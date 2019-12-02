Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды

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В рамках повторного многомиллиардного конкурса Минпромторга по распределению субсидий на поддержку радиоэлектронных технологических проектов российских компаний министерство оказалось более благосклонным к проектам на отечественных процессорах, чем в первый раз, когда чуть более месяца назад отказано было всем. Выделение денег одобрено для пяти заявок из 14 — на 953 млн руб. из 3,5 млрд руб.

Второй конкурс для аутсайдеров

Как выяснил CNews, после тотального провала в начале октябре 2019 г. всех проектов с использованием отечественных процессоров на конкурсе Минпромторга на право получения федеральных субсидий, министерство в том же месяце дало российским разработчикам второй шанс, которым часть претендентов сумела воспользоваться.

Анализ поданных заявок показывает, что преимущественно их подали те же компании, что остались за бортом в первый раз, причем в основном без изменения конфигурации проектов, о чем можно судить по оставшимся неизменными суммами запрашиваемых субсидий. Это представляется логичным, потому что на первом конкурсе комиссию Минпромторга, как правило, не устроило оформление заявок, а не их существо.

В финансовом плане явное исключение составляет только омское предприятие «Промобит», умерившее свои аппетиты с 213 млн руб. до 137 млн руб. Эту более скромную сумму компания снова запросила на создание высокоскоростных подключаемых блок-накопителей данных стандарта NVMe over Fabtic на «Эльбрусах» и российском интерконнекте «Ангара». Гендиректор компании Максим Копосов пояснил CNews, что цена проекта уменьшилась в силу изменения состава вспомогательной компонентной базы — были найдены отечественные готовые решения, которые теперь не придется разрабатывать самостоятельно. По факту маневр оказался оправданным — фильтр второго конкурса компания прошла.

Также вторым шансом успешно воспользовались «РСК технологии», ранее известные в качестве разработчика суперкомпьютерных решений исключительно на процессорах Intel. Организация снова запросила 60 млн руб. на разработку и подготовку производства унифицированной интероперабельной серверной платформы для создания ЦОДов и суперЭВМ петафлопсной производительности с одновременным использованием микропроцессоров архитектуры «Эльбрус» и x86.

Минпромторг одобрил выделение денег пяти проектам на российских процессорах почти на миллиард

Последним из удачливых «ветеранов» отметим компанию «Аладдин Р. Д.», известную своими решениями на рынке информбезопасности. В новом конкурсе была одобрена ее заявка на 300 млн руб. на разработку технологической платформы управления жизненным циклом конечных устройств для интернета вещей и систем межмашинного взаимодействия для систем критической информационной инфраструктуры «на базе доверенного российского чипа MC-IoT-01». Напомним, судя по выложенным в интернете презентациям зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей линейкой процессоров «Мультикор», речь идет о его новом 40-нанометровом чипе, чей выпуск еще только запланирован — на 2020 г.

Оказался на втором конкурсе и удачливый новичок. Фильтр экспертизы прошли два проекта компании «Депо электроникс». Она запросила 351 млн на разработку и производство отказоустойчивых унифицированных СХД на базе процессоров «Эльбрус», x86 и «Байкал», а также 105 млн руб. на линейку моноблоков на базе «процессора отечественного производства» и чипа на архитектуре x86 в одноконтурном и двухконтурном исполнении.

Таким образом, сумма предварительно одобренного финансирования проектов на российских чипах составила 953 млн руб. Проекты в начале ноября 2019 г. прошли научно-техническую оценку, чуть позже были ранжированы по отдельным категориям в соответствии с некой методикой министерства.

Попадание в этот финальный список автоматически финансирования не гарантирует. Как поясняли CNews в Минпромторге во время подведения итогов аналогичного конкурса в 2016 г. (в 2017 и 2018 гг. конкурсы не проводились), средства станут выделяться по очереди, и эта очередь может дойти не до всех. «Договоры заключаются с организациями согласно присвоенным порядковым номерам заявок, начиная с первого и далее, до момента исчерпания лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», — отмечали тогда в пресс-службе министерства.

