Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда

Нормативное регулирование цифровой экономики

CNews проанализировал федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика». Документ был утвержден президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Документ описывает мероприятия по корректировки нормативной базы в интересах развития цифровой экономики на период до 2022 г. Бюджет федерального проекта составляет 1,1 млрд руб. Из этой суммы 1 млрд руб. выделит федеральный бюджет, еще 100 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.

Документ пришел на смену плану мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика», утвержденному в конце 2017 г. В новом документе содержится большинство мероприятий из прежнего плана мероприятий, но есть и целых ряд новых инициатив.

Регулирование работы самостоятельных медицинских изделий

В Законе «Об основах охраны здоровья граждан» будут установлены особенности обращения ПО, являющегося самостоятельным медицинским изделием (SaMD), а также используемым совместно с другими медицинскими изделиями в целях ускоренного внедрения программных и программно-аппаратных решений в области Digital health/mHealth в отечественное здравоохранение. Также будет упрощен допуск на рынок для ПО, используемого для поддержки медицинской деятельности, и установлены дополнительные требования информационной безопасности для программных решений, не являющихся в настоящее время медицинскими изделиями, но к которым должны применяться повышенные требования безопасности.

Кроме того, будут установлены особенности обработки больших данных в сфере оказания медицинской помощи, разработки, проведения клинических исследований, испытаний, реализации, мониторинга безопасности для целей оптимизации набора пациентов для исследований и испытаний, сбора и обработки информации о безопасности продуктов. Это должно обеспечить эффективное и безопасное внедрение продуктов и решений Digital health/mHealth в отечественном здравоохранении.

Подготовка изменений в нормативной базе для регулирования цифровой экономики будет стоить в 1,1 млрд рублей

В Законе «Об основах охраны здоровья граждан» будет расширен перечень медицинских услуг, оказываемых дистанционно (телемедицина). В том числе будут: расширены способы идентификации при дистанционном взаимодействии медицинской организации и пациента; уточнение порядка разглашения/передачи сведений, составляющих врачебную тайну, в целях обеспечения функционирования информационной системы, используемой для оказания медицинских услуг; реализована возможности оказывать телемедицинские услуги анонимно и закреплена возможность постановки предварительного диагноза без личного приема пациента по решению лечащего врача.

Штрафы за неоплаченный проезд по платным автодорогам

Документ предполагает внедрение безбарьерных систем взимания платы («свободный поток») за проезд по платным автомобильным дорогам. В том числе будет адаптирован порядок заключения договора пользования платной автодорогой, установлен запрет уклоняться от внесения платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам и установлена обязанность МВД предоставлять информацию о нарушителях и их транспортных средствах по запросу Ространснадзора и владельцев автомобильных дорог.

В правилах оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам будет определен порядок, условия и сроки внесения платы за проезд. Будет установлена административная ответственность за неоплату проезда и предоставлены полномочия Ространснадзору по привлечению в данной зоне ответственности. Минтранс уже разработал о взимании штрафов за неоплату проезда по платным автодорогам, размер штрафов составит 5-10 тыс. руб.

По аналогии с системой «Платон», административные штрафы за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам будут полностью поступать в федеральный бюджет, а оттуда в Федеральный дорожный фонд. При этом будут установлены полномочия госкорпорации «Автодор» по передаче материалов фиксации правонарушений в Ространснадзор. Также будет введена классификация пунктов взимания платы (открытый и закрытый), установлены возможности последующей оплаты через открытый пункт взимания платы и предоставлено владельцам автомобильных дорог право запрашивать информацию о нарушителях в МВД.

Защита прав потребителей в условиях экономики совместного потребления

В Гражданском кодексе (ГК) должен быть соблюден баланс прав и обязанностей стороны договора с учетом специфики отношений с участием потребителей, экономики совместного потребления, дистанционной электронной торговли и отдельных видов обязательства. В том числе должен быть предусмотрен механизм защиты более слабой стороны посредством уточнения и определения новых требований к содержанию и форме оферты и акцента.

