных органах. Соответствующее мероприятие включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Целью мероприятия является гарантировать право стороны по делу, ее представителя и свидетелей на дистанционное участие в судебном заседании, в том числе вне здания суда, путем использования систем видеоконференцсвязи (ВКС), обеспеченной технической возможностью для дистанционного участия сторон, их представителей и свидетелей в судебном заседании.

«Мегафон» потратит 100 млн руб. на платформу

Мероприятие будут курировать Минкомсвязи и Верховный суд. Реализовывать проект будут «Мегафон» вместе с заинтересованными организациями и надзорными органами. Финансирование проекта будет осуществляться из внебюджетных источников: «Мегафон» потратит на соответствующие цели 100 млн руб.

«Мегафон» за свой счет создаст облачную платформу веб-конференций, которая обеспечит возможность дистанционного участия граждан и организаций в судебных заседаниях

На первом этапе должно быть осуществлено проектирование систем «личный кабинет» для юридических лиц с подключением к государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие» и системе «Электронное правосудие» («Картотека арбитражных дел») для обмена документами в электронном виде. Будет проведен анализ существующих элементов и проектирование облачной платформы веб-конференций с подключением судебных и внесудебных органов.

Будет обеспечено функционирование единого расписания доступных ВКС и веб-конференций, доступ к которым осуществляется через личные кабинеты на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия, СМЭВ) систем ГАС «Правосудие» и «Электронное правосудие».

Далее будет разработан проект подключения «пилотных» организаций к облачной платформе веб-конференций. Затем запланирован запуск «пилотного» проекта с подключением юридических лиц через «личные кабинеты» к ГАС «Правосудие» и системе «Электронное правосудие» для обмена документами в электронном виде. Должны быть осуществлены передача процессуальных документов в электронном в виде и подключение 10 судебных и одного внесудебного органа к облачной платформе веб-конференций.

Необходимость изменения нормативной базы

Аналогичное мероприятие фигурирует и в другом федеральном проекте «Цифровой экономики» - «Нормативное регулирование». В этом документе говорится о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Закон «Об исполнительном производстве» и иные нормативные правовые акты.

В том числе будут устранены правовые ограничения на электронный документооборот посредством отмены обязанности истца направлять копии искового заявления и приложений к нему участникам процесса в случае подачи заявления в электронном виде и при заранее данном согласии ответчика и иных участников процесса (в том числе юридических лиц) в личных кабинетах на портале госуслуг. Будут установлены обязанности суда при получении заявления в электронном виде размещать его и приложения к нему на определенном для этих целей ресурсе с предоставлением прав на ознакомление с ними и их копирования.

Будет закреплено право любой из стороны судебного процесса, в том числе юридического лица, подать любой документ (доказательства, фото, аудио- видеозаписи) по делу в электронной форме в личном кабинете на сайте суда или в системе ГАС «Правосудие». Также будут установлены порядок, сроки и форматы перевода архивов судов в электронный суд, закреплена форма архивной картотеки дела и определена категория дел, перевод которых в электронную форму требуется провести в первую очередь.

Запланировано установление порядка электронного, в том числе автоматизированного, взаимодействия между участниками процесса, судами и Федеральной службой судебных приставов, а также иными органами и организациями при исполнении судебного решения.

Также запланирована унификация положений процессуальных кодексов в части возможности представления в суд доказательств в электронной форме (в том числе при совершении таких действия в сети интернет и по сетям подвижной связи). Кроме того, будет установлен принцип технологической равнозначности при организации электронного взаимодействия между стороной по судебному делу и судом через личный кабинет на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС «Правосудие» и «Электронное правосудие».

Суды разгрузятся от бумажной работы и смогут зарабатывать на платных услугах

По результатам реализации судебные органы будут освобождены от большой части бумажной работы, при этом будет повышена эффективность судебной системы и снижена нагрузка на сотрудников суда. Документы в суд будут представляться в электронной форме без необходимости сканирования бумажных копий и распечатки электронных копий. Эффект от введения мероприятия приведет к сокращению бумажного документооборота до 95%, повышению количества операций, совершаемых полностью в электронном виде и появлению возможности автоматической обработки электронных документов (использование машиночитаемого формата).

Арбитражные суды будут выступать в качестве стороны, обеспечивающей ВКС и веб-конференции, для судов общей юрисдикции. Будет действовать единый портал с расписанием доступных ВКС и веб-конференций. Кроме того, благодаря введению платности некоторых услуг, сформируется материальная база для технического оснащения судов.