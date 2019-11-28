Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря

CNews проведет в Москве конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» 3 декабря 2019 г.

3 декабря 2019 г. CNews проведет в Москве конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики».

Сложно найти бизнес, который не использовал бы ИТ в своей непосредственной деятельности. Во многих отраслях технологии стали неотъемлемой частью бизнеса: банки превращаются в ИТ-компании, ритейл считается первопроходцем в тестировании и внедрении инновационных решений.

Ключевая задача – соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, тщательно планировать ИТ-бюджет и оптимизировать затраты. Наблюдая эту потребность, рынок предлагает новые технологии и подходы к оптимизации самой ИТ-инфраструктуры и затрат на ее поддержку. Облака, аусторсинг, мониторинг, переход на СПО – что из этого действительно работает? Что позволит сократить расходы на ИТ в конкретном бизнесе? О практике оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру поговорим со спикерами конференции.

ИТ и бизнес

Затраты на ИТ-инфраструктуру: оптимизировать или сокращать?

ИТ-бюджет: как планировать расходы на ИТ?

Как перераспределить расходы на ИТ без ущерба бизнесу

Какая автоматизация поможет сократить расходы?

Как меняются требования к провайдерам услуг?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

Оптимизация затрат на техподдержку: как выбрать хорошего аутсорсера?

Почему внедрение передовых технологий лучше доверить аутсорсеру?

Отраслевая специфика ИТ-аутсорсинга.

Технологии оптимизации

Может ли свободное переход на свободное ПО сократить затраты на ИТ?

Как повысить эффективность работы ИТ-отдела с помощью систем класса Service Desk?

Как внедрять системы мониторинга ИТ-инфраструктуры?

Аудит ИТ-ландшафта как первый шаг к оптимизации ИТ-инфраструктуры?

Облачные технологии

От провайдера облачных облаков к собственному ЦОД: что выгоднее для бизнеса?

Облачные сервисы для среднего и малого бизнеса.

Гибкая ИТ-инфраструктура для разработки: оптимизируем затраты, повышаем эффективность.

Гибридные облака: когда непрерывность бизнеса обходится дешевле?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики».

Докладчики конференции:

Сергей Емельченков, член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, «Почта России»;

Максим Халматов, руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация», МТС;

Юрий Колесников, директор по информационным технологиям, «Столичные аптеки»;

Андрей Залманов, директор Направления ИТ-архитектуры, банк «Открытие»;

Николай Галкин, начальник отдела инфраструктуры, «Ителла»;

Антон Мельник, начальник Управления ИТ, «Квадра»;

Заур Абуталимов, директор по продуктам, Ivideon;

Дмитрий Родионов, менеджер по корпоративным продажам, «Селектел».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей компаний заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.