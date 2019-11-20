Merlion и VPP Group поставят «Ростелкому» планшеты на российской ОС за 11,5 миллиардов

«Ростелеком» выбрал двух поставщиков планшетов

«Ростелеком» подвел итоги тендера на закупку 360 тыс. планшетных компьютеров с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для использования в рамках Всероссийской переписи населения 2020 г.

Согласно информации, опубликованной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru), по итогам тендера определены два победителя: ООО «Тегрус» и ООО «Центр дистрибьюции».

Tegrus – российский системный интегратор, входящий в группу Merlion. Предлагает спектр услуг в области проектирования, внедрения и поддержки корпоративных ИТ-решений. Ранее был известен рынку под прежним брендом Merlion Projects, работавшим с 2007 г.

«Центр дистрибьюции» – это подразделение холдинга VPP Group, который специализируется на поставках средств связи, логистике, финансовом менеджменте и исследованиях рынка.

«Ростелеком» определил поставщиков планшетов с российской ОС для переписи населения

Всего к участию в конкурсе были допущены четверо потенциальных поставщиков. Помимо Tegrus и «Центра дистрибьюции», в их число вошло ООО «ИНОЙ» (компания Inoi); имя последнего участника не раскрывается. Все они предложили «Ростелекому» устройства, произведенные в КНР.

По результатам оценки и сопоставления заявок «Ростелекому» рекомендовано завершить закупку и заключить договоры с победителями закупки: компанией Tegrus по цене договора не более 5,745 млрд руб., компанией «Центр дистрибьюции» по цене договора не более 5,753 млрд. руб., то есть суммарно примерно на 11,5 млрд руб.

Загадочная сумма и вмешательство ФАС

Первоначально тендер на закупку планшетов для переписи населения «Ростелеком» разместил в начале октября 2019 г. Стартовая цена договора составила 11,52 млрд руб., хотя представители «Ростелекома» в разговоре с CNews поясняли, что на самом деле сумма закупки не превысит 5,76 млрд руб., а появление в документах вдвое большей начальной цены связано с желанием компании подстраховаться. «Ростелеком» планировал выбрать сразу двух поставщиков, каждый из которых потенциально сможет поставить всю требуемую партию устройств, но приобретать более 360 тыс. планшетов компания не собиралась.

Позднее в процесс закупки вмешалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отреагировавшая на жалобу компаний «Байтэрг» и «Аквариус» (последняя позже свою жалобу отозвала). 22 октября комиссия ФАС выдала «Ростелекому» предписание, после чего компании пришлось внести изменения в закупочную документацию и повторно объявить закупку.

Суть претензий ФАС в «Ростелекоме» не раскрывали, уточнив, что они носят процедурный характер.

Какие планшеты закупаются

В техзадании к лоту говорится, что закупаемые планшеты должны быть поставлены не позднее 1 июля 2020 г. Еще одно важное условие касается установленной на устройствах операционной системы – это должна быть русифицированная мобильная ОС с графическим интерфейсом, включенная в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи. Единственной ОС, удовлетворяющей озвученным критериям, является «Аврора», ранее известная как Sailfish OS Rus. В 2018 г. «Ростелеком» приобрел у предпринимателя Григория Березкина контрольный пакет акций компаний – разработчиков Sailfish: «Открытая мобильная платформа» и «Вортон».

Кроме того, планшеты должны иметь экран с диагональю 10-11 дюймов, фотокамеру с разрешением 5 МП и автофокусом, поддерживать карты памяти объемом до 64 ГБ форматов microSD/SDHC, четырехъядерный процессор с тактовой частой не меньше 1,3 ГГц, оперативную память объемом не менее 2 ГБ и флеш-память объемом не менее 8 ГБ.

Кроме того, планшеты должны иметь модули Bluetooth, Wi-Fi и NFC, а также слоты microSIM и поддерживать работу в сотовых сетях 3G и 4G. В комплекте с планшетом должны идти стилус, чехол, две карты памяти объемом не менее 4 ГБ каждая, зарядное устройство, внешний аккумулятор и USB-кабель.

Цифровая перепись населения

Всероссийская перепись населения, которая состоится в 2020 г., станет первой переписью такого масштаба, где будут использоваться цифровые технологии.

По словам главы Росстата Павла Малкова, переписчики на всей территории страны будут проводить обход жилых помещений с электронными планшетами и картами, все данные переписи будут собираться в цифровом виде, а ее ход будет контролироваться в ситуационном центре ведомства.

В начале октября 2019 г. Малков сообщил, что общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 г. составит около 33 млрд руб.

Ранее Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем услуг по закупки для переписи ПАК, состоящих из планшетов с предустановленным специализированным ПО для сбора информации о населении.