Также должны быть уточнены: требования к приглашениям делать оферты, публичным офертам, договорам присоединения, примерным условиям договора; общие требования к форме и моменту заключения договора и соответствующие требования для отдельных видов обязательства; требования к отдельным видам обязательства (в частности, к объему и форме представления информации о товаре, работе, услуге и иным условиям); критерии квалификации в качестве оферты и акцента действия продавца и покупателя при электронной торговле и электронном гражданском обороте.

Документом было запланировано введение в Гражданский кодекс определения понятия автоматизированных (самоисполняемых) сделок. Такого рода «умные контракты» должны были быть определены как формы исполнения обязательств. Также должны были быть созданы возможности исполнения обязательств без дополнительной воли должника. Весной 2019 г. в Гражданский кодекс был добавлен ряд определений, связанных с цифровыми правами, включая определение самоисполняемых сделок, хотя самое данное понятие в законе не используется.

Экономическая концентрация в условиях цифровой экономики

Антимонопольное законодательство предполагается адаптировать в отношении деятельности в сфере цифровых технологий посредством дополнения и уточнения терминологического аппарата и базовых понятий конкурентного законодательства, выработки подходов в отношении особенностей рассмотрения дел в сфере злоупотребления доминирующим положением, антиконкурентных соглашений и незаконной координации в сфере цифровых технологий (включая деятельность с использованием цифровых алгоритмов и платформ), определение правил проведения контроля экономической концентрации в условиях цифровой экономики с учетом эффектов для инновационного развития.

Ранее Федеральная антимонопольная служба уже разработала в этих целях проект Пятого антимонопольного пакета. Но он был раскритикован Минэкономразвития.

Определение оборота «облачных» программ

В Гражданском кодексе будут установлены правила оборота программ для ЭВМ, включая «облачные» программы. В том числе будут уточнены понятия «программ» и степени переработки программ, при достижении которой программа становится новым продуктов. Для различных видов программ, независимо от их создания, назначения и введения в оборот будет обеспечена равная правовая охрана.

Регулирование интеллектуальной собственности

В Налоговый кодекс будут внесены изменения, позволяющие использовать повышенные коэффициенты списания затрат на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности у первого правообладателя, а также обеспечивающие продление льготной ставки налога на прибыль в отношении нематериальных активов, выявленных по результатам инвентаризации.

В налоговое и таможенное законодательство будут внесены изменения в части предоставления хозяйствующим субъектам льгот при ввозе продукции, произведенной в других юрисдикциях в связи с отсутствием необходимых производственных возможностей в России. При этом должно выполняться условие, что стоимость интеллектуальной собственности, принадлежащей российским правообладателям и использованной при таком производстве, превышает производственные затраты. То есть продукция будет признана российской при условии, что основная часть ее прибавочной стоимости составляет интеллектуальная собственность российских правообладателей.

Банки, благодаря предлагаемым изменениям нормативных актов, смогут «гибко оценивать риски» при кредитовании под залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае наличия рыночной оценки интеллектуальной собственности и множества субъектов, которые могут ее использовать с целью извлечения прибыли, банки смогут предоставлять кредиты под залог такой собственности без необходимости стопроцентного резервирования. Существующие сейчас ограничения привели к тому, что компания «Новые облачные технологии» (разработчик «Моего офиса») не смогла получить кредит от Внешэкономбанка на 1,9 млрд руб.

Для осуществления экспертизы внешними по отношению к органу интеллектуальной собственности экспертами будет создана сеть аккредитованных профессиональных экспертных организаций, осуществляющих экспертизу на новизну, промышленную применимость, изобретательский уровень, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития России. При этом будет разработан механизм ответственности представителей экспертного сообщества за нарушения, допущенные при проведении экспертизы.

В ГК будет уточнен порядок государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе возможности их представления в форме цифровых трехмерных моделей в составе заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак. Также будет введена электронная форма выдаваемых охранных документов (патентов и свидетельств) и использована простая электронная подпись при обращении за предоставлением Роспатентом госуслуг.

