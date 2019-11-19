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CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

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Исследовательская группа CNews Analytics подготовила новые рейтинги по физической и ИТ-инфраструктуре за 2018 г. в рамках обзора «Инженерная и ИТ-инфраструктура 2019». В целом, индустрия комплексных инфраструктурных проектов находится в турбулентном состоянии, что отражается на составе и показателях рейтингов.

Итоги нелегкого года

Исследовательская группа CNews Analytics в рамках обзора «Инженерная и ИТ-инфраструктура 2019» подготовила рейтинги крупнейших интеграторов в области создания ЦОД, физической и ИТ-инфраструктуры, систем физической безопасности, за 2018 г.

Большинство интегральных показателей (суммарная выручка 10 или 25 ведущих компаний) снизились. Так, в рейтинге CNews Infrastructure падение доходов 25 крупнейших компаний, продолжающееся уже третий год, составило более 27%, до p81,5 млрд.

Совокупная выручка 25 участников рейтинга CNews Infrastructure по итогам 2018 г., в pмлн (1) и $млн (2)

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Источник: CNews Analytics, 2019

На 3% упала выручка 10 крупнейших интеграторов в области инженерных систем и физической безопасности (до p46,5 млрд), на 7% — 10 крупнейших интеграторов в области создания ЦОД (до p71 млрд).

Совокупная выручка 10 крупнейших интеграторов в области создания ЦОД в 2018 г., в pмлн (1) и $млн (2)

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Источник: CNews Analytics, 2019

При этом показатели ряда участников рейтингов существенно выросли и в нем появились новые имена. Это говорит о переменах на рынке, связанных как с рыночными событиями, так и со сменой технологий, дающих шанс проявить себя относительно небольшим компаниям, вовремя уловившим технологические тенденции.

Существенный рост зафиксирован лишь в области строительства умных зданий и сооружений — на 30% до p57,3 млрд.

Совокупная выручка 10 крупнейших интеграторов в области умных зданий и сооружений в 2018 г., в pмлн (1) и $млн (2)

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Источник: CNews Analytics, 2019

Есть ли шансы на подъем?

Кроме общих тенденций, таких как переход в облака или уход с рынка лидеров прошлых лет, на показатели компаний (и, стало быть, на суммарные показатели сегмента) влияют «сезонные» факторы — если в каком-то году завершен ряд крупных проектов, то в следующем, с большой вероятностью, рынок просядет. Так, центры обработки данных «упали» после резкого (на 70%) прошлогоднего подъема, связанного с завершением ряда крупных проектов, в том числе — коммерческого дата-центра «Авантаж» и «МегаЦОДа» «Сбербанка» в Сколково.

Также можно отметить, что в 2017 и 2018 гг. государство вело ряд мегапроектов. Так, в прошлом году чемпионат мира по футболу существенно увеличил спрос на проекты в области инженерных систем и систем физической безопасности, что привело к росту выручки 10 крупнейших интеграторов, работающих в этом сегменте, на 21% до p48 млрд (причем доходы «безопасников» увеличились на 28%, до p19,9 млрд).

В этом году таких проектов не было, ни государственных, ни частных, что также повлияло на снижение суммарных показателей. Однако то, что даже в таких условиях большинство участников рейтинга во всех рассматриваемых сегментах улучшили свои финансовые показатели, свидетельствует о наличии на рынке крепких игроков, готовых подставить свои плечи частным и государственным проектам любого размера.

Подробнее читайте в обзоре «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2019».

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