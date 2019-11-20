Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами

Счетная палата запустила портал «Госрасходы», где собраны данные о госконтрактах и бюджетных субсидиях, а также об основных распределителях и получателях бюджетных средств. Портал предназначен для интересующихся граждан. По запросу можно получить выборку для проведения самостоятельного углубленного анализа или исследования.



Портал «Госрасходы»

В России появился портал-агрегатор «Госрасходы», где граждане могут узнать, как в стране тратятся бюджетные средства, в том числе на реализацию национальных проектов. Портал был запущен Счетной палатой, о чем она сообщила на своем сайте. Он находится по адресу spending.gov.ru. На портале будет выкладываться информация о распределении бюджетных средств, планировании бюджета, субсидиях, закупках, торгах, заключении контрактов и т. д.

Портал работает в бета-версии. Информацию он берет из открытых данных финансовых госорганов. Сейчас там представлены сведения о 36 млн госконтрактов, 32 млн закупок, 320 тыс. госзаказчиков, 1,7 млн поставщиков и 116 тыс. субсидий, а также данные по нацпроектам и индикаторы контрактной системы.

На основании открытых данных «Госрасходов» граждане могут самостоятельно проводить углубленный анализ и различные исследования. На сайте есть функция получения выборки из базы данных по определенному запросу, которой могут пользоваться СМИ, вузы, органы власти и некоммерческие организации. Для получения выборки нужно направить запрос на электронную почту, указав сферу интересов или перечень интересующих данных, а также цели их использования.

С помощью API портала можно создавать различные приложения и сервисы, как социально значимые так и просто коммерческие. На специальном сайте открытого кода Счетной палаты выкладываются некоторые модули «Госрасходов».

По словам Председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, «это начало большой работы по созданию аналитических инструментов работы с данными о контрактной системе и финансовой информации государства. Граждане, эксперты, ученые, СМИ через подобные инструменты общественного контроля могут дать оценку эффективности государственных трат».

Национальные проекты

На портале размещена информация о 12 национальных проектах и Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г. Это данные о госконтрактах и бюджетных субсидиях, а также агрегированные данные об основных распределителях и получателях бюджетных средств.

Счетная палата запустила портал «Госрасходы» для ознакомления граждан с тратами государства

Например, если пользователя интересует нацпроект «Цифровая экономика», то его нужно выбрать в специальном разделе, после чего сайт покажет количество контрактов, субсидий, распорядителей и получателей средств, а также список из всех шести федеральных проектов, которые входят в этот нацпроект.

О каждом госконтракте, заключенном согласно законодательству о контрактной системе, на сайте сказано, кто его заказчик, кто исполнитель, что закупается и сколько оно стоит. То же самое можно узнать о бюджетных субсидиях. Например, Министерство науки и высшего образования в 2019 г. выделило 3117 субсидий, и на портале есть информация, кто их получил.

Аналитические индикаторы

На «Госрасходах» доступна и некоторая аналитика — например, 14 индикаторов с описанием методик их расчета. Индикаторы определяются по данным контрактной системы и реестра субсидий. Это такие показатели как число активных госзаказчиков и поставщиков за определенный период времени или сумма распределенных субсидий по месяцам по главным распорядителям бюджетных средств.

Если пользователю интересно, например, власти каких субъектов закупают услуги и товары у поставщиков из своего же региона, то нужно в разделе «Аналитика» найти соответствующий рейтинг. Интерактивный график покажет регионы-лидеры, у которых в 2018 г. было больше всего контрактов с местными поставщиками. Здесь же можно найти динамику изменения закупок у местных поставщиков по годам для каждого региона.

База данных

В базе данных «Госрасходов» представлены данные о контрактах, субсидиях, заказчиках, поставщиках, распределителях и получателях субсидий, а также нацпроектах. Портал может показать детали каждого контракта и субсидии, также здесь можно просмотреть профили и найти контракты конкретной организации.

Портал берет данные из Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru), Единого портала бюджетной системы (budget.gov.ru), Портала государственных программ (programs.gov.ru), паспортов нацпроектов (government.ru), официальных сайтов финансовых госорганов, а также официальных сайтов других госорганов и различных ГИС.

На главной странице портала есть строка поиска по контрактам, заказчикам, субсидиям, распределителям и получателям. Присутствует также расширенный поиск. По каждому контракту из списка можно посмотреть его предмет, сроки и коды бюджетной классификации. По субсидиям можно увидеть данные о показателях результативности, платежные документы и сканы подписанных соглашений.

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В феврале 2014 г. Комитет гражданских инициатив, который тогда возглавлял Кудрин, представил сайт «Госзатраты» (clearspending.ru), где также размещены сведения о госконтрактах. Контракты можно сортировать по ведомствам, регионам и типам организаций. Этот портал тоже предназначен для широкого круга пользователей. Он начал создаваться за несколько лет до этого возглавляемым Иваном Бегтиным АНО «Инфокультура».

В 2014 г. в системе было 9 млн карточек контрактов. Данные автоматически поступали из базы Казначейства. Как пояснял тогда Кудрин, целью «Госзатрат» было предоставить пользователю удобный интерфейс для ознакомления с данными. Сейчас на портале присутствует информация о 36 млн контрактов, 320 тыс. заказчиков, 1,7 млн поставщиков, а также 32 млн закупок — эти цифры полностью совпадают с теми, которые показывает новый портал «Госрасходы».