Кроме того, будет упрощен порядок заключения лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права. В частности, будут определены действия, совершение которых (акцепт) будет считаться соблюдением письменной формы договора (конклюдентные действия).

В ГК будет признана зависимость характера результата интеллектуальной деятельности от правовых ограничений, применимых к исходному результату интеллектуальной деятельности. В том числе будет устранена правовая неопределенность в части определения объема изменений, который порождает новый объект права, определены случаи, при которых производный результат интеллектуальной деятельности наследует ограничения исключительного права исходного результата интеллектуальной деятельности.

Также отрегулированы особенности взаимоотношений совладельцев исключительного права. Будет введена возможность распоряжения, а также владения пользования объектов совладельцами исключительного права, и уточнена ответственность за нарушения прав совладельцев исключительного права на объект.

В Гражданском кодексе будут закреплены возможности использования распределенных реестров в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в качестве одного из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и факта создания такого объекта определенным лицом. Кроме того, будет усовершенствована процедура досудебного разбирательства споров в сфере интеллектуальной собственности.

В Законе «О библиотечном деле» будет отрегулирован порядок функционирования электронных библиотек, включая порядок свободного использования в образовательных и научных целях в электронной форме произведений, хранящихся в библиотеках, без необходимости физического присутствия в помещении библиотеки.

Регулирование финансовых услуг

В Законе «О защите прав потребителей» будет установлена обязанность по обеспечению приема к оплате платежных карт и иных применимых безналичных средств платежа для всех без исключений организаций, осуществляюших продажу товаров дистанционным способом через интернет.

Также будут исключены требования о выдаче пользователям кассовых чеков в бумажном виде и о встраивании контрольно-кассовой техники внутрь корпуса автоматических устройств для осуществления расчетов. Вознаграждения, выплачиваемое кредитной организацией банковским платежным агентам, будет освобождено от обложения НДС.

В отношении оказания финансовых услуг физическим лицам банковскими платежными агентами будет применяться система налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Также для банковских платежных агентов будет уточнена возможность не сопровождать идентификацию совершением денежной операции и не открывать специальный банковский счет в случаях, когда расчеты не проводятся.

В документе планировалось увеличить доступность финансовых услуг посредством сохранения возможности снятия остатка электронных денежных средств в наличной форме с неперсонифицированных электронных средств платежа в случае использования предоплаченной карты клиентом – физическим лицом, прошедшим упрощенную идентификацию. Также предлагается увеличить лимит операций, совершаемых клиентом – физическим лицом, прошедшим упрощенную идентификацию, и устранить ограничения на совершение переводов между корпоративными электронными средствами платежа и уточнить возможность.

Весной 2019 г. был одобрен закон, запрещающий снимать наличные с неперсонифицированных банковских карт. Для владельцев карт, прошедших упрощенную идентификацию, такую возможность сохранили, но лимиты оставили на прежнем уровне – 5 тыс. руб. в день и 40 тыс. руб. в месяц.

Национальные стандарты для «Умного производства»

Запланировано комплексное реформирование законодательства в области подтверждения соответствия в целях повышения конкурентоспособности российских технологий и российского бизнеса за счет применения результатов вычислительных экспериментов при проведении процедур подтверждения соответствия. В том числе будет закреплен порядок предоставления результатов вычислительных экспериментов и методик выполнения испытаний, закреплены требования к органам по сертификации, уточнены полномочия органов по сертификации в части принятия к оценке изделий инновационной продукции, закреплены подходы к проведению органами по сертификации проверки, оценки и применению предоставленной заявителем инновационной продукции и закреплены методы вычислительных экспериментов параметров изделия.

В Законе «Об обеспечении единства измерений» будет установлен приоритет электронной регистрации оформления результатов в области обеспечения единства измерений над документальным подтверждением оформления результатов для работ в области обеспечения единства измерений.

