Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан

Уральский научно-образовательный центр создаст платформу, которая будет собирать информацию о пользователях, отслеживать их цифровой след и создавать на его основе нейропрофиль — цифрового двойника человека. Данные будут поступать из открытых источников, или от самих пользователей, если они разрешат.



Цифровой след и нейропрофиль

Уральский научно-образовательный центр (НОЦ) намерен разработать нейросмарт-платформу для отслеживания цифрового следа пользователей и создания на его основе их нейропрофилей, то есть цифровых двойников граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (УГИ УрФУ) Эльвиру Сыманюк.

«Мы сосредоточились на разработке нейросмарт-платформы. Это мегапроект, который позволяет собирать данные и предлагать их для развития других проектов. Платформа поможет сформировать цифровой след каждого человека, на основе чего можно создать его цифровой двойник — нейропрофиль. Нейросмарт станет базой данных с ограниченным доступом, которая будет собирать информацию из открытых источников», — пояснила Сыманюк.

Платформа будет собирать данные из открытых источников, а также от физлиц и партнеров, которые разрешат ей доступ к информации. Авторы проекта полагают, что данными из этой базы могут заинтересоваться медицинские и технологические компании.

Напомним, в цифровой след входят все данные об активности пользователя в цифровом пространстве. Данные собираются по таким каналам как интернет, мобильный интернет и телевидение. Они могут быть использованы для наблюдения, шпионажа или в коммерческих целях.

Чем занимается НОЦ

НОЦ был основан при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей, которые подписали соответствующее соглашение в июле на Международной промышленной выставке «Иннопром». Среди участников проекта значатся УрФУ, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге, Южно-Уральский госуниверситет в Челябинске и Курганский государственный университет.

В России создадут платформу для отслеживания цифрового следа пользователей

Центр был открыт в рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука». Согласно проекту, в течение шести лет в России должно появиться 15 научно-образовательных центров мирового уровня. У НОЦ есть и индустриальные партнеры, в том числе «Группа Синара», «ИРМ», «НПО автоматики» и АНО «ЮУПК».

Цифровой профиль гражданина

Напомним, в России реализуется проект по созданию цифрового профиля гражданина. Он должен стать «единым окном» для доступа к данным о гражданах и организациях, содержащихся в различных государственных информационных системах (ГИС). Непосредственно в цифровом профиле будет храниться только базовый набор данных о субъектах, а также ссылки на информацию о соответствующих лицах из других ГИС.

Также в цифровой профиль будет интегрирован сервис управления согласиями на доступ к данным. Таким образом, не только государственные ведомства, но и коммерческие организации (например, банки) с согласия граждан смогут получать доступ к данным о них.

Проект создания цифрового профиля российских граждан и организаций будет финансироваться из мероприятий, заложенных в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Первоначально предполагалось, что проект реализует «Ростелеком», потратив на это из собственных средств 3,1 млрд руб.

Однако потом было решено, что проект не должен реализовываться за счет механизмов частно-государственного партнерства ввиду высокой чувствительности используемых данных. Отказ от первоначальной схемы, по которой «Ростелеком» был бы исполнителем работ, позволил снизить стоимость проекта в 13 раз.