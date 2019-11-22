Загадочная оттепель. США вернули Microsoft право поставлять Huawei свое ПО

Министерство торговли США предоставило Microsoft лицензию на поставку Huawei ПО, ориентированного на массовый рынок. Название и тип программного обеспечения неизвестны, но эксперты полагают, что это Windows. Срок действия лицензии – до февраля 2020 г.

Внезапная «оттепель»

Американское правительство разрешило корпорации Microsoft продавать китайской компании Huawei программное обеспечение собственной разработки. «Лицензия» выдана на срок до февраля 2020 г, пишет информагентство Reuters.

«20 ноября 2019 г. Министерство торговли США удовлетворило запрос Microsoft на получение лицензии на продажу компании Huawei программного обеспечения, ориентированного на массовый рынок», – отметили представители софтверной корпорации.

На момент публикации материала не было известно, какое именно ПО Microsoft может поставлять Huawei, и в каких объемах. Напомним, что из устройств с программным обеспечением Microsoft, предназначенных для массового пользователя, в современном ряду Huawei есть только ноутбуки MateBook с Windows 10 на борту, которые она еще осенью 2019 г. перевела на Linux. В том, что правительство США дало добро именно на ОС Windows, уверен и аналитик компании Wedbush Securities Дэн Айвс (Dan Ives).

Не Microsoft единой

Microsoft – не единственная корпорация, получившая от властей США послабления в вопросе взаимодействия с Huawei. В ноябре 2019 г. разрешение на сотрудничество с китайским вендором получили еще несколько американских компаний, названия которых на 22 ноября 2019 г. известны не были.

Власти США устроили раздачу лицензий на сотрудничество с Huawei. Microsoft получила свою в числе первых

По данным Bloomberg, эти компании могут поставлять Huawei продукцию, если это не угрожает национальной безопасности США. В издании полагают, что речь идет о поставках компонентов для смартфонов и неэлектронных элементов. Как и в случае с Microsoft, лицензии на сотрудничество с Huawei этим компаниям были продлены до февраля 2020 г.

Причины «оттепели» и реакция сенаторов США

Что побудило Министерство торговли США ослабить давление на Huawei, пусть и временно, на момент публикации материала известно не было. Однако среди американских чиновников нашлись несогласные с инициативой ведомства.

Как стало известно, 15 сенаторов США обратились в Министерство торговли с просьбой об остановки выдачи американским корпорациям лицензий на сотрудничество с Huawei. По их мнению, подобные «вольности» могут негативно отразиться на национальной безопасности США.

Эта же группа сенаторов обратилась и напрямую к президенту США Дональду Трампу (Donald Trump). 21 ноября 2019 г. Сенаторы направили ему письмо, в котором говорилось, что Министерство торговли обязано прекратить выдачу лицензий компаниям до тех пор, пока Конгресс США не получит от него доказательства отсутствия угрозы нацбезопасности совместной деятельности американских компаний с Huawei.

История противостояния США и Huawei

Давление на Huawei со стороны американского правительства, к которому оказалась причастна и Microsoft, началось в 2018 г., когда Дональд Трамп обвинил Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства (доказательства вины вендора не были предоставлены). В мае 2019 г. он заставил многие крупные американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei, а Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы нацбезопасности.

В числе первых компаний подчинившихся оказалась Google – она отозвала у Huawei лицензию на Android, что сразу же обрушило европейские продажи смартфонов этого вендора. Правда, летом 2019 г. она вернула ее, хотя и временно.

Вместе с Google от Huawei отвернулись Intel, Qualcomm и Broadcom, но затем список компаний существенно расширился – в нем оказалась даже британская ARM, на которую надавило американское правительство. Позже она решила возобновить партнерские отношения с Huawei.

Microsoft в конце весны 2019 г. отозвала у Huawei доступ к обновлениям Windows, и появилась вероятность отзыва лицензии на использование самой операционной системы. После этого правительство Китая на языке прямых угроз объяснило Microsoft, что дальнейший прессинг с ее стороны приведет к определенным последствиям.

В течение лета и осени 2019 г. Huawei очень активно стремилась стать независимой от американских корпораций. В августе 2019 г. она выпустила собственную универсальную операционную систему Harmony OS, затем установила на свои ноутбуки MateBook ОС Deepin Linux с китайскими корнями.

Huawei больше не нуждается в Windows 10

Следующим шагом стал выпуск сверхмощных флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro на базе Android, но без поддержки сервисов Google. В дальнейшем Huawei планирует перевести свои смартфоны на Harmony OS, однако сроки перехода пока не указывает. Также компания начала увольнять своих сотрудников, которые потенциально могут шпионить в пользу США.