Будут утверждены национальные стандарты, определяющие требования к оформлению, учету, хранению и обмену цифровой (электронной) проектно-конструкторской и эксплуатационной документации и к цифровой модели изделия на всех этапах жизненного цикла изделия.

Также будут утверждены национальные стандарты в области технологии «Умное производство», включая стандарты, регламентирующие использование датчиков, средств измерений и измерительных систем, обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эту технологию. Линейка стандартов Системы разработки и постановки продукции на производство будет дополнена новыми требованиями и документами по стандартизации в области организации работ на этапах жизненного цикла с применением информационных технологий: конструкторского проектирования, технологической подготовки производства, управления производством, автоматизированного управления производственными процессами с применением SCADA-систем, сопровождения изделий на этапе эксплуатации.

Информационное моделирование объектов капитального строительства

С учетом технологической нейтральности будут устранены правовые ограничения в части использования технологии информационного моделирования путем обеспечения прохождения экспертизы информационной модели объекта капитального строительства параллельно с проектной документацией, перехода к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологии информационного моделирования, применения типовых моделей системы управления жизненным циклов капитального строительства, предоставления данных инженерных изысканий в виде, подходящем для включения в информационную модель объекта капитального строительства.

Соответствие требований по разработке информационной модели будет признаваться только на основании результатов инженерных изысканий в цифровом виде. Будут обеспечены возможности проведения процедур по закупке услуг в части разработки информационной модели, определена стоимость работ по разработке информационной модели, обеспечена возможность изменений в организационно-контрактных схемах в строительстве с учетом использования информационной модели объектов капитального строительств.

Национальные стандарты для интернета вещей и киберфизических систем

Запланирована разработка национальных стандартов в области технологий искусственного интеллекта и киберфизических систем с учетом требований безопасности, совместимости и технологической нейтральности. Будут созданы предпосылки для разработки международных стандартов в области технологии искусственный интеллект на уровне ISO/IEC.

В части интернета вещей будет уточнен перечень сведений, устанавливаемых операторами связи и при необходимости предоставляемых заинтересованным лицам, об оконечном оборудовании, функционирующем без участия человека, и лицах, его использующих. Для используемого в рамках интернета вещей оборудования будет использоваться ресурс нумерации.

Будут утверждены национальные стандарты в области интернета вещей и промышленного интернета вещей, включая национальные стандарты, регламентирующие использование датчиков, средств измерений и измерительных систем, обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эти технологии, с учетом обеспечения требований безопасности, совместимости и технологической нейтральности.

Будут установлены правовые понятия в сфере создания, использования и распространения киберфизических систем (КФС), классификации КФС, основной состав прав и обязанностей лиц, участвующих в отношениях, связанных с применением КФС. Также будут сформированы предложения по определению ответственности в сфере использования КФС и системы страхования, связанные с использованием КФС.

Будут сформированы предложения по определению порядка использования персональных данных различными формами КФС (чат-ботами, устройствами интернета вещей и т.д.), деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к данным, генерируемым в связи с использованием информационных технологий физическими и юридическими лицами, в том числе в части сбора таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов. Должны быть сформированы предложения по определению условий по обработке и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и использования больших данных.

Также будут сформированы предложения по определению порядка раскрытия информации, режим открытых данных, принципы раскрытия данных по умолчанию, порядок обеспечения сохранности сведений, охраняемых законом, обрабатываемых при использовании КФС. Кроме того, будут формулированы предложения по определению порядка использования отдельных категорий сервисных роботов, минимальных требований к введению в эксплуатацию отдельных категорий роботов и роботизированных устройств, направленных на обеспечение безопасности и контролируемости устройств. В планах значится и формулирование предложений по определению требований к использованию датчикам, средствам измерений и измерительным систем с учетом положений законодательства об обеспечении единства измерений.

Будет определен порядок использования персональных данных различными формами КФС, деятельности по сбору, передачи, хранению, обработки и доступу к данным, генерируемым в связи с использованием информационных технологий физическими и юридическими лицами, в том числе в части сборы таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов.

