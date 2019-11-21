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Спецпроекты

Власти повысили штрафы за хранение данных россиян за рубежом. Суммы

Бизнес Законодательство Телеком Интернет ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Законопроект, который повышает штрафы за хранение данных россиян за рубежом до 18 млн руб., был принят Госдумой в третьем чтении. Он также вводит ряд новых штрафов за повторные нарушения различных норм операторами, мессенджерами и поисковиками.

Итоги третьего чтения

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о повышении штрафов за хранение персональных данных россиян за рубежом. Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», был внесен в Госдуму 13 июня 2019 г. депутатами от партии «Единая Россия» Виктором Пинским и Даниилом Бессарабовым. В первом чтении документ был принят в начале сентября.

Размер штрафов был окончательно определен ко второму чтению. За первичное нарушение граждане будут платить от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностные лица — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., юридические лица — от 1 млн до 6 млн руб. При повторном нарушении штрафы для граждан составят от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. руб., а для юрлиц — от 6 млн до 18 млн руб.

Штрафы за несотрудничество с госорганами

Законопроект также вводит штрафы для операторов, которые повторно не уведомили госорганы о запуске новых программ для приема и обработки данных. За это граждане будут платить от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностные лица — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а юрлица — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, предусмотрены новые штрафы для хостинг-провайдеров, а также владельцев доменов и сайтов, которые отказались предоставить госорганам данные о звонках и переписке пользователей, если эти данные нужны для оперативно-розыскных мероприятий или обеспечения национальной безопасности. Согласно действующему законодательству максимальный штраф за это составляет 1 млн руб. Теперь же, по новому законопроекту, для граждан штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 2 млн до 6 млн руб. Такие же штрафы будут платить мессенджеры, которые отказались предоставлять ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений.

Штрафы для поисковых систем и мессенджеров

Вводятся также повышенные штрафы для поисковых систем, которые повторно нарушили запрет выдавать пользователям ссылки на запрещенные сайты. В данном случае граждане будут платить штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб., должностные лица — от 100 тыс. до 500 тыс. руб., юрлица — от 1,5 млн до 5 млн руб.

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Депутаты повысили штрафы за хранение данных россиян за рубежом

Если поисковая система повторно нарушила запрет выдавать сведения о доменном имени и об указателях страниц запрещенных сайтов или их копий, она также будет платить штраф. Для граждан его размер составит от 30 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 1,5 млн до 3 млн руб.

Для мессенджеров, которые повторно нарушили российское законодательство, также были введены штрафы: для граждан — в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. руб., для юрлиц — от 1 млн до 2 млн руб.

Штрафы за трансляцию

Если онлайн-кинотеатры повторно нарушили запрет транслировать телеканалы или программы, не зарегистрированное в качестве СМИ, или с отозванной лицензией, то они будут платить штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. — для должностных лиц, и от 700 тыс. до 1 млн руб. — для юрлиц.

За повторные призывы к терроризму и экстремизму через аудиовизуальные сервисы граждане будут платить штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., должностные лица — от 600 тыс. до 800 тыс. руб., а юрлица — от 1 млн до 5 млн руб.

Хранение данных за рубежом

Закон о локализации персональных данных россиян в ЦОД в пределах границ России, поправки к которому и содержит законопроект, был подписан Президентом России Владимиром Путиным 31 декабря 2014 г. В силу документ вступил 1 сентября 2015 г.

В первую очередь закон направлен против крупных иностранных корпораций — некоторые из них за четыре года, прошедшие с момента принятия закона, уже были оштрафованы на 3 тыс. руб., как того требуют действующие нормы. Но этот штраф авторы нового законопроекта считают «незначительным для крупных интернет-организаций, явно несоразмерным характеру правонарушения и не способным побудить к соблюдению российского законодательства».

К числу оштрафованных на 3 тыс. руб. компаний относятся Facebook и Twitter, которым Роскомнадзор в декабре 2018 г. направлял требования о предоставлении сведений по локализации данных российских пользователей на территории России. В январе 2019 г. он завел на них дело, а в апреле 2019 г. обе компании получили штраф на указанную сумму. В обоих случаях постановление вынес Мировой суд Таганского района Москвы, хотя Twitter еще в апреле 2017 г. заявлял о готовности перенести персональные данные россиян в Россию.

В ряде случаев компаниям могут грозить не только крупные штрафы, но и блокировки их веб-ресурсов в российском сегменте интернета. Так произошло с крупной социальной сетью LinkedIn — постановление о блокировке выдал тот же Таганский суд Москвы, а соответствующий иск за несоблюдение требований по локализации персональных данных российских граждан подал Роскомнадзор.

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