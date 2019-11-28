«1С» в 2018 г. внедрили на 843 тыс. рабочих мест. Топ-50 проектов
Автоматизация на «1С» 2018
Как подсчитало издание CNews, в ходе крупнейших проектов на основе продуктов фирмы «1С», которые завершились в 2018 г., было автоматизировано в общей сложности около 90 тыс. рабочих мест сотрудников российских предприятий. При этом общие масштабы внедрений в «1С» оценивают на порядок выше — в 843 тыс. рабочих мест, не считая пользователей облачных сервисов.
«1С» предоставила в распоряжение CNews данные более чем по 100 проектам. Однако в приведенной ниже таблице отражены сведения только о 50 наиболее крупных из них с точки зрения числа охваченных автоматизированных рабочих мест (АРМ). Вторая полусотня по масштабам эквивалентна всего примерно 5% первой.
К некоторому сожалению редакции, пришлось также отсеять несколько весьма примечательных проектов, потому что по формальным признакам они относятся уже к 2019 г. — были закрыты январем этого года.
В частности, статистику подборки кардинально бы изменили данные о крупнейшем, по всей видимости, кейсе на «1С» — по созданию единой системы электронного документооборота (ЕСЭД) «Почты России» на базе «1С:Документооборот корп.». Напомним, новое решение был развернуто взамен ранее использовавшейся системы на DocsVision российской компании «Диджитал дизайн» (Digital Design). Проект стартовал еще в август 2016 и к январю 2019 г. силами самой «1С», «Национального центра информатизации», «Ланита», 1С-КСУ и «1С-софт райз» охватил 36 тыс. рабочих мест — свыше трети от масштабов представленного Топ-50.
В «1С» не настаивают, что располагают абсолютно точными сведениями обо всех проектах 2018 г. Какие-то из них могли пока оказаться незамеченными. Но в целом предоставленную подборку в компании считают релевантной.
Лидеры рейтинга
В результате ранжирования проектов на первом и втором местах оказалось еще одно внедрение в «Почте России» и проект в «Ростехе» — оба на 10 тыс. АРМов; «Почту» мы разместили на верхней строке, в силу того, что по этому кейсу больше открытых данных, и он был реализован в более сжатые сроки.
|№
|Заказчик
|Название проекта
|Внедренные продукты
|Исполнитель
|Сроки реализации
|Трудозатраты, чел-ч
|Кол-во АРМ
|1
|Почта России
|Разработка и внедрение АИС управления заказом
|1С:Управление холдингом
|Аксиома-софт, Национальный центр информатизации
|Июль 2018— декабрь 2018
|8500
|10000
|2
|Ростех
|Разработка и внедрение автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности
|1С:Управление холдингом 8
|Аксиома-софт
|2017— декабрь 2018
|нд
|10000
|3
|Татнефть
|Построение электронного хранилища первичных учетных документов и развитие электронного документооборота
|1С:Документооборот
|Центр обслуживания бизнеса «Татнефти»
|Март 2017—ноябрь 2018
|3600
|6817
|4
|РУДН
|Автоматизация рабочих мест РУДН
|1С:Документооборот государственного учреждения
|РУДН, 1С-Рарус
|Февраль 2018—декабрь 2018
|10000
|4700
|5
|Сибинтек
|Расчет себестоимости в разрезе договоров, проектов, сервисов
|1С:Документооборот, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:ERP управление предприятием, БИТ.Финанс
|Сибинтек
|Ноябрь 2017—июнь 2018
|7141
|4500
|6
|Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова Минздрава
|Автоматизация процесса закупки лекарственных средств и расходных медицинских материалов
|1С:Медицина. больничная аптека, 1С:Документооборот, 1С:Финансовое планирование. дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2,0
|Софтбаланс
|Январь 2018—декабрь 2018
|2800
|4377
|7
|Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
|Разработка корпоративной системы управления электронным документооборотом и учетом исполнения договорных обязательств
|1С:ERP управление предприятием, 1С:Документооборот
|Центр «Форвард»
|Май 2017—сентябрь 2018
|35000
|3750
|8
|Магнит
|Внедрение системы ТОИР и мобильного приложения для управления ремонтами в магазинах
|1С:ТОИР управление ремонтами и обслуживанием оборудования
|Деснол софт
|Апрель 2016—август 2018
|123645
|3541
|9
|Локотех
|Внедрение системы оперативного управления производством
|1С:ERP управление предприятием
|Крок
|Ноябрь 2017—декабрь 2018
|19596
|3000
|10
|Уралхим
|Управление нормативно-справочной информацией
|1С:Документооборот корп.
|Уралхим
|Январь 2018—июль 2018
|1960
|2700
Источник: CNews AnalyticsПерейти к полной таблице
Оба этих проекта роднит еще и внедренное решение — «1С:Управление холдингом», а также интегратор — «Аксиома-софт, в кейсе «Почты», правда, работавший вместе с «Национальным центром информатизации».
На третьем месте расположилась «Татнефть» с кейсом построения электронного хранилища первичных учетных документов и развития электронного документооборота на базе решения «1С:Документооборот». Компания обошлась собственными силами — проект с марта 2017 по ноябрь 2018 гг. осуществлял «Центр обслуживания бизнеса “Татнефти”». В итоге было охвачено 6 817 рабочих мест.
Некоторые наблюдения
При изучении рейтинга нетрудно обратить внимание на то, что в графе «Исполнитель» (проекта) не так много повторяющихся имен.
Чаще других отметились «1С-Рарус» (семь кейсов) и уже упоминавшаяся «Аксиома-софт» (пять), но в целом названия интеграторов всплывают один-два раза. То есть рынок внедрений «1С» явно не выглядит монополизированным.
Из других наблюдений отметим, что масштаб проектов от первой к последней строке уменьшается очень стремительно. После двух проектов на 10 тыс. АРМов следуют лишь семь с охватом в 3 тыс. и более, затем пять с охватом в 2 тыс. и более, а затем восемь с охватом в 1 тыс. и более. В сумме они занимают 22 строки; остальные кейсы скромнее — многие более чем существенно.
Несколько фактов о бизнесе «1С»
Фирма «1С» была основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибуции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.
Из собственных разработок организации наиболее известны программы системы «1С:Предприятие», а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.
В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018» «1С» расположилась на пятой строке с показателем совокупной выручки компании в 51,4 млрд руб. В сравнении с предыдущим годом ее выручка выросла на 20% с 42,7 млрд руб., что позволило ей подняться на две строки в списке — с седьмой позиции.