Запланировано определение необходимых условий по обработке и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных. Будет определен порядок раскрытия информации, режим открытых данных, принципы раскрытия данных по умолчанию, порядок обеспечения сохранности сведений, охраняемых законом, обрабатываемых при использовании КФС.

Правовые отношения в сфере роботехники

Законодательно будет установлена иерархия правовых отношений в сфере робототехники и принципы регулирования этой сферы. В том числе будет определен основной состав, права и обязанностей лиц, участвующих в отношениях, связанных с применением роботов, определены минимальные требованию к ведению в эксплуатацию роботов и роботизированных устройств, направленных на обеспечение безопасности и контролируемости устройств, решена проблемы ответственности субъектов-участников правоотношений в сфере роботехники.

Когда искусственному интеллекту разрешат заменять человека

Будет определен порядок оборота результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, и определены сферы, в которых возможно делегирование должностным лицом части своих полномочий системам с искусственным интеллектом, включая требования к таким системам и ответственность за их действия.

Планируется выявить способы и инструменты перевода норм права в машиночитаемый вид и автоматизации их использования, разработки языка и инструментов для описания самоисполняемых контрактов. Должны быть определены границы применимости машиночитаемого и алгоритмического языка в самоисполняемых контрактах и автоматизированных нормах права в целях сокращения временных издержек на поиск и анализ нормативно-правовых актов.

Также планируется повысить точность выборки, в том числе при определении взаимосвязанных нормативных актов для внесения полных изменений при разработке новых проектов, создать инструментария эффективного межведомственного согласования и общественного обсуждения проектов актов, и реализовать возможность автоматической проверки корректности и непротиворечивости данных между документами.

Будут сформулированы сквозные сценарии использования инструментов машиночитаемого права, в том числе в информационно-аналитических системах по поддержке процессов нормотворческой и правоприменительной деятельности.

Запланировано упрощение строительства линий связи бестраншейным способом укладки кабеля: для этого не будет требоваться проект рекультивации земель. Строительство линий и сооружений связи не будет считаться особо опасным и технически сложным, а сооружения связи станут объектами государственно-частного партнерства.

Регулирование телекоммуникаций и телематических сервисов

Инфраструктура связи станет базовой при создании или реконструкции многоквартирных домов за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Будет установлен унифицированный, недикриминационный порядок доступа операторов связи к объектам государственной и муниципальной собственности для целей размещения средств связи, включая возможность размещения как на внешних поверхностях, так и внутри соответствующих объектов.

Будут разработаны комплексные предложения в части регулирования недискриминационного доступа к инфраструктуре других отраслей экономики, регулирования электросвязи и услуг электросвязи, конкретных подходов к управлению трафиком и комплексных направлений регулирования распространения сервисов. Также будут подготовлены предложения по управлению голосовым трафиком и трафиком данных, обороту данных, комплексному регулированию оказания услуг пользователя, обороту средств связи с целью цифровой трансформации бизнеса, развития новых технологий и услуг, защиты интересов потребителей и государства.

Должны быть определены подходы к правовому регулированию телематических систем, в том числе систем автотранспортной телематики, включая требования о некорректируемости данных, форматов сбора, передачи, обработки и хранения данных, юридической значимости данных, передаваемых от оборудования в телематические системы, а также круга субъектов, несущих обязанности по сбору и передаче данных в информационные систем для обеспечения государственных муниципальных и иных нужд.

Декриминализация нарушений эксплуатации объектов критической инфраструктуры

Будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс в части декриминализации ряда правонарушений и возможности дифференциации ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры. В зависимости от степени общественной опасности деяний и их последствий ответственность будет административная или уголовная.

Также должны появится предложения по внедрению автоматизированных систем на рабочих местах с вредными или опасным условиям труда в целях исключения вредного воздействия на работников производственных факторов. Вместе с этим должна быть проведена актуализация тарифов страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников на таких рабочих местах.