«Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации

Правительство России распорядилось создать некоммерческую организацию, которая займется созданием суверенной «Википедии» – российской онлайн-энциклопедии. Утвержден устав организации, а сама энциклопедия будет основана на сетевой версии «Большой российской энциклопедии».



Новый шаг на пути к аналогу «Википедии»

Правительство России отдало распоряжение по созданию в России общенационального интерактивного энциклопедического портала. Документ за номером 2804-р от 26 ноября 2019 г. опубликован на Портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, российская онлайн-энциклопедия будет создана с целью «обеспечения доступа населения России к постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума». Разработкой, поддержкой и развитием проекта займется вновь созданная автономная некоммерческая организация «Большая российская энциклопедия» (АНО БРЭ). Отметим, что в настоящее время в России существует онлайн-версия БРЭ – она доступна по адресу bigenc.ru.

Связь АНО с Правительством России

Учредителем АНО БРЭ станет непосредственно Российская Федерация, а полномочия учредителя будут возложены на Правительство России. Также отдельные полномочия учредителя, как сказано в утвержденном уставе организации, сможет осуществлять Роспечать.

Основой российской онлайн-энциклопедии станет сетевая версия «Большой российской энциклопедии»

Имущественный взнос Российской Федерации в АНО БРЭ составит 100% акций АО «Научное издательство “Большая российская энциклопедия”», находящихся в федеральной собственности. Сама организация будет зарегистрирована в Москве, и правительству столицы рекомендовано оказать содействие в обеспечении ее необходимой недвижимостью.

Учредитель получит право утверждать состав АНО БРЭ и вносить в него изменения, принимать в состав учредителей новых лиц. Также он сможет осуществлять реогранизацию ликвидации, к тому же, у него будет право на ее ликвидацию при возникновении необходимости.

(Не)коммерческая организация

В уставе АНО БРЭ зафиксировано, что она не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. При этом в следующем же пункте сказано, что она вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения цели, ради которой она была создана. К тому же, АНО БРЭ разрешено иметь в собственности и ином праве земельные участки, здания, сооружения, а также инвентарь и деньги, в том числе и в иностранной валюте, и заодно ценные бумаги.

Всю информацию о своей деятельности АНО БРЭ обязуется размещать на своем официальном сайте.

Источники финансового обеспечения

Для АНО БРЭ определено пять категорий источников денежных средств. В первую очередь это единовременные поступления непосредственно от учредителя, а также поступления из федерального бюджета России.

Также организация сможет принимать от российских и иностранных юридических и физических лиц добровольные взносы и пожертвования. Четвертая категория источников – доходы, получаемые от имущества, находящегося в собственности организации. В дополнение к этому АНО БРЭ сможет получать деньги от всех источников, не запрещенных российским законодательством.

Чем займется АНО БРЭ

Создание АНО БРЭ преследует несколько целей. В частности, организация займется оказанием услуг по: обеспечению доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам; систематизации, актуализации и распространению современных научных знаний; обеспечению взаимодействия между компетентными источниками информации, а также по содействию научному обеспечению системы образования России.

Согласно уставу АНО БРЭ, организация располагает внушительным предметом деятельности. К нему относятся, в том числе, создание и обеспечение работы постоянно актуализируемого общенационального интерактивного энциклопедического портала,

организация научных исследований, сбор, обработка и распространение доступной, оперативной и достоверной информации о состоянии окружающего мира и социума, а также информационно-аналитическое обеспечение образовательной деятельности,

экспертно-аналитическое сопровождение научной деятельности и мониторинг мирового опыта научных исследований и образовательных технологий.

В перечень видов деятельности АНО входят: создание и распространение энциклопедических и других научных, научно-популярных и справочных информационных ресурсов; издательская деятельность, в том числе и в интернете; производство и распространение мультимедийной продукции; разработка и распространение средств массовой информации; оказание редакционно-издательских услуг; осуществление картографических и картоиздательских работ и их производство. Кроме того, АНО БРЭ сможет вести образовательную деятельность.

История создания суверенной «Википедии»

Распоряжению Правительства России об учреждении АНО БРЭ предшествовало предложение Президента России Владимира Путина отказаться от «Википедии» в пользу «Большой российской энциклопедии». Он назвал содержащиеся в «Википедии» сведения недостоверными. Об этом Президент России заявил на заседании Совета по русскому языку в начале ноября 2019 г.

Владимир Путин не уточнил, почему считает информацию, размещенную в «Википедии», недостоверной. Возможно, это напрямую связано с основными принципами работы данной энциклопедии – добавлять в нее новые статьи и вносить изменения в существующие могут, фактически все, у кого есть доступ в интернет. Онлайн-версия БРЭ функционирует иным образом. Ее пополнением занимается определенная группа специалистов – обычные пользователи доступа к этому процессу не имеют.

В сентябре 2019 г. стал известен размер инвестиций в проект по созданию суверенной «Википедии». Он может обойтись государственному бюджету практически в 2 млрд руб. Деньги будут выделены в течение четырех лет, начиная со второй половины 2019 г., и весь размер субсидий будет предоставлен открытому акционерному обществу «Большая российская энциклопедия».

В документе, размещенном на едином портале проектов правовых актов, сказано, что первый этап финансирования, запланированный на 2020 г. составит 684,5 млн руб. Второй этап назначен на 2021 г. – в проект будет инвестировано 833,5 млн руб. В 2022 г. объем вложений в суверенную «Википедию» из госбюджета достигнет 169,1 млн руб., и в сумме за три года проект обойдется практически в 1,7 млрд руб. Однако первую субсидию на создание портала БРЭ получила в 2019 г., и ее размер составил 302,2 млн руб. Итого, за четыре года расходы на российскую «Википедию» достигнут 1,989 млрд руб.

Всего же в России с момента появления в январе 2001 г. оригинальной «Википедии» был предпринят ряд попыток по разработке и созданию ее альтернативы, однако на 2 декабря 2019 г, в стране не существовало ни одного веб-ресурса со схожим количеством доступной каждому посетителю информации. В настоящее время в «Википедии» присутствует свыше 40 млн статей на более чем 300 языках мира.

Одна из попыток была предпринята в ноябре 2014 г., когда Президентская библиотека совместно с Российской национальной библиотекой приступила к разработке проекта такого рода. Для его наполнения было предложено использовать более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек. На момент презентации концепции проекта его авторы тоже подчеркнули, что «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточностей. На момент публикации материала проект до завершающей стадии разработки не добрался.

«Большая российская энциклопедия» в режиме онлайн

Спустя еще почти два года, в августе 2016 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал распоряжение собрать рабочую группу по вопросам создания «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала». Другими словами, он предложил разработать еще один российский аналог «Википедии».

В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, есть уточнение, согласно которому энциклопедический ресурс будет построен на основе «Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий». Занимавший на тот момент должность генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что энциклопедический портал станет «не просто аналогом, а непосредственно конкурентом "Википедии"».