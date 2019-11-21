Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности

Раздел с прототипами суперсервисов на портале госуслуг пополнился еще пятью позициями. В этот раз были представлены сервисы в сферах трудовых отношений, образования, здоровья, инвалидности и имущества. Общее количество прототипов было доведено до 15.



Новые прототипы

На портале госуслуг появились прототипы еще пяти суперсервисов: «Трудовые отношения онлайн», «Цифровые документы об образовании онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности» и «Имущество онлайн». Таким образом общее количество прототипов суперсервисов было доведено до 15.

Пользователям предлагается ознакомиться с прототипами и пройти опрос, во время которого они смогут высказать замечания и предложения. С учетом этих комментариев разработчики доработают суперсервисы, результаты должны стать видны в 2020 г.

Раздел с прототипами суперсервисов был запущен летом 2019 г. По словам замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, его посетило уже около полумиллиона человек. Примерно 35 тыс. пользователей прошли опрос и оставили комментарии. Саму идею суперсервисов одобрили 95% пользователей.

«Трудовые отношения онлайн»

С помощью сервиса «Трудовые отношения онлайн» в 2020 г. можно будет вести в электронном виде трудовые книжки, информация с которых будет поступать в Пенсионный фонд. Выписки из книжек будут оформляться в электронном виде. Также можно будет пользоваться порталом «Работа в России», где будет представлена информация о профессиях, вакансиях и уровне зарплат.

Кроме того, пользователи суперсервиса получат возможность оформлять трудовой договор, заявление об увольнении еще около 60 документов в электронной форме. С 2021 г. можно будет удаленно получить статус безработного, встать на учет в центр занятости и получать пособие по безработице онлайн.

«Цифровые документы об образовании онлайн»

В рамках суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн» в 2020 г. в цифровом профиле на портале госуслуг будут доступны в электронном виде результаты экзаменов и школьные аттестаты. С 2022 г. апелляцию по результатам экзаменов можно будет подать онлайн, а документы о среднем и высшем образовании будут переведены в цифровой вид. Они будут защищены от подделки усиленной электронной подписью.

На портале госуслуг появились прототипы еще пяти суперсервисов

С 2022 г. в цифровой вид будут переведены документы о дополнительном образовании, а также об участии в олимпиадах и конкурсах. Помимо этого, появится возможность подтверждения документов, выданных ведомственными образовательными организациями. В настоящий момент в России ежегодно выдается около 3 млн документов об образовании. Суперсервис даст возможность сэкономить на оформлении этих документов 1369 лет времени, отмечают авторы проекта на сайте.

«Мое здоровье онлайн»

Сервис «Мое здоровье онлайн» уже в 2019 г. позволит записаться онлайн на профилактические осмотры и диспансеризацию. Медицинские документы будут представлены в цифровом профиле. С 2020 г. суперсервис будет уведомлять о положенных льготах и даст возможность записаться онлайн к врачам всех направлений.

С 2021 г. онлайн можно будет получить полис ОМС и ДМС, а также медицинскую справку. Через сервис можно будет получать рецепты и искать лекарства онлайн, а также осуществлять дистанционный мониторинг здоровья и получать телемедицинские консультации.

Кроме того, в сервисе предусмотрен цифровой ассистент, который будет давать советы по поддержанию здоровья, доступных услугах и льготах, а также напоминать о приеме лекарств и предстоящем посещении врача. Можно будет также открыть семейный аккаунт и получить через него доступ к медицинским данным детей и пожилых родителей, требующих опеки.

«Онлайн помощь при инвалидности»

С помощью суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» уже в 2020 г. можно будет записаться на медицинскую экспертизу и обжаловать ее результаты онлайн. Также можно будет удаленно оформлять пособия, пенсии и другие выплаты по инвалидности.

Кроме того, будет реализовано оформление заявки на технические средства реабилитации людей с инвалидностью или получение компенсации за их покупку. В настоящий момент в России насчитывается 11,8 млн инвалидов, ежегодно поступает 1,2 млн заявлений на средства реабилитации. В 2021 г. в сервисе появится возможность подать в электронной форме информацию о транспорте, перевозящем людей с инвалидностью.

«Имущество онлайн»

Суперсервис «Имущество онлайн» уже в 2020 г. позволит оформлять земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, в пилотных регионах. Тогда же планируется запуск сервиса по подбору кадастровых инженеров. В 2021 г. появится услуга по оформлению договоров аренды и купли-продажи на государственные и муниципальные участки в пилотных регионах. Собственники недвижимости будут получать уведомления о необходимости оформления участка. Заявления будут автоматически переводиться в ведомства.

В 2022-2023 гг. все услуги по оформлению участков в госсобственности станут доступны по всей России. Также появится калькулятор для расчета стоимости аренды и выкупа участка. Заявку в банке для получения кредита на покупку земельного участка можно будет оформить онлайн. В 2024 г. суперсервис заработает по всей России, тогда же будут запущены уведомления об ограничениях при оформлении участка.

Всего в России на данный момент в аренде находится 3,5 млн государственных участков, 800 тыс. участков было продано за последние три года.

Суперсервисы в России

В общей сложности в России планируется к запуску 25 суперсервисов. Суперсервисом называется комплекс связанных между собой электронных госуслуг, которые предоставляются пользователю по жизненной ситуации. Все 25 приоритетных жизненных ситуаций были определены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г.

До конца 2019 г. на портале госуслуг должны появиться прототипы всех суперсервисов. Они запускаются с целью выяснить у будущих пользователей, достаточно ли удобны сервисы, и чего в них не хватает. В июле 2019 г. на портале были представлены первые пять прототипов — это были сервисы «Рождение ребенка», «Оформление европротокола онлайн», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство».

В конце августа раздел с прототипами суперсервисов на портале пополнился еще пятью позициями — там появились сервисы «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».

В начале ноября в тестовом режиме был запущен первый суперсервис «Европротокол онлайн». Приложение уже было скачано более 53 тыс. раз. Сервис работает в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Республике Татарстан.