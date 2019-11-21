Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем

Сегмент PaaS — самый узкий и специализированный среди трех основных типов облачных сервисов (два других — это IaaS и SaaS, см. ИТ-маркетплейс Market.CNews). Тем не менее, это направление развивается весьма активно, в том числе у нас в стране. Здесь мы расскажем о том, чем же они примечательны и для кого предназначены.

Что такое PaaS

Platform as a Service («Платформа как услуга»), или сокращенно PaaS — это специальная модель предоставления облачных сервисов, в рамках которой заказчик получает в свое распоряжение также готовую программную среду, включающую операционную систему, ПО промежуточного уровня (middleware), а также инструменты для разработки и тестирования (framework). В ряде случаев к этому перечню добавляется также система управления базами данных (СУБД). Вместе с тем клиенту предлагаются и программные инструменты для детализированной настройки рабочей среды.

Составной частью PaaS зачастую являются такие типы облачных сервисов, как DBaaS (Database as a Service) и MWaaS (Middleware as a Service). Первый позволяет получить доступ к базе данных любого типа по запросу. Второй, как правило, включает в себя сервер приложений, а также набор инструментов для обеспечения информационной безопасности.

Рынок PaaS

Объем мирового рынка PaaS, по данным компании Gartner, составил в 2018 г. $15,6 млрд, прогнозируется, что в 2019-м он достигнет уровня $19 млрд, а 2020-м — $23 млрд. Тем не менее, это всего чуть более 8,5% глобального рынка облачных сервисов. Что касается России, то здесь доля PaaS колеблется в пределах нескольких процентов (от 2 до 4% по различным оценкам).

Фото: https://ru.depositphotos.com Сегмент PaaS — самый узкий и специализированный среди трех основных типов облачных сервисов

В частности, как сообщает «ТМТ Консалинг», по итогам 2018 г. на внутреннем рынке России было реализовано услуг PaaS на сумму около p2,3 млрд., при общем объеме сегмента облачных сервисов p59,9 млрд. При этом данный сегмент растет быстрее остальных. Если сравнивать результаты 2017 и 2018 гг., то по данным «ТМТ Консалинг», PaaS прибавил 43,4% в то время, как прирост SaaS оставил 32,3%, IaaS — 27%.

В качестве популярных мировых сервисов PaaS можно назвать Google App Engine, SAP Cloud Platform, IBM Bluemix, VMware Cloud Foundry, AWS Elastic Beanstalk, Saleforce Heroku. В России направление PaaS развивают не так уж много компаний, наиболее заметными из которых являются «Ростелеком», «Онланта», «Сервионика», Mail.Ru Group, Softline.

Что влияет на стоимость услуг PaaS

Операторы PaaS предлагают широкий спектр тарифных планов для оплаты сервиса, который зависит от объема потребленных услуг (времени пользования, количества клиентов) и интенсивности их использования. Итоговая цена может зависеть от таких параметров, как объем трафика, скорость доступа к базе данных, количество транзакций или сессий. Оплата также может взиматься за каждого пользователя, за активного пользователя или за группу (компанию).

PaaS — это для кого?

Модель сервиса «Платформа как услуга» наиболее востребована среди разработчиков программного обеспечения, которые с ее помощью могут быстро развернуть требуемое программное окружение, необходимое для создания и тестирования продукта. Заказчики получают возможность сконцентрировать усилия на разработке собственных решений, а не тратить время на разворачивание, настройку и поддержку серверов, установку операционных систем и другого программного обеспечения.

Все эти задачи берет на себя оператор, также зачастую он же обеспечивает и защиту ИТ-инфраструктуры. Таким образом, сервисы PaaS выступают в роли тестовых, вспомогательных или даже основных площадок для разработчиков, а также часто используются как платформы для электронной коммерции.

На что обратить внимание

Платформы PaaS постоянно развиваются — на рынке появляются новые игроки, к имеющимся функциям добавляются новые возможности. Тем не менее, есть ряд критериев, на наличие которых стоит обратить внимание при выборе оператора PaaS:

Инструменты для подключения, интеграции и расширения приложений

Визуальные средства разработки

Каталог API

Возможность репликации баз данных

Развитые инструменты администрирования

Поддержка языков и платформ на основе открытого кода

Широкая совместимость различных платформ разработки

Готовые инструменты для переноса приложений в облако

Поддержка технологий блокчейн

Наличие инструментария бизнес-аналитики

Интегрированные средства безопасности для облачных и гибридных инфраструктур

Плюсы и минусы подхода «Платформа как услуга»

PaaS — это довольно специализированный тип облачных сервисов, поэтому его преимущества и недостатки связаны, главным образом, с функциональными возможностями и набором предлагаемых инструментов.

Преимущества PaaS

К преимуществам PaaS относят:

Предоставление единой среды для создания программных продуктов

Доступ к среде разработки большого количества территориально удаленных пользователей

Встроенные функции обмена сообщениями, группового общения и комментирования

Детализированная отчетность по использованию программных и аппаратных ресурсов

Интеграция с сервисами IaaS

Упрощение процесса администрирования

Автоматическое обновление программного обеспечения до наиболее свежих версий

Сокращение времени на разворачивание программных для разработки

Гибкость использования ресурсов — отказаться от использования услуги можно в любой момент

Доступ к сервису обеспечивается по интернет-каналам, поэтому для клиентов доступна максимальная мобильность

Вся основная обработка данных происходит на стороне оператора, что позволяет предъявлять пониженные требования к пользовательским терминалам

Защита данных в облаке, а также все вопросы, связанные с кибербезопасностью обеспечиваются оператором

Высокая отказоустойчивость сервиса

Круглосуточная техническая поддержка

Недостатки

Выделяют следующие недостатки PaaS:

PaaS обладает меньшей гибкостью и предоставляет меньшую степень контроля над вычислительной инфраструктурой по сравнению с IaaS

Скорость доступа к данным и приложениям будет относительно низкой, особенно в сравнении с локальными системами

Данные предаются по общедоступным каналам связи, что требует повышенного внимания к вопросам информационной безопасности

Привязка к конкретному оператору PaaS

Ограничение функционала теми возможностями, которые дает оператор сервиса

Что в итоге

Сервис PaaS позволяет заказчику получить уже готовую платформу для разработки приложений или автоматизации различных бизнес-процессов. Это в свою очередь ведет к экономии времени.

С помощью PaaS специализированные задачи можно решить гораздо быстрее, чем при использовании только лишь IaaS. Но в то же время «платформа как услуга» требует гораздо более четкой постановки задачи и понимания цели проекта. К тому же PaaS облегчает процесс администрирования ИТ-инфраструктуры, повышает степень автоматизации различных корпоративных сервисов и поддерживает средства аналитики.