«Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью

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В Минкомсвязи не смогли распределить субсидии на сумму 3,3 млрд руб. на покрытие магистральных дорог сотовой связью. Мобильные операторы не стали участвовать в соответствующем конкурсе. В частности, «Мегафон» хочет, чтобы государство дополнительно субсидировало компании расходы на обеспечение альтернативных источников электроэнергии в данных местах.

Четыре несостоявшихся конкурса

Минкомсвязи не удалось провести конкурсы на предоставление субсидий с целью покрытия объектов транспортной инфраструктуры сотовыми сетями связи с возможностью вызова экстренных служб. Соответствующие конкурсы проводились в отношении ряда автомобильных трасс федерального значения.

Общий объем бюджетных субсидий, которые планировало распределить министерство между сотовыми операторами, составлял 3,3 млрд руб. В том числе на обеспечение связи вдоль трассы «Колыма» (проходит по территории Якутии) планировалось потратить 1,69 млрд руб., вдоль трассы «Вилюй» (проходит по территории Якутии и Иркутской области) — 800 млн руб., вдоль трассы «Лена» (проходит по территории Якутии и Амурской области) — 500 млн руб., вдоль трассы «Кола» (проходит по территории Карелии и Мурманской области) — 330 млн руб.

В ходе каждого конкурса планировалось выбрать одного сотового оператора, который обеспечил бы покрытие 100% территории вдоль соответствующей автодороги с возможностью обеспечения работы системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС». При этом оператор, выигравший конкурс, должен был бы предоставить другим операторам возможность использования его инфраструктуры.

Многомиллиардные конкурсы на покрытие автодорог связью оказались невостребованными

Однако, согласно информации на сайте Минкомсвязи, ни один из четырех конкурсов не состоялся. Причиной стала полное отсутствие желающих получить соответствующие субсидии.

«Мегафон» просит субсидий

Потенциальными участниками соответствующих конкурсов могла бы быть «большая четверка» сотовых операторов: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и Tele2, потому что по условиям конкурсов в них могли участвовать только сотовые операторы. В пресс-службе «Вымпелкома» не стали комментировать причины отказа от участия в конкурсах, в пресс-службе МТС не ответили на запрос CNews.

Представитель «Мегафона» указал, что его компания крайне заинтересована участвовать в конкурсе. Но порядка 30-35% от общих инвестиций в покрытие федеральных трасс за пять лет составят некомпенсируемые операционные расходы, которые операторы будут нести самостоятельно. С учетом же имеющихся сложностей с электропитанием в указанных регионах «Мегафон» вышел в Минкомсвязи со встречным предложением — субсидировать затраты на дополнительное сетевое оборудование и альтернативные источники питания (дизель-генераторы, ветрогенераторные установки и солнечные батареи).

Как пытались решить проблему отсутствия связи вдоль автодорог

В 2010 г. государство уже потратило 2,3 млрд руб. на субсидирование строительства сотовыми операторами сети вдоль трассы «Амур». Сами операторы — МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» (совладелец Tele2) — потратили на этот проект 2,4 млрд руб.

В 2012 г. премьер-министр России на тот момент Владимир Путин подписал постановление о том, что автомобильные трассы федерального значения должны быть покрыты сотовыми сетями связи до конца 2015 г. На эти цели в федеральном бюджете в 2013 г. были заложены 2,3 млрд руб., в 2014 г. — еще 1,1 млрд руб. Но в 2014 г. реализация проекта была приостановлена.

Идея покрытия сотовой связью федеральных автомагистралей вновь появилась в программе «Цифровая экономика». Утвержденный в рамках данной программы в конце прошлого года федеральный проект «Информационная инфраструктура» предполагает затраты бюджета на соответствующие цели в размере 7,1 млрд руб. за период 2019-2021 гг.

Весной Правительство приняло правила предоставления субсидий на соответствующие цели. Документ рассчитан на срок до 2024 г., в связи с чем в нем заложена большая сумма субсидий: 28 млрд руб.

