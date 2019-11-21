Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

2050

Из реестра отечественного ПО при Минкомсвязи по решению Экспертного совета был удален нижегородский офисный пакет AlterOffice. Эксперты посчитали, что в нем чрезмерное количество заимствований свободного LibreOffice, причем без указания реального авторства фрагментов кода.

AlterOffice покинул реестр

В Реестре российского ПО при Минкомсвязи, на который обязаны ориентироваться госорганы при закупках софта, стало одним офисным пакетом меньше. По итогам состоявшегося 11 ноября 2019 г. заседания Экспертного совета, принимающего решения относительно включения или удаления продуктов из реестра, из списков отечественного софта был убран AlterOffice.

Его создателем заявлена нижегородская компания «Алми партнер». Однако опрошенные CNews три эксперта уверены, что пакет изобилует заимствованиями из офисного пакета LibreOffice, распространяемого под свободной лицензией Mozilla.

AlterOffice вошел в реестр в мае 2019 г., после чего на заседаниях Совета в отношении него трижды принимались решения о проведении дополнительных проверок, в том числе силами подведомственного Минкомсвязи НИИ «Восход».

Из реестра отечественного ПО удалили офисный пакет

В результате, на последнем заседании совещательного органа 12 его членов проголосовали за удаление, при одном воспротивившемся этому и одном воздержавшемся экспертах — в соответствии с пунктом правил формирования реестра о национальной принадлежности ПО.

Что не так с AlterOffice

По словам участника рынка, знакомого с подоплекой удаления, офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование. В AlterOffice отсутствовали отсылки к реальному авторству элементов. Из-за этого «Алми партнер» утратил законное право на переработку LibreOffice и выпуска на его основе продуктов со сходными свойствами, но под собственной маркой.

«Если бы поступили честно, то причин исключать пакет из реестра скорее всего бы не было», — полагает собеседник CNews. По его мнению, появления AlterOffice в реестре хотели «многие», включая даже некоторых экспертов Совета, вынужденных проголосовать за удаление. Причина этого — в желании «разбавить» в списках отечественного софта пакет «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ). Это главный российский игрок на рынке офисного ПО, хотя в реестре также имеются пакеты «Р7-офис» компании «Новые коммуникационные технологии» и «Циркон-офис» предприятия «Свемел».

Комментарии НОТ

В разговоре CNews с гендиректором НОТ Дмитрием Комиссаровым он склонен был считать, что AlterOffice все же следовало удалить именно из-за плагиата. «Согласно записям в реестре отечественного ПО и ФИПС, “Программный продукт AlterOffice” был создан всего одним разработчиком, — отмечает он. — Продукт представляет собой чистый клон пакета с открытым исходным кодом, который создается крупным международным сообществом разработчиков, и граждан России среди них нет».

По его словам, в рассматриваемом софте были произведены лишь минимальные изменения для соответствия требований реестра, собственный программный код, отсутствует. «Возникают даже курьезные ситуации, — говорит он. — Мы обнаружили, что “разработчики” этого продукта полностью скопировали и стали использовать текст лицензионного соглашения “Мой офис”. А при установке AlterOffice на компьютер, где уже установлен LibreOffice 6.2.3, возникает сообщение о невозможности установки из-за конфликта версий и происходит автоматическое удаление AlterOffice, как устаревшей версии LibreOffice».

Комиссаров считает, что практика включения в реестр переименованных копий продуктов нероссийского производства, должны жестко пресекаться государством. «В противном случае это ставит под удар отечественную ИТ-отрасль: в равные условия ставятся компании, которые с нуля создают собственные продукты и те, кто просто копирует чужое, не потратив на разработку ни рубля», — полагает он.

«Алми партнер» и его письмо генпрокурору

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Алми партнер» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде 17 июля 2006 г. Стопроцентным учредителем заявлено ООО «Алми прайм». В нем 39,6% долей записано на Дениса Мельникова, 34% — на само общество, 9,9% — на Надежду Губанову, 7,9% — на Романа Хоранова, 5,3% — на Светлану Солнышкову, 3,3% — на Алексея Неклюдов. Последний заявлен гендиректором обеих организаций.

В базе «Контур.фокус» указано, что в 2018 г. в «Алми партнере» в среднем трудилось восемь человек. По итогам этого же года организация продемострировала выручку в 123 млн руб. (прирост свыше 1000% по сравнению с предыдущим годом) с показателем чистой прибыли в 1,3 млн руб. За компанией числится 18 госконтрактов на общую сумму в 11,1 млн руб.

В августе 2019 г. в Сети появилась копия письма компании на имя генпрокурора России Юрия Чайки. В нем рассказывалось о достижениях «Алми партнера» на ниве разработки софта, в том числе для госорганов: кроме офисного пакета упоминалась операционная система AlterOS (внесена в реестр).

При этом «Алми» жаловалась на то, что в сегменте пакетов офисных приложений процесс формирования конкурентной среды резко и недопустимо ограничивается административным ресурсом вышеупомянутой компании «Новые облачные технологии». В конце письма «Алми» просила Чайку провести соответствующую проверку в отношении данной информации. В компании в тот отказались обсуждать с CNews письмо на имя генпрокурора.