Впрочем, примеры того, что в 2016 г. проект оказался в финальном списке, но в итоге не получил совсем никаких денег, CNews не известны.

Кто снова не у дел

Как и в первом конкурсе 2019 г., в госфинансировании было отказано пяти заявкам акционерного общества «Числовая механика» — стопроцентной «дочки» известной суперкомпьютерной компании «Т-платформы», чья другая дочерняя структура, «Байкал электроникс», разрабатывает линейку микропроцессоров «Байкал».

Проекты этого претендента на госфинансирование включали разработку и производство линейки блейд-серверов для высокопроизводительных вычислений и виртуализированных инфраструктур, линейки платформ хранения для корпоративных и операторских применений, линейки стоечных серверов для корпоративных и операторских применений, линейки портативных персональных и компактных модульных средств вычислительной техники, а также программно-аппаратной платформы для управления компонентами территориально распределенных технических и информационно управляющих систем автоматизации предприятий.

Объемы запрашиваемых субсидий составили 610 млн руб., 175 млн руб., 405 млн руб., 450 млн руб. и 200 млн руб. соответственно. Все разработки должны были строиться на базе отечественных процессоров. Наименование «Байкал» фигурировало в названиях только двух последних заявок, но, по изложенным выше причинам, сомневаться в том, что о них идет речь и в остальных заявках, не приходится.

Малое научно-производственное предприятие «Сатурн» снова осталось без 130 млн руб. на создание диспетчерского терминала на базе «Байкалов», предназначенного для обеспечения оперативной связи персонала в условиях промышленного применения по пакетным сетям передачи данных.

Неудачливым новичком на конкурсе оказалось АНО КБ «Корунд М» — дочерняя структура НИИ системных исследований Российской академии наук. Институт известен разработкой линейки процессоров «Комдив», поэтому вполне очевидно, что о них шла речь в проекте «Корунда М» «Разработка и организация серийного производства доверенных автоматизированных рабочих мест на базе отечественного микропроцессора». Организация запрашивала у государства 160 млн руб., но заявка фильтр не прошла.

Также не повезло и третьей заявке новичка «Депо электроникс», которая рассчитывала получить 251 млн руб. на создание линейки высокоскоростных коммутаторов уровня ядра на базе процессоров x86 и «Байкал».

Не вполне ясна судьба «ветерана» «Инпро технолоджис». Компания повторно запросила 152 млн руб. на разработку интеллектуальной вычислительно-коммуникационной платформы с непосредственным жидкостным охлаждением оборудования на «Эльбрусах»., однако в финальном листе этот проект не упомянут не в числе отвергнутых, ни среди прошедших фильтр. С большей вероятностью можно предположить, что компания так или иначе денег не получит.

Таким образом, сумма требовавшихся субсидий в отсеянных проектах составила 2,53 млрд руб. — более чем в 2,5 раза больше по сравнению с объемом предварительно одобренного финансирования.

Какие деньги распределял Минпромторг

Рассматриваемый повторный конкурс Минпромторга в 2019 г. был организован для возмещения российским организациям части затрат (до 50%) на создание научно-технического задела в рамках четырех тематических подпрограмм госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

Принять участие в отборе могли организации, имеющие компетенции и/или производственные мощности для создания радиоэлектронной продукции — «благодаря ориентации на широкую отраслевую кооперацию».

Для участия в отборе необходимо было сформировать коммерчески эффективный комплексный проект, обеспечивающий создание конечной гражданской продукции в рамках одного из приоритетных технологических направлений: вычислительная техника, телекоммуникационное оборудование, специальное технологическое оборудование и системы интеллектуального управления.

Напомним, предыдущий аналогичный конкурс Минпромторг провел осенью 2016 г. Тогда на него было подано свыше восьмидесяти заявок, из которых 73 прошли научно-техническую экспертизу и были ранжированы в соответствии с присвоенным им конкурсной комиссией рейтингом.