Власти навязали «Ростелекому» российское оборудование для подключения школ к интернету

Распоряжением Правительства «Ростелеком» стал единственным исполнителем услуг по подключению школ к интернету в 2019-2020 гг. При этом Правительство поставило условие: подключение должно производиться с помощью российского оборудования. Иностранное можно использовать только в том случае, если в России недостаточно или нет совсем техники с нужными параметрами.



Распоряжение правительства

Правительство России обязало «Ростелеком» использовать только российское оборудование для подключения к интернету школ и избирательных участков. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно датируется 21 ноября 2019 г.

Распоряжение определяет «Ростелеком» единственным исполнителем нескольких категорий услуг, которые Минкомсвязи будет закупать для школ, училищ и техникумов, а также региональных и территориальных избирательных комиссий в 2019-2020 гг. В перечень услуг входит предоставление доступа к интернету и ГИС, включая передачу и защиту данных, обеспечение безопасности связи, а также блокировку ресурсов, наносящих вред здоровью и развитию детей. Требования к подключению, доступу и передаче данных утвердят Минкомсвязи и Минпросвещения по согласованию с Центральной избирательной комиссией.

Контракты на эти услуги должны заключаться с единственным исполнителем на срок до 31 декабря 2020 г. «Ростелеком» имеет право привлекать к их исполнению субподрядчиков и соисполнителей, но при этом обязан выполнить не менее 5% обязательств самостоятельно.

В качестве дополнительного условия в распоряжении установлено следующее: и «Ростелеком», и соисполнители должны в ходе выполнения контрактов использовать телекоммуникационное оборудование российского происхождения.

Если в России не производится оборудование с необходимыми характеристиками, а также если производитель не может поставить его в достаточном количестве или в нужные сроки, «Ростелеком» имеет право по согласованию с Минкомсвязи использовать иное оборудование. При этом исполнитель должен предоставить в министерство копию своего запроса к российскому производителю и ответ этого производителя, что он не может обеспечить нужды контракта.

Также вводится еще одно дополнительное условие: оплата контрактов, заключаемых с единственным исполнителем, будет осуществляться исходя из объема фактически оказанных услуг (в размере, не превышающем цены контракта).

Подключение школ к интернету

Ранее CNews писал, что правительство готово выделить 37 млрд руб. на централизованное подключение школ и техникумов к интернету и предоставление цифровых услуг по сервисной модели. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Централизованное подключение школ и техникумов к широкополосному интернету предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

«Ростелеком» будет подключать школы к интернету с использованием российского оборудования

Работы будет проводить Минкомсвязи совместно с Минпросвещения. Каждый год в течении 2019-2021 гг. будет определяться перечень образовательных организаций, которые будут подключать к интернету. К реализации проекта будут привлечены власти субъектов федерации. В федеральном проекте «Информационная инфраструктура» указано, что в 2019 г. число подключаемых объектов составит 8 тыс.

В 2019 г. федеральный бюджет должен потратить на эти цели 11,67 млрд руб. В 2020 г. должно быть потрачено еще 11,12 млрд руб., а в 2021 г. — 13,75 млрд руб. То есть в общей сложности федеральный бюджет должен потратить на указанные цели в 2019-2021 гг. 36,54 млрд руб.

Инициатива «Ростелекома»

В 2012 г. при подготовке веб-трансляции президентских выборов, «Ростелеком» централизованно обеспечил доступ в интернет для избирательных участков, большинство из которых находятся в школах. В сельской местности подключение осуществлялось по спутниковым тарелкам, но сразу после проведения выборов они были демонтированы.

Летом 2018 г. президент компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о том, что проект подключения школ к интернету компания может реализовать за три-четыре года. По мнению «Ростелекома», городские школы должны быть подключены к интернету на скорости от 100 Мбит/с, сельские — от 50 Мбит/с. Этим стандартам не соответствует 80% российских школ.

При этом «Ростелеком» готов предоставить не только доступ в интернет, но и организовать целый комплекс услуг: доступ к единой сети вебинаров и видеоконференций, создание сети Wi-Fi, позволяющей использовать смартфоны школьников в учебном процессе, системы видеонаблюдения с облачным хранением записей, электронные журналы и дневники, системы киберзащиты, фильтрацию нежелательного для детей контента и т. д.

Весной 2019 г. на встрече с Путиным Осеевский уточнил, что подключение 40 тыс. школ к интернету обойдется в 40 млрд руб. — примерно в ту же сумму, что заложена в национальной программе «Цифровая экономика». Эта сумма подразумевает оплату трафика на период до 